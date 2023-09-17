Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем! .

Е Екатерина

Прекрасная экскурсия! Проводила не Ирена, как указано, а Ольга. Великолепный рассказчик, много узнали о семье Моцарта и его жизни. Мы были с дочкой 1,5 лет, Ольга уделила ей много внимания, так что дочка слушала экскурсию полтора часа!