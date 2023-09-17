1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Дом-музей Моцарта: путешествие в мир музыки и истории
Откройте для себя мир Вольфганга Амадея Моцарта в его родном доме в Зальцбурге. Погрузитесь в атмосферу 18 века и узнайте невероятные факты из жизни композитора
Начало: В центре города
7 июля в 13:00
8 июля в 10:00
€174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ангар-7 Зальцбург: эксклюзивное путешествие в мир Red Bull и авиации
Погрузитесь в мир высоких технологий и искусства с экскурсией в Ангар-7, где история встречается с современностью
7 июля в 13:00
8 июля в 09:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гальштат: индивидуальная экскурсия на авто из Зальцбурга с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу самого красивого города Австрии, узнайте его секреты и насладитесь неповторимыми видами
Начало: У вашего отеля в Зальцбурге
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€520 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina17 сентября 2023Большое спасибо за экскурсию.
- ННадежда28 июля 2019Добрый день! Экскурсия очень познавательна и будет интересна всем путешественникам. Вы узнаете много нового и даже неожиданного, что, несомненно, оставит замечательные впечатления! Мы рекомендуем! .
- ЕЕкатерина1 марта 2018Прекрасная экскурсия! Проводила не Ирена, как указано, а Ольга. Великолепный рассказчик, много узнали о семье Моцарта и его жизни. Мы были с дочкой 1,5 лет, Ольга уделила ей много внимания, так что дочка слушала экскурсию полтора часа!
Ответы на вопросы от путешественников по Зальцбургу в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Зальцбургу в июле 2024
Сейчас в Зальцбурге в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 520. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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