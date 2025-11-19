Приглашаю вас на экскурсию по Баку — городу, который называют «Кавказским Парижем» за его уникальное сочетание восточного колорита и европейского шарма. Эта экскурсия подарит вам полное представление о богатой истории, культурном наследии и природной красоте столицы Азербайджана. Здесь, на перекрёстке Европы и Азии, вы увидите, как гармонично переплетаются старое и новое, создавая неповторимый облик города. За один день мы посетим ключевые достопримечательности, от исторического Старого города до современных архитектурных шедевров, и вы убедитесь, почему Баку так любят путешественники со всего мира!

Смотровая площадка Нагорного парка

Мы начнём наше путешествие с смотровой площадки, откуда открывается захватывающая панорама Баку. Вы увидите величественные Пламенные башни, загадочный камень Пирвянзер, мемориальную Аллею мучеников и изящную Турецкую мечеть. Я расскажу увлекательные истории о каждом из этих мест. Мы прокатимся на фуникулёре, чтобы полюбоваться городом с разных ракурсов, а подняться на смотровую площадку можно либо на автомобиле, либо на фуникулёре — выбор за вами!

Аллея почётного захоронения

Далее мы посетим Аллею почётного захоронения, место, сравнимое по значимости с Новодевичьим кладбищем в Москве. Здесь покоятся выдающиеся личности Азербайджана, такие как певец Решид Бейбутов, легендарный Муслим Магомаев и государственный деятель Гейдар Алиев. Вы услышите романтические и героические истории, связанные с этими фигурами, которые оставили яркий след в истории страны. Старый город (Ичеришехер)Погрузитесь в атмосферу старины, прогуливаясь по узким улочкам Старого города, включённого в список ЮНЕСКО. Мы осмотрим исторические мечети, древние караван-сараи, величественный дворец Ширваншахов и культовую Девичью башню — символ Баку. Заглянем в мастерскую художника Али Шамси, который поделится своим вдохновением и расскажет о творческом духе города. Вы увидите крепостные ворота, рыночную площадь, бывшую центром общественной жизни, и руины часовни святого Варфоломея, связанной с проповедями христианства в I веке. Мы также познакомимся с традиционными хаммамами, некоторые из которых работают до сих пор. А ещё вы узнаете, где снимались сцены культовых советских фильмов — «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».

Приморский бульвар

Прогуляемся по Приморскому бульвару — жемчужине Баку и одному из самых живописных мест города. Эта набережная вдоль Каспийского моря — излюбленное место отдыха горожан и гостей. Вы насладитесь морским бризом, потрясающими видами на бухту и современной архитектурой, включая знаменитые Пламенные башни.

Культурный центр Гейдара Алиева

Мы остановимся у Культурного центра Гейдара Алиева, шедевра архитектора Захи Хадид, признанного лучшим зданием мира в 2014 году. Его футуристические изгибы и элегантный дизайн поражают воображение, особенно в вечерней подсветке. Это идеальное место для фотографий и знакомства с современной культурой Азербайджана.

Белый город

Познакомьтесь с Белым городом — новым символом Баку, где история и современность сливаются воедино. Этот район, некогда бывший промышленной зоной («Чёрный город»), сегодня превратился в престижный и экологически чистый квартал. Вы увидите, как смелые архитектурные решения и забота об окружающей среде создают уникальное пространство для жизни и отдыха. Яшыл базар (Зелёный рынок)Завершим экскурсию на колоритном Яшыл базаре, крупнейшем рынке Баку. Здесь вы найдёте всё: от знаменитой чёрной икры и копчёной осетрины до свежих овощей, фруктов и молочных продуктов. Это место не только для покупок, но и для полного погружения в местную культуру — попробуйте местные деликатесы, поболтайте с улыбчивыми продавцами и сделайте яркие фотографии красочных прилавков.