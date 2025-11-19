Это экскурсия даст полное представление об истории, наследии, красоте и разнообразии Баку.
На востоке этот город считали западом, на западе востоком ведь здесь так незаметно переплелись Европа и Азия. Уникальное место,
Описание экскурсии
Приглашаю вас на экскурсию по Баку — городу, который называют «Кавказским Парижем» за его уникальное сочетание восточного колорита и европейского шарма. Эта экскурсия подарит вам полное представление о богатой истории, культурном наследии и природной красоте столицы Азербайджана. Здесь, на перекрёстке Европы и Азии, вы увидите, как гармонично переплетаются старое и новое, создавая неповторимый облик города. За один день мы посетим ключевые достопримечательности, от исторического Старого города до современных архитектурных шедевров, и вы убедитесь, почему Баку так любят путешественники со всего мира!
Смотровая площадка Нагорного парка
Мы начнём наше путешествие с смотровой площадки, откуда открывается захватывающая панорама Баку. Вы увидите величественные Пламенные башни, загадочный камень Пирвянзер, мемориальную Аллею мучеников и изящную Турецкую мечеть. Я расскажу увлекательные истории о каждом из этих мест. Мы прокатимся на фуникулёре, чтобы полюбоваться городом с разных ракурсов, а подняться на смотровую площадку можно либо на автомобиле, либо на фуникулёре — выбор за вами!
Аллея почётного захоронения
Далее мы посетим Аллею почётного захоронения, место, сравнимое по значимости с Новодевичьим кладбищем в Москве. Здесь покоятся выдающиеся личности Азербайджана, такие как певец Решид Бейбутов, легендарный Муслим Магомаев и государственный деятель Гейдар Алиев. Вы услышите романтические и героические истории, связанные с этими фигурами, которые оставили яркий след в истории страны. Старый город (Ичеришехер)Погрузитесь в атмосферу старины, прогуливаясь по узким улочкам Старого города, включённого в список ЮНЕСКО. Мы осмотрим исторические мечети, древние караван-сараи, величественный дворец Ширваншахов и культовую Девичью башню — символ Баку. Заглянем в мастерскую художника Али Шамси, который поделится своим вдохновением и расскажет о творческом духе города. Вы увидите крепостные ворота, рыночную площадь, бывшую центром общественной жизни, и руины часовни святого Варфоломея, связанной с проповедями христианства в I веке. Мы также познакомимся с традиционными хаммамами, некоторые из которых работают до сих пор. А ещё вы узнаете, где снимались сцены культовых советских фильмов — «Бриллиантовая рука», «Тегеран-43» и «Человек-амфибия».
Приморский бульвар
Прогуляемся по Приморскому бульвару — жемчужине Баку и одному из самых живописных мест города. Эта набережная вдоль Каспийского моря — излюбленное место отдыха горожан и гостей. Вы насладитесь морским бризом, потрясающими видами на бухту и современной архитектурой, включая знаменитые Пламенные башни.
Культурный центр Гейдара Алиева
Мы остановимся у Культурного центра Гейдара Алиева, шедевра архитектора Захи Хадид, признанного лучшим зданием мира в 2014 году. Его футуристические изгибы и элегантный дизайн поражают воображение, особенно в вечерней подсветке. Это идеальное место для фотографий и знакомства с современной культурой Азербайджана.
Белый город
Познакомьтесь с Белым городом — новым символом Баку, где история и современность сливаются воедино. Этот район, некогда бывший промышленной зоной («Чёрный город»), сегодня превратился в престижный и экологически чистый квартал. Вы увидите, как смелые архитектурные решения и забота об окружающей среде создают уникальное пространство для жизни и отдыха. Яшыл базар (Зелёный рынок)Завершим экскурсию на колоритном Яшыл базаре, крупнейшем рынке Баку. Здесь вы найдёте всё: от знаменитой чёрной икры и копчёной осетрины до свежих овощей, фруктов и молочных продуктов. Это место не только для покупок, но и для полного погружения в местную культуру — попробуйте местные деликатесы, поболтайте с улыбчивыми продавцами и сделайте яркие фотографии красочных прилавков.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка
- Аллея почётного захоронения
- Старый город
- Приморский бульвар
- Культурный центр Гейдара Алиева
- Белый Город
- Яшыл базар, или Зелёный рынок
Что включено
- Трансфер
- Услуга гида/n
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания (в черте города)
Завершение: Привозим в отель или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
