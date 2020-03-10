22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я любуюсь в Баку на безбрежную даль
Мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку, где вы насладитесь панорамным видом на исторический центр и Бакинскую бухту, вдоль которой широкой полосой тянется Приморский бульвар. Посетим великолепный Нагорный парк, прогуливаясь по его тенистым аллеям вы узнаете, как менялся облик и предназначение этого места, для кого оно было священным, а для кого стало последним пристанищем. Я расскажу, что связывало Баку с Президентом США — Дональдом Трампом, с Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем, Александром Дюма, братьями Нобелями и Ротшильдами, а также что делал в этом городе «агент 007». Мы сделаем остановку у первой в мире нефтяной скважины, поговорим о промышленности в Баку и сделаем фото на фоне работающих качалок.
Город нефти и город буйных ветров
Вам интересно, как нищие становились миллионерами? Хотите узнать, что скрывают три «Пламенные башни»? Готовы посетить место, где испокон веков исполняются желания? В нашей программе также:
Древний мегаполис
Последняя точка нашего маршрута — Культурный Центр Гейдара Алиева, архитектор которого гениальная Заха Хадид. Невозможно определить, где заканчивается «лучшее в мире» здание и начинается город: лестницы, тропинки, газоны, искусственные водоемы, холмы, эскалаторы – все продолжает причудливые волнообразные формы.
Вас ждут интересные факты, легенды, истории из жизни города и его жителей. Поехали!