22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Что Вас ожидает

Я любуюсь в Баку на безбрежную даль

Мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку, где вы насладитесь панорамным видом на исторический центр и Бакинскую бухту, вдоль которой широкой полосой тянется Приморский бульвар. Посетим великолепный Нагорный парк, прогуливаясь по его тенистым аллеям вы узнаете, как менялся облик и предназначение этого места, для кого оно было священным, а для кого стало последним пристанищем. Я расскажу, что связывало Баку с Президентом США — Дональдом Трампом, с Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем, Александром Дюма, братьями Нобелями и Ротшильдами, а также что делал в этом городе «агент 007». Мы сделаем остановку у первой в мире нефтяной скважины, поговорим о промышленности в Баку и сделаем фото на фоне работающих качалок.

Город нефти и город буйных ветров

Вам интересно, как нищие становились миллионерами? Хотите узнать, что скрывают три «Пламенные башни»? Готовы посетить место, где испокон веков исполняются желания? В нашей программе также:

Таинственная Девичья башня — старый символ города — и современный Flame Towers .

— старый символ города — и современный . Здание Музея ковра , созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса.

, созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса. Международный центр Мугама , проезжая мимо которого вы узнаете об особенностях азербайджанской музыки.

, проезжая мимо которого вы узнаете об особенностях азербайджанской музыки. Парашютная вышка , с которой отправлялись в экстремальный полет наши бабушки и дедушки.

, с которой отправлялись в экстремальный полет наши бабушки и дедушки. Величественный Дворец Гюлистан , где ежегодно проходят крупные мероприятия.

, где ежегодно проходят крупные мероприятия. Дом Гаджинского , крупнейшего бакинского нефтепромышленника и мецената, в котором останавливался Шарль де Голль.

, крупнейшего бакинского нефтепромышленника и мецената, в котором останавливался Шарль де Голль. Архитектурные строения нефтяного бума конца 19 — начала 20 веков.

Площадь Свободы — самая большая площадь бывшего СССР — и Дом Правительства .

— самая большая площадь бывшего СССР — и . Багировский мост , окутанный легендами.

, окутанный легендами. Единственный действующий католический храм Азербайджана.

Азербайджана. А также «Белый город», выросший на месте «Черного».

Древний мегаполис

Последняя точка нашего маршрута — Культурный Центр Гейдара Алиева, архитектор которого гениальная Заха Хадид. Невозможно определить, где заканчивается «лучшее в мире» здание и начинается город: лестницы, тропинки, газоны, искусственные водоемы, холмы, эскалаторы – все продолжает причудливые волнообразные формы.

Вас ждут интересные факты, легенды, истории из жизни города и его жителей. Поехали!

Организационные детали