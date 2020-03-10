22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»

Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город

Эвелина
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Эвелина – ваш гид
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений.

Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
88 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии22 отзыва
5
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»

Что Вас ожидает

Я любуюсь в Баку на безбрежную даль
Мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку, где вы насладитесь панорамным видом на исторический центр и Бакинскую бухту, вдоль которой широкой полосой тянется Приморский бульвар. Посетим великолепный Нагорный парк, прогуливаясь по его тенистым аллеям вы узнаете, как менялся облик и предназначение этого места, для кого оно было священным, а для кого стало последним пристанищем. Я расскажу, что связывало Баку с Президентом США — Дональдом Трампом, с Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем, Александром Дюма, братьями Нобелями и Ротшильдами, а также что делал в этом городе «агент 007». Мы сделаем остановку у первой в мире нефтяной скважины, поговорим о промышленности в Баку и сделаем фото на фоне работающих качалок.

Город нефти и город буйных ветров
Вам интересно, как нищие становились миллионерами? Хотите узнать, что скрывают три «Пламенные башни»? Готовы посетить место, где испокон веков исполняются желания? В нашей программе также:

  • Таинственная Девичья башня — старый символ города — и современный Flame Towers.
  • Здание Музея ковра, созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса.
  • Международный центр Мугама, проезжая мимо которого вы узнаете об особенностях азербайджанской музыки.
  • Парашютная вышка, с которой отправлялись в экстремальный полет наши бабушки и дедушки.
  • Величественный Дворец Гюлистан, где ежегодно проходят крупные мероприятия.
  • Дом Гаджинского, крупнейшего бакинского нефтепромышленника и мецената, в котором останавливался Шарль де Голль.
  • Архитектурные строения нефтяного бума конца 19 — начала 20 веков.
  • Площадь Свободы — самая большая площадь бывшего СССР — и Дом Правительства.
  • Багировский мост, окутанный легендами.
  • Единственный действующий католический храм Азербайджана.
  • А также «Белый город», выросший на месте «Черного».

Древний мегаполис
Последняя точка нашего маршрута — Культурный Центр Гейдара Алиева, архитектор которого гениальная Заха Хадид. Невозможно определить, где заканчивается «лучшее в мире» здание и начинается город: лестницы, тропинки, газоны, искусственные водоемы, холмы, эскалаторы – все продолжает причудливые волнообразные формы.
Вас ждут интересные факты, легенды, истории из жизни города и его жителей. Поехали!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Pajero. Количество мест: 4.
  • Если вы хотите арендовать детское авто-кресло, напишите об этом в личных сообщениях. Согласно Закону АР «О дорожном движении» использование детских авто-кресел на задних сидениях не является обязательным.
  • Экскурсия не предполагает посещения достопримечательностей
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эвелина
Эвелина
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод, переводчик, опытный водитель с многолетним стажем. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого гостеприимного народа. Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями. Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Хочется сказать массу слов благодарности Эвелине за незабываемую, насыщенную экскурсию по Баку.
Очень редко сейчас, можно встретить экскурсовода, который не отрабатывает свои деньги, а получает удовольствие от возможности поделиться с гостями города своими знаниями, показывая красивейшие места, укромные уголки, колорит и нравы проживающего здесь народа. Экскурсия продумана до мелочей, от смотровых площадок до нефтедобывающих качалок, мы с большим удовольствием прошли пешим маршрутом и прокатились по Баку на машине. Эвелина замечательный водитель. Одним словом, рекомендую всем гостям Баку экскурсию "Я покажу тебе Баку!" и вы получите незабываемые впечатления и много информации.
6 марта 2020
Рекомендую всем туристам-индивидуалам для общего впечатьения .
23 февраля 2020
Всё было замечено!
Экскурсовод очень грамотный и приятно в общении
26 января 2020
Спасибо огромное Эвелине! Она замечательный гид, хорошо знающий историю и очень хороший собеседник. За короткое время мы узнали очень много нового и интересного. Рекомендуем , не пожалеете.
С уважением, Марсель.
25 января 2020
Эвелина показала нам Баку, замечательно рассказала об истории города и его жителях. Увидели как старый город, так и новые кварталы. Интересно было узнать какое влияние на развитие и вид города оказала нефтедобыча, архитекторы и меценаты. Посетили нагорный парк и мемориал, посмотрели великолепные панорамы города. Экскурсия понравилась. Рекомендую.
P.S. Вдохновленные рассказом Эвелины, на следующий день мы сами пошли осматривать Баку, фотографируя роскошные дворцы и современные здания. Однако у нас не сохранилось ни одного снимка здания администрации президента, потому как красивые и очень вежливые молодые люди в форме попросили удалить фото.
6 января 2020
Замечательная подача материала,всё четко, понятно ,что гид очень любит свою страну и знает историю..Жаль что наш отпуск быстро заканчивается , но по возможности обязательно приедем ещё и воспользуемся услугами Эвелины. Спасибо за прекрасный день !
4 января 2020
Нам повезло с экскурсоводом! Эвелина любит свой город и, пожалуй, знает всё о нем. Кроме того, был удобно составлен маршрут, а благодаря наличию комфортного автомобиля, вместивший нашу семью из 4-х человек, 3 часа пролетели интересно и незаметно.
Рекомендуем обзорную экскурсию «Я покажу тебе Баку»!
21 декабря 2019
20.12.2019 у нас была отличная экскурсия, со мной были дети 11 и 13 лет,и мне и детям очень понравилось:) Гид рассказывала интересные истории из жизни разных людей, показывала интересные места которые оставили много впечатлений у меня и детей, мы объехали с ней весь город, устали но остались очень довольны:) Баку красивый город с большими расстояниями без гида сложно самим увидеть столько:) Эвелина очень приятная и умная женщина, было очень приятное знакомство и познавательное общение. Рекомендую:)
9 декабря 2019
6 и 8 декабря мы были на экскурсии в Баку с Эвелиной. Автомобильно пешеходная и Магия огня! Эвелина совершенно потрясающий гид! Мы очень много путешествуем и знаем в экскурсиях толк! Однако она настолько подготовлена, отвечает на любой вопрос со знанием дела, я узнала от неё совершенно уникальную для себя информацию от природы образования нефти до уникальных сведений относительно исторических событий. Все , что было ранее, она показывала на картинках в айпаде, и это тоже интересно и познавательно : видеть : было- стало! Невероятно и познавательно было с Эвелиной! Она очень вежлива, предупредительна, готова откликнуться на любую просьбу ! Мы невероятно благодарны!
8 декабря 2019
Экскурсия была отличная! Эвелина прекрасный гид, интересный собеседник, очень удобно организована экскурсия. Порекомендовала огромное количество интересных мест, благодаря ее подсказкам смогли спланировать своё время в Баку очень комфортно и интересно! Она все время на связи, это очень здорово. Спасибо огромное!
Ещё 12 отзывов

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