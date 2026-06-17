22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку, где вы насладитесь панорамным видом на исторический центр и Бакинскую бухту, вдоль которой широкой полосой тянется Приморский бульвар. Посетим великолепный Нагорный парк, прогуливаясь по его тенистым аллеям вы узнаете, как менялся облик и предназначение этого места, для кого оно было священным, а для кого стало последним пристанищем. Я расскажу, что связывало Баку с Президентом США — Дональдом Трампом, с Иосифом Сталиным, Уинстоном Черчиллем, Александром Дюма, братьями Нобелями и Ротшильдами, а также что делал в этом городе «агент 007». Мы сделаем остановку у первой в мире нефтяной скважины, поговорим о промышленности в Баку и сделаем фото на фоне работающих качалок.
Город нефти и город буйных ветров
Вам интересно, как нищие становились миллионерами? Хотите узнать, что скрывают три «Пламенные башни»? Готовы посетить место, где испокон веков исполняются желания? В нашей программе также:
Таинственная Девичья башня — старый символ города — и современный Flame Towers.
Здание Музея ковра, созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса.
Международный центр Мугама, проезжая мимо которого вы узнаете об особенностях азербайджанской музыки.
Парашютная вышка, с которой отправлялись в экстремальный полет наши бабушки и дедушки.
Величественный Дворец Гюлистан, где ежегодно проходят крупные мероприятия.
Дом Гаджинского, крупнейшего бакинского нефтепромышленника и мецената, в котором останавливался Шарль де Голль.
Архитектурные строения нефтяного бума конца 19 — начала 20 веков.
Площадь Свободы — самая большая площадь бывшего СССР — и Дом Правительства.
Багировский мост, окутанный легендами.
Единственный действующий католический храм Азербайджана.
А также «Белый город», выросший на месте «Черного».
Древний мегаполис
Последняя точка нашего маршрута — Культурный Центр Гейдара Алиева, архитектор которого гениальная Заха Хадид. Невозможно определить, где заканчивается «лучшее в мире» здание и начинается город: лестницы, тропинки, газоны, искусственные водоемы, холмы, эскалаторы – все продолжает причудливые волнообразные формы. Вас ждут интересные факты, легенды, истории из жизни города и его жителей. Поехали!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном 7-местном минивэне или внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado
Экскурсия не предполагает посещения достопримечательностей, но я обязательно покажу, что находиться внутри на фотографиях и видео.
Во время проведения Формулы 1 маршрут проходит в объезд трассы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эвелина — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3423 туристов
Уважаемые путешественники и гости Баку! Я русский сертифицированный гид-экскурсовод. Родилась и выросла в Азербайджане, поэтому не понаслышке знаю все о быте, культуре, образе жизни, кулинарных особенностях, традициях и ценностях этого читать дальшеуменьшить
гостеприимного народа.
Занимаясь любимым делом, получаю огромное удовольствие от знакомства и общения с новыми людьми, с радостью отвечаю на вопросы и делюсь знаниями.
Я приглашаю вас в Азербайджан, туда, где встречаются Европа и Азия! Помогу спланировать отдых с учетом личных пожеланий, чтобы сделать его максимально интересным и комфортным. Вы получите полезные советы относительно дальнейшего времяпровождения в Баку и соберете свой букет из воспоминаний и ощущений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 215 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Эвелина, спасибо за отличную экскурсию! Благодаря вам, мы влюбились в Баку! История города, знаковые места, любопытные нюансы, вкусные детали + комфортное передвижение, внимательное отношение к нам… Спасибо большое! Рекомендуем всем) PS: а еще спасибо за красивые личные фото
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Людмила
Замечательный город, увлекательная экскурсия для знакомства с Баку. Чимтый и комфортный автомобиль. Эвелина грамотно и четко давала материал. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо большое. И хочу отдельно поблагодарить за все читать дальшеуменьшить
рекомендации по городу, в течении недели Эвелина была со мной на связи, строила наш маршрут, рекомендовала куда сводить ребенка. От Димы(сын 9л) цитирую «Я не хочу уезжать» 🤗 Рекомендую, даже не сомневайтесь, идите и наслаждайтесь!
Эвелина
Ответ организатора:
Людмила, оромное спасибо за такие теплые слова! Рада, что советы по самостоятельному времяпровождению в Баку вам пригодились — для меня важно, чтобы гости чувствовали поддержку на протяжении всего отпуска. Диме большой привет! Желаю вашей дружной семье всех благ, новых путешествий и ярких впечатлений!
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Светлана
Ну очень, очень классный гид Эвелина!! Ничего особенного не ожидала от экскурсии, а получила массу эмоций и впечатлений! 3 часа как на одном дыхании. Полное представление о Баку. Прекрасный рассказчик. Рекомендую 100%.
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Н
Наталья
Мы первый раз в Баку и нам повезло, что с этим городом нас познакомила Эвелина. Экскурсии очень хорошо спланирована и интересна. Эвелина настоящий профессионал.
Эвелина
Ответ организатора:
Наталья, спасибо, что нашли время и оставили отзыв. Благодарю за доверие! Первое знакомство с городом — это всегда особенный момент, читать дальшеуменьшить
и я счастлива, что оно оставило у вас такие позитивные эмоции. Было очень приятно провести время в вашей дружной компании. Всех благ!
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Ю
Юлия
Были с подругой и сыном на осенних каникулах в Баку экскурсия с эвелиной была невероятно познавательной и интересной!
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а
арина
потрясающая экскурсия были учтены нюансы, которые заранее сообщили очень рекомендуем для знакомства с городом
Эвелина
Ответ организатора:
Арина, благодарю, что нашли время и оставили отзыв на сайте. Спасибо за доверие. Рада, что знакомство с городом оставило у вас такие приятные впечатления. Желаю ввм чтобы новые путешествия радовалм вас не меньше, чем Баку!
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