Описание фото-прогулкиПриготовьтесь увидеть весь колорит страны огней! Вы посетите как Старый город, так и ультрамодерновый Баку! Познакомитесь с аутентичной культурой и кухней. Узнаете о нефтяной истории Баку и выясните, как с ним связаны Марко Поло, Черчилль, Ротшильды и Нобели. А в самых лучших местах вас ждёт фееричная фотосессия!
- Старый город
- Современный Баку
- Дворец Ширваншахов и др
- Услуги гида
- Транспорт
- Вход в музей-дворец Ширваншахов и подъём на Девичью башню оплачиваются дополнительно - 15 AZN/чел. (по желанию)
Место пребывания гостей
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
