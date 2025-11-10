Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Javid Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная фото-прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

турецкий Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле Когда По согласованию с гидом $160 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание фото-прогулки Приготовьтесь увидеть весь колорит страны огней! Вы посетите как Старый город, так и ультрамодерновый Баку! Познакомитесь с аутентичной культурой и кухней. Узнаете о нефтяной истории Баку и выясните, как с ним связаны Марко Поло, Черчилль, Ротшильды и Нобели. А в самых лучших местах вас ждёт фееричная фотосессия!

По согласованию с гидом Выбрать дату