Экскурсии с завтраком в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «С завтраком» в Баку на русском языке, цены от €21. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
На машине
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Баку, где колорит Старого города сочетается с современной архитектурой. Завтрак включён
Начало: С места пребывания гостей
«Мы начнём день с уютной трапезы в атмосферном месте — вы подкрепитесь перед путешествием и узнаете о традиции бакинских завтраков»
7 июн в 10:00
8 июн в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Баку на максималках и лучший завтрак в городе
На машине
4 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Начало: Место пребывания гостей
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
4 июн в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Из Баку на курорт «Туфандаг»: горы, отдых и свобода
На автобусе
12 часов
Групповая
до 18 чел.
Завтрак в азербайджанских традициях, время на горном курорте и чайная пауза в лесах Исмаиллы
Начало: На площади Фонтанов
«8:30 — завтрак в азербайджанских традициях в Шамахе»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:00
5 июн в 08:00
7 июн в 08:00
€21 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ольга
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Мы с семьёй впервые прилетели в Баку. Очень хотелось познакомиться с городом в короткие сроки. Джавид показал нам много красивых мест, и рассказал много интересных фактов. Даже детям было интересно))) Осталось много классных фотографий. Очень красивый город!!
М
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Благодарим Джавида за 2 прекрасных дня в Баку и смело рекомендуем другим путешественникам!
Джавид - прекрасный рассказчик с чистым русским языком,
хорошо знает историю, любит свою страну и делится этой любовью с туристами. С ним было очень комфортно и легко. Спасибо, Джавид!

И
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Джавид отличный экскурсовод. Экскурсия вышла насыщенной, интересной. Было подобрано отличное место для завтрака - чудесная идея для начала экскурсии. Прогулялись по старому городу, посмотрели основные достопримечательности. Экскурсия отлично подходит тем, кто первый раз в Баку.
А
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Джавид смог влюбить нас в Баку с первого взгляда. Обзорная экскурсия была составлена органично, где история города сочеталась с современностью. Впечатлила интеллигентность гида, грамотный и красивый стиль повествования, ориентированность на интересы клиентов. Благодарим за экскурсию и рекомендуем.
Е
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Огромное спасибо Джавиду за проведенную экскурсию. Было вкусно;), интересно и познавательно.
Сам Джавид - очень позитивный и доброжелательный человек, готовый не только интересно рассказать про город, но и помочь с различными вопросами, которые возникали во время нашено отдыха в Баку.
Денис
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Джавид- отличный гид! Отличная экскурсия! Всё прошло замечательно! 👍
А
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отличная экскурсия с классным гидом, рекомендую! Мы посмотрели на Баку другими глазами и узнали очень много нового.
Комфортабельный автомобиль, маршрут хорошо продуман, информация легко воспринимается, неспешная прогулка с остановками.
А
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Прекрасный гид показал Баку со всех сторон: и исторический центр, и современную составляющую города. Экскурсия была хоть и продолжительная, но
совершенно не тяжелая: перемещались между локациями на комфортном автомобиле под увлекательные рассказы Джавида.
Приятный бонус: вкуснейший завтрак в очаровательном кафе в самом центре

Андрей
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Джавид эталонный гид. Провели совместно два дня в Баку и узнали много интересного в очень комфортной обстановке. Помимо знаний о своей стране и любви к своему городу, я отмечу пунктуальность и дружелюбность. Джавида. Рекомендую 👍🏻
И
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Наша семья впервые посетила прекрасный город Баку, и мы очень рады, что выбрали экскурсию с Джавидом. Экскурсовод приехал точно к
условленному времени к нашему отелю на комфортном авто, и ДА, мы пошли завтракать как настоящие бакинцы, попробовали традиционный завтрак в отличном кафе!
Сама экскурсия была насыщенной, живой и по-человечески очень теплой, Джавид интереснейший собеседник, который любит свой город, общаться с ним приятно; благодаря ему мы сумели почувствовать атмосферу этого удивительного города с потрясающими видами, увлекательными историями и местами.
Экскурсия очень понравилась!

Всего 11 отзывов в Баку в категории "С завтраком"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «С завтраком»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе;
  2. Баку на максималках и лучший завтрак в городе;
  3. Из Баку на курорт «Туфандаг»: горы, отдых и свобода.
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Дворец Ширваншахов;
  4. Нагорный парк;
  5. Центр Гейдара Алиева;
  6. Пламенные башни;
  7. Гобустан;
  8. Янардаг;
  9. Розовые озера;
  10. Атешгях.
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2026
Сейчас в Баку в категории "С завтраком" можно забронировать 3 экскурсии от 21 до 160. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
