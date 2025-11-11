Баку считают архитектурным феноменом: хотите узнать почему? Стремительное развитие нефтяной промышленности в Баку в конце XIX века привело к не менее стремительному росту столицы.
Вокруг Старого города выросла целая россыпь роскошных
Во время экскурсии вы увидите:Торговая — наша центральная улица • Площадь фонтанов • Молоканский садик • Баку XIX века • Дом миллионера-мецената Гаджи Зейналабдин Тагиева (на данный момент Музей истории Азербайджана) • Здание бывшего городского банка • Бакинская мэрия • Исмаиллия – дом Нагиева • Бакинская филармония • Дом Муртуза Мухтарова • Первая женская гимназия • Музей литературы им. Низами Гянджеви • Памятник Низами Гянджеви • Памятник Мирза Алекпер Сабиру и многое другое.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Траспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: У Бакинской мэрии
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
