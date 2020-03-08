6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить самые интересные бакинские здания на авто-пешеходной экскурсии

Офил
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Офил – ваш гид
Приготовьтесь внимательно всматриваться в детали: вам предстоит исследовать яркие образцы архитектуры Баку.

Вы перенесётесь в средневековый город, откроете эпоху нефтяного бума в многочисленных роскошных дворцах и восхититесь ультрасовременными строениями — на всех этапах я буду рассказывать об особенностях зданий и их архитекторах, повлиявших на облик города.
45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча от вашего отеля в черте города
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку

Что вас ожидает

Архитектурные эпохи Баку
Вы буквально проедете и пройдёте по знаковым периодам в судьбе города — их история оживёт в старых и современных стенах зданий. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам Старого Баку и по кварталам эпохи царской России. Познакомитесь с архитектурой эпохи нефтяного бума (второй половины XIX века — начала XX века), загляните во дворы советской эпохи, увидите необыкновенные строения XXI века, ставшие новыми символами столицы, и побываете в любимых местечках бакинцев.

Здания-шедевры и их зодчии
Знакомясь с Баку с «архитектурной» точки зрения, вы узнаете о неоценимом вкладе известных зодчих в градостроительство города. Услышите имена русских и немецких архитекторов, работавших в Баку. Особым акцентом в рассказе станут истории о польских зодчих: поляки построили более 500 бакинских зданий. Вы полюбуетесь изящным дворцом Мухтарова, называемым «Дворцом счастья», Кукольным театром, Филармонией и роскошным зданием Исмаилия. Рассмотрите особняк графа Де Бура, мэрию Баку, необыкновенное здание музея Ковра, Театр оперы и балета. А также вдохновитесь атмосферной Бакинской Венецией, Пламенными башнями и Центром Гейдара Алиева — лучшим дизайном 2014 года.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места вашего проживания
  • Транспортные расходы включены в стоимость
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку
Шедевры архитектуры Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля в черте города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Офил
Офил
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (ВУЗ окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почетный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским, азербайджанским, говорю на польском, турецком и английском.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Отлично изложен материал.Узнала много интересного,экскурсовод прекрасный рассказчик,ответил на все вопросы,дал дельные советы.Всем советую.Сейчас нечасто встретишь грамотного, интеллегентного,с большим багажом знаний,с хорошей грамотной речью рассказчика.Спасибо!
11 января 2020
Интересно, увлекательно, познавательно!
30 октября 2019
Экскурсия посвящена архитектуре нового времени, взрывоподобно возникшей на волне нефтяного бума в середине 19-го века. Нашим гидом был Офил, досконально знающий этот период, когда европейские особняки как бы переносились волшебной силой, роль которой играли деньги внезапно возникших миллионеров, в древний восточный город. Об интернационале архитекторов, работавших в то время в Баку, Офил рассказывал, как о своих лучших знакомых. Они создали новый стиль города, который до сих пор, вместе с архитектурой советского периода, вполне достойной республиканской столицы, заметно влияет на современную застройку города. Но в Баку появляется и немало заметных и интересных зданий стиля новейшего – стиля третьего тысячелетия. К сожалению, этот стиль не очень интересует современную публику, и гиды вынуждены считаться этим – мы не догадались вовремя попросить Офила не просто отметиться, а должным образом осмотреть здание Центра Гейдара Алиева – знаменитого произведения Захи Хадид, которым мог бы гордиться любой город мира.
Елизавета
21 мая 2019
Были 4 мая на экскурсии с Офилом, это наше первое знакомство с Баку, в безумном восторге. Все очень понравилось, самостоятельно мы не смогли бы так подробно посмотреть город. Хорошо продуманный маршрут, узнали много интересных фактов о стране, традициях. Обязательно вернемся в этот шикарный город
2 декабря 2018
Офилу с благодарностью.
Знакомство с Баку: старый город, центр Гейдара Алиева работы Захи Хадид, Пламенные Башни, древняя культура с Вашим сопровождением составили единое, целостное, органичное впечатление. Приятное и запоминающееся.
Ощущение очень похоже на чтение произведений Гиляровского.
Особая благодарность за Ваше ненавязчивое, деликатное, но аргументированное отношение к неясным, противоречивым фактам. Что позволяло обсуждать различные версии, участвовать в исследовании (если так уместно выразиться в этом случае).
А еще были полезные рекомендации гастрономического плана. Не пожалели)
9 октября 2018
7 октября вернулись из Баку. Город-красавец! Город-сказка! Город-мечта!
Чудесные, добрые и приветливые люди. Прекрасный сервис.
Очень информативно, неутомительно. Большое спасибо за такое чудесное знакомство с Баку!
Немного не повезло с погодой (был сильный ветер), но архитектура и интересный рассказ про город очень понравился.

Офил проводит ещё 4 экскурсии

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