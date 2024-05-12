6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь внимательно всматриваться в детали: вам предстоит исследовать яркие образцы архитектуры Баку. Вы перенесётесь в средневековый город, откроете эпоху нефтяного бума в многочисленных роскошных дворцах и восхититесь ультрасовременными строениями — на всех этапах я буду рассказывать об особенностях зданий и их архитекторах, повлиявших на облик города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурные эпохи Баку

Вы буквально проедете и пройдёте по знаковым периодам в судьбе города — их история оживёт в старых и современных стенах зданий. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам Старого Баку и по кварталам эпохи царской России. Познакомитесь с архитектурой эпохи нефтяного бума (второй половины XIX века — начала XX века), загляните во дворы советской эпохи, увидите необыкновенные строения XXI века, ставшие новыми символами столицы, и побываете в любимых местечках бакинцев.

Здания-шедевры и их зодчии

Знакомясь с Баку с «архитектурной» точки зрения, вы узнаете о неоценимом вкладе известных зодчих в градостроительство города. Услышите имена русских и немецких архитекторов, работавших в Баку. Особым акцентом в рассказе станут истории о польских зодчих: поляки построили более 500 бакинских зданий. Вы полюбуетесь изящным дворцом Мухтарова, называемым «Дворцом счастья», Кукольным театром, Филармонией и роскошным зданием Исмаилия. Рассмотрите особняк графа Де Бура, мэрию Баку, необыкновенное здание музея Ковра, Театр оперы и балета. А также вдохновитесь атмосферной Бакинской Венецией, Пламенными башнями и Центром Гейдара Алиева — лучшим дизайном 2014 года.

Организационные детали