6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Изучить самые интересные бакинские здания на авто-пешеходной экскурсии
Приготовьтесь внимательно всматриваться в детали: вам предстоит исследовать яркие образцы архитектуры Баку.
Вы перенесётесь в средневековый город, откроете эпоху нефтяного бума в многочисленных роскошных дворцах и восхититесь ультрасовременными строениями — на всех этапах я буду рассказывать об особенностях зданий и их архитекторах, повлиявших на облик города.
Вы буквально проедете и пройдёте по знаковым периодам в судьбе города — их история оживёт в старых и современных стенах зданий. Вы прогуляетесь по средневековым улочкам Старого Баку и по кварталам эпохи царской России. Познакомитесь с архитектурой эпохи нефтяного бума (второй половины XIX века — начала XX века), загляните во дворы советской эпохи, увидите необыкновенные строения XXI века, ставшие новыми символами столицы, и побываете в любимых местечках бакинцев.
Здания-шедевры и их зодчии
Знакомясь с Баку с «архитектурной» точки зрения, вы узнаете о неоценимом вкладе известных зодчих в градостроительство города. Услышите имена русских и немецких архитекторов, работавших в Баку. Особым акцентом в рассказе станут истории о польских зодчих: поляки построили более 500 бакинских зданий. Вы полюбуетесь изящным дворцом Мухтарова, называемым «Дворцом счастья», Кукольным театром, Филармонией и роскошным зданием Исмаилия. Рассмотрите особняк графа Де Бура, мэрию Баку, необыкновенное здание музея Ковра, Театр оперы и балета. А также вдохновитесь атмосферной Бакинской Венецией, Пламенными башнями и Центром Гейдара Алиева — лучшим дизайном 2014 года.
Организационные детали
Я встречу вас у места вашего проживания
Транспортные расходы включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1777 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным читать дальшеуменьшить
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Офил, спасибо вам за отличную экскурсию по городу! Не смотря на дождливый день, я увидела и узнала много интересного, мы посетили множество исторических мест в Баку, и о каждом из читать дальшеуменьшить
них Офил рассказывал подробно и увлекательно. Для меня стала сюрпризом роль польских ученых, архитекторов в строительстве общественных зданий и религиозных объектов. Отдельная благодарность за контакты и рекомендацию к посещению Музея солнечных ковров - потрясающего маленького мемориального музея Камиля Алиева, созданного его дочерью Нарминой Алиевой. Это был незабываемый день!
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Мария
Спасибо Офилу за прекрасный обзор по архитектурным объектам. Сразу скажу, что я очень не простой турист и очень придирчивый. Я много путешествую и посещаю экскурсии с гидами и у меня огромный читать дальшеуменьшить
опыт в этом) И мне в целом очень трудно угодить именно в части повествования. В экскурсии я очень ценю структурность, последовательность и хороший сторитейлинг, который погружает туриста в эту историю, захватывает его ум и откладывается в памяти.
Хочу сразу отметить, что Офил очень хорошо знает материал, но для меня он был не структурирован. Было очень много материала и много локаций, на которые мы бы маловероятно добрались самостоятельно. Но обо всем было рассказано немного «по верхам». И откровенно говоря заезд в местный винный магазин испортил весь маршрут. Так как девушка консультант вообще не разбиралась в продукции, которую продает. И мы потеряли много времени там. Поэтому я бы убрала эту локацию из маршрута. Хочу отметить также очень хорошие условия поездки на комфортабельном авто. Спасибо Офилу за погружение в историю Азербайджана и Баку.
+1
Офил
Ответ организатора:
Уважаемая Мария!
Спасибо за ваш отзыв и обратную связь. Мне искренне жаль, что экскурсия не совсем оправдала ваши ожидания. Понимаю, что читать дальшеуменьшить
вам хотелось более глубокого погружения в материал, но, к сожалению, обзорный формат не всегда позволяет детально остановиться на каждом объекте - иначе пришлось бы либо значительно увеличивать время, либо сокращать программу. Формат данной экскурсии до этого нравился всем, а туристы ставили только наивысшую оценку.
Что касается винного магазина, хочу уточнить: его в программе нет. Поскольку вы и ваши коллеги интересовались азербайджанскими винами, я предложил заехать туда по пути, и вы согласились. К сожалению, я не могу повлиять на работу консультанта, и думаю, вы согласитесь с тем, что если что-то не нравилось, можно было не задерживаться. В итоге же вы провели там время с бесплатной дегустацией, а затем посетили Зеленый Базар, который также не входил в программу. В результате вы не потеряли время экскурсии, так как вы получили на это дополнительное время в 1 час. Еще раз благодарю за ваш отзыв. Если вам важна очень детальная и углубленная подача материала, возможно, эта экскурсия не совсем подходит под ваши ожидания. Но я всегда рад помочь подобрать другие экскурсии, которые наиболее соответствовали бы вашим интересам.
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А
Анна
Баку нереальный город❤️🔥❤️🔥❤️🔥 Такого восторга давно не было! Офил, спасибо большое Вам🙇♀️🙇♀️🙇♀️ Очень рады, что вместе с Вами посмотрели новый и старый Баку!!! 🥹 У нас в Азербайджане было три разных гида. Смело можем сказать, что Офил - лучший🔥💫Рекомендуем Офила как отличного гида и человека!!! 🤗
+1
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Г
Гюльназ
Интересная авторская экскурсия. . помимо информации о развитии нефтедобычи и нефтепереработки представлен развивающийся поселок, показаны результаты государственной политики по благоустройству территорий… посетили мечеть-усыпальницу… рыбный ресторан на берегу…
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Г
Галина
Были на обзорной экскурсии с гидом Офилом. Замечательно показал нам город,старался как можно больше показать нам за отведённое время. Много интересной информации. Как итог:прекрасное впечатление о городе. Офил,спасибо, было здорово!
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Елена
Мне понравилась экскурсия с Офилом. Отличный формат для первого знакомства с городом. История через призму архитектуры, от караван-сараев до футуризма. В течение 3 часов удалось охватить все основные районы города читать дальшеуменьшить
и увидеть лучшие образцы всех стилей. В голове сложилась понятная картина истории развития города и какое влияние оказал нефтяной бум. Город не маленький, пешком не охватить, поэтому автомобильно-пеший формат идеален для обзорной эксурсии. А дальше можно самостоятельно гулять по полюбившимся райончикам, и неспеша рассматривать здания и детали. Офил дал рекомендации где можно продолжить прогулки и недорого перекусить. Осталось очень целостное впечатление и прекрасные фотографии. Баку - это жемчужина для всех любителей архитектуры. Рекомендую.