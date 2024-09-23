5 часов
Индивидуальная
Вкусный Баку, просто пальчики оближешь
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Баку первого нефтяного бума: влияние на архитектуру города
Начало: У Бакинской мэрии
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$88 за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 сентября 2024Экскурсовод Яхья Б. профессионал. Первый,в моей жизни, такого уровня. С ним было очень комфортно, атмосферно, душевно и приятно. Рассказывал много интересных
- ДДмитрий17 июля 2024Так держать 👍
- DDmitrii6 июля 2024Все было супер, комфортно, интересно, природа, горы, море
- ЕЕлена6 июня 2024Хочу поблагодарить экскурсовода Турала за доставленную радость познания Баку. Мы с супругом не только полюбили прекрасный город, но и многое
- ВВладимир2 апреля 2024Экскурсию по Старому городу. Познавательно. Узнали много интересного об кухне Азербайджана. Нам понравилось.
- LLeonid.B6 сентября 2023Замечательная экскурсия по Баку. На комфортном автомобиле проехались по нескольким районам Баку, сделали остановку около Highpark откуда открывается прекрасный вид
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей истории Азербайджана»
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Сколько стоит экскурсия по Баку в феврале 2025
Сейчас в Баку в категории "Музей истории Азербайджана" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 150. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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