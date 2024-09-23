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фактов и историй про локации которые посещали и не только:) К завершению экскурсии,от его рассказов,аппетит разыгрался не на шутку. Объяснил,рассказал,где покушать. Очень удобно забрали из дома на машине и привезли так же к дому. Все пунктуально и максимально заботливо Очень благодарны за отличное времяпровождения и надеюсь что еще раз куда-нибудь отправимся с ним. Именно благодаря ему,я по любила Баку!