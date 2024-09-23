Музей истории Азербайджана – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории Азербайджана» в Баку на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Вкусный Баку, просто пальчики оближешь
На автобусе
5 отзывов
5 часов
Индивидуальная
Вкусный Баку, просто пальчики оближешь
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
52 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Баку первого нефтяного бума: влияние на архитектуру города
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Баку первого нефтяного бума: влияние на архитектуру города
Начало: У Бакинской мэрии
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$88 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 сентября 2024
    Вкусный Баку, просто пальчики оближешь
    Экскурсовод Яхья Б. профессионал. Первый,в моей жизни, такого уровня. С ним было очень комфортно, атмосферно, душевно и приятно. Рассказывал много интересных
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    фактов и историй про локации которые посещали и не только:) К завершению экскурсии,от его рассказов,аппетит разыгрался не на шутку. Объяснил,рассказал,где покушать. Очень удобно забрали из дома на машине и привезли так же к дому. Все пунктуально и максимально заботливо Очень благодарны за отличное времяпровождения и надеюсь что еще раз куда-нибудь отправимся с ним. Именно благодаря ему,я по любила Баку!

  • Д
    Дмитрий
    17 июля 2024
    Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
    Так держать 👍
  • D
    Dmitrii
    6 июля 2024
    Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
    Все было супер, комфортно, интересно, природа, горы, море
  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
    Хочу поблагодарить экскурсовода Турала за доставленную радость познания Баку. Мы с супругом не только полюбили прекрасный город, но и многое
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    узнали из его истории. Турал отлично водит машину (Хонда Civic), в машине- водичка, кондиционер, салон чистейший. Всем рекомендую экскурсию по старому и новому Баку с Туралом.

  • В
    Владимир
    2 апреля 2024
    Вкусный Баку, просто пальчики оближешь
    Экскурсию по Старому городу. Познавательно. Узнали много интересного об кухне Азербайджана. Нам понравилось.
  • L
    Leonid.B
    6 сентября 2023
    Вкусный Баку, просто пальчики оближешь
    Замечательная экскурсия по Баку. На комфортном автомобиле проехались по нескольким районам Баку, сделали остановку около Highpark откуда открывается прекрасный вид
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    на Баку. Далее экскурсия продолжалась в старом городе Ичеришехер. Чтобы передохнуть, остановились в кафе попить традиционный чай с экзотическими вареньями из оливок и гранатов. Яхья сопровождал экскурсию интересными объяснениями и историческами фактами, он очень приятный человек и высокопрофессиональный экскурсовод. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музей истории Азербайджана»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вкусный Баку, просто пальчики оближешь
  2. Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
  3. Баку первого нефтяного бума: влияние на архитектуру города
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Старый город
  2. Девичья башня
  3. Самое главное
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Джума-Мечеть
  9. Апшерон
  10. Хызы
Сколько стоит экскурсия по Баку в феврале 2025
Сейчас в Баку в категории "Музей истории Азербайджана" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 150. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей истории Азербайджана», 57 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель