Описание Фото Ответы на вопросы Войдите в сердце Баку через древние ворота Ичери-шехера — здесь камни помнят шаги ханов и шёпот купцов Шёлкового пути.



Это не просто прогулка, а путешествие на 800 лет назад, где каждая улочка ведёт от тайн Девичьей башни к величию Дворца Ширваншахов.

Описание экскурсии 800 лет в каждом камне: путешествие в Ичери-шехер Однодневная экскурсия по Азербайджану будет неполной, если вы не побродите по вечным улицам Старого города Баку — Ичери-шехер. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — живая летопись более чем 800-летней давности, где каменные стены хранят истории о ханах, купцах, поэтах и путешественниках из дальних стран. От таинственной Девичьей башни до величественного дворца Ширваншахов — каждый уголок шепчет истории об ушедшей эпохе. Пропустите через себя дух веков — позвольте Ичеришехеру остаться в памяти не просто набором памятников, а живым городом, чьи легенды будут сопровождать вас ещё долго после того, как вы покинете его древние ворота. Это место, где история перестаёт быть страницей в учебнике и становится частью вашего собственного пути.

