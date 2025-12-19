Войдите в сердце Баку через древние ворота Ичери-шехера — здесь камни помнят шаги ханов и шёпот купцов Шёлкового пути.
Это не просто прогулка, а путешествие на 800 лет назад, где каждая улочка ведёт от тайн Девичьей башни к величию Дворца Ширваншахов.
Это не просто прогулка, а путешествие на 800 лет назад, где каждая улочка ведёт от тайн Девичьей башни к величию Дворца Ширваншахов.
Описание экскурсии800 лет в каждом камне: путешествие в Ичери-шехер Однодневная экскурсия по Азербайджану будет неполной, если вы не побродите по вечным улицам Старого города Баку — Ичери-шехер. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — живая летопись более чем 800-летней давности, где каменные стены хранят истории о ханах, купцах, поэтах и путешественниках из дальних стран. От таинственной Девичьей башни до величественного дворца Ширваншахов — каждый уголок шепчет истории об ушедшей эпохе. Пропустите через себя дух веков — позвольте Ичеришехеру остаться в памяти не просто набором памятников, а живым городом, чьи легенды будут сопровождать вас ещё долго после того, как вы покинете его древние ворота. Это место, где история перестаёт быть страницей в учебнике и становится частью вашего собственного пути.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ичеришехер
- Девичья башня
- Дворец Ширваншахов
- Караван-сарай
- Дом с цепями
- Дом кошек
- Дом моряка
- Улицы, где снимался фильм «Бриллиантовая рука»
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Нефтчилер, 21
Завершение: Около Девичьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €58 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Фотопрогулка по Старому городу Баку предлагает уникальные кадры на фоне исторических достопримечательностей. Профессиональные снимки на память
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 2 чел.
-
69%
Мини-группа
до 9 чел.
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по Ичери-шехер, где вас ждут старинные дворцы и мечети. Узнайте о Ширваншахах и нефтяном буме, ощутите дух старого Баку
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
€12
€39 за человека