Экскурсия-квест по Старому Баку

Погрузитесь в атмосферу древнего Ичери-шехер, где легенда о споре простолюдина и наследника Ширваншаха оживает на улицах.
Увлекательный квест предложит поиск золотых монет и разгадку загадок, не требующих специальных знаний. Дети найдут интересные задания, а взрослые - исторические открытия.
Прогулка по Старому городу оставит незабываемые впечатления и позволит узнать больше о культурном наследии Азербайджана
Увлекательный квест предложит поиск золотых монет и разгадку загадок, не требующих специальных знаний. Дети найдут интересные задания, а взрослые - исторические открытия.
Прогулка по Старому городу оставит незабываемые впечатления и позволит узнать больше о культурном наследии Азербайджана
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательный сюжет с загадками
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🧠 Развитие логического мышления
- 🌟 Погружение в культуру Азербайджана
Что можно увидеть
- Девичья башня
- Шемахинские ворота
- Дворец Ширваншахов
Описание квеста
Квест познакомит вас с легендой о споре простолюдина и наследника Ширваншаха из-за поэмы великого поэта средневекового Востока Низами Гянджеви. Вы будете искать золотые монеты и исследовать город. Для решения заданий не требуется специальных знаний, достаточно общей эрудиции и логического мышления.
Вы увидите:
- Девичью башню
- Шемахинские ворота
- Дворец Ширваншахов
Вы узнаете:
- Об истории возникновения Старого города
- Особенностях строений в квартале
- Быте горожан во времена Ширваншахов
- Культурном наследии Азербайджана
Организационные детали
- Экскурсионный квест рассчитан на взрослых. Для компаний с детьми у нас есть отдельная версия квеста.
- На маршруте есть ступеньки и брусчатка, длина маршрута 1,5–2 км
- Можем провести квест для группы более 6 человек. Стоимость составит 20 манатов (10 евро) за каждого дополнительного участника.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Ичери-шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 22 часа 50 минут
Наша команда занимается путешествиями и мероприятиями в городах и на природе. За 6 лет мы провели сотни корпоративных программ по всему миру. В Баку вместе с командой гидов организуем экскурсии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если коротко, то это классное сочетание квеста со всеми его интерактивными удовольствиями и грамотного, интересного рассказа и в историю, и в культуру, и в современный контекст.
Квест не то чтобы сложный,
Квест не то чтобы сложный,
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