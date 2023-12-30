Экскурсия-квест по Старому Баку

Весело и легко познакомиться со знаковыми местами и легендами древнего квартала Ичери-шехер
Предлагаем отправиться на захватывающую прогулку по Ичери-шехер — старому жилому району города. Это будет не стандартная обзорная экскурсия. Мы подготовили для вас квест с увлекательным сюжетом и вопросами. Если вы путешествуете с детьми, у нас найдутся интересные задания и для маленьких участников.
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
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Описание
Что вас ожидает
Квест познакомит вас с легендой о споре простолюдина и наследника Ширваншаха из-за поэмы великого поэта средневекового Востока Низами Гянджеви. Вы будете искать золотые монеты и исследовать город. Для решения заданий не требуется специальных знаний, достаточно общей эрудиции и логического мышления.
Вы увидите:
- Девичью башню
- Шемахинские ворота
- Дворец Ширваншахов
Вы узнаете:
- Об истории возникновения Старого города
- Особенностях строений в квартале
- Быте горожан во времена Ширваншахов
- Культурном наследии Азербайджана
Организационные детали
- Экскурсионный квест рассчитан на взрослых. Для компаний с детьми у нас есть отдельная версия квеста.
- На маршруте есть ступеньки и брусчатка, длина маршрута 1,5–2 км
- Можем провести квест для группы более 6 человек. Стоимость составит 20 манатов (10 евро) за каждого дополнительного участника.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на станции метро «Ичери-шехер»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Баку
Наша команда занимается путешествиями и мероприятиями в городах и на природе. За 6 лет мы провели сотни корпоративных программ по всему миру. В Баку вместе с командой гидов организуем экскурсии, квесты, поездки по Азербайджану, выезды на природу, пикники и активный отдых. Верим, что активные насыщенные впечатлениями маршруты это лучший способ отдыхать и открывать новое. Будем рады приветствовать вас в Баку и познакомить с прекрасным городом.
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