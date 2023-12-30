Экскурсия-квест по старому Баку
Индивидуальная квест-экскурсия в Баку

Весело и легко познакомиться со знаковыми местами и легендами древнего квартала Ичери-шехер

Предлагаем отправиться на захватывающую прогулку по Ичери-шехер — старому жилому району города. Это будет не стандартная обзорная экскурсия. Мы подготовили для вас квест с увлекательным сюжетом и вопросами. Если вы путешествуете с детьми, у нас найдутся интересные задания и для маленьких участников.
Экскурсия-квест по старому Баку
Экскурсия-квест по старому Баку
Экскурсия-квест по старому Баку
Экскурсия-квест по старому Баку
Экскурсия-квест по старому Баку
Экскурсия-квест по старому Баку
Экскурсия-квест по старому Баку
Экскурсия-квест по старому Баку
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
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даты

Описание

Что вас ожидает

Квест познакомит вас с легендой о споре простолюдина и наследника Ширваншаха из-за поэмы великого поэта средневекового Востока Низами Гянджеви. Вы будете искать золотые монеты и исследовать город. Для решения заданий не требуется специальных знаний, достаточно общей эрудиции и логического мышления.

Вы увидите:

  • Девичью башню
  • Шемахинские ворота
  • Дворец Ширваншахов

Вы узнаете:

  • Об истории возникновения Старого города
  • Особенностях строений в квартале
  • Быте горожан во времена Ширваншахов
  • Культурном наследии Азербайджана

Организационные детали

  • Экскурсионный квест рассчитан на взрослых. Для компаний с детьми у нас есть отдельная версия квеста.
  • На маршруте есть ступеньки и брусчатка, длина маршрута 1,5–2 км
  • Можем провести квест для группы более 6 человек. Стоимость составит 20 манатов (10 евро) за каждого дополнительного участника.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции метро «Ичери-шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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