Экскурсия-квест по Старому Баку

Антон — Организатор в Баку

Наша команда занимается путешествиями и мероприятиями в городах и на природе. За 6 лет мы провели сотни корпоративных программ по всему миру. В Баку вместе с командой гидов организуем экскурсии, квесты, поездки по Азербайджану, выезды на природу, пикники и активный отдых. Верим, что активные насыщенные впечатлениями маршруты это лучший способ отдыхать и открывать новое. Будем рады приветствовать вас в Баку и познакомить с прекрасным городом.

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