Экскурсия-квест по Старому Баку

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но требует концентрации на деталях. Старый город и без этого привлекает внимание, но в процессе игры в легендарный мир Ичери Шехер затягивает быстрее. Дочь-подросток решала задания как орешки, я бы сама дольше возилась.

Сопровождающий рассказчик вообще волшебный - не просто экскурсовод, а интересный человек с глубокими знаниями по теме и вокруг.

Ну и в довершение всего у нас остались еще и фото с экскурсии, что было неожиданно и прекрасно