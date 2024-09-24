Чтобы погрузиться в атмосферу старого Баку, приглашаем вас в его сердце — Ичери-шехер. Вы пройдёте по лабиринтам некогда оживлённых кварталов.
Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков.
Гид расскажет о древнем государстве Ширваншахов, трёх этапах развития Баку, свадебных традициях и многом другом.
Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков.
Гид расскажет о древнем государстве Ширваншахов, трёх этапах развития Баку, свадебных традициях и многом другом.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дворцовый комплекс династии Ширваншахов, чьим представителем являлась та самая Шамаханская царица
- Девичью башню
- Шамаханские врата
- Дворец бакинских ханов
- Подземный хаммам и хаммам Аджи Бани
- Караван-сараи — Бухарский, Мултани, Большой и Малый
- Джума-мечеть
- Овданы — средневековые приспособления для сбора и очистки дождевой воды
- Кафе, рядом с которым герой фильма «Бриллиантовая рука» произнёс своё легендарное «Чёрт побери»
- Место, где снимали эпизод из фильма «Человек-амфибия»
Вы узнаете:
- О государстве Ширваншахов и разрушительном землетрясении 1192 года
- Трёх этапах развития Баку
- Нефтяном буме и Бакинской губернии
- Азербайджанской Демократической Республике
- Современном Азербайджане
- Бакинских достопримечательностях и пляжах
- Свадебной традиции двухцветного чая
- Особенностях торга на местных рынках
- Национальных алкогольных напитках — как их употреблять и где лучше покупать
В подарок вы получите картину, написанную нефтью.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Дополнительно (по желанию) оплачиваются напитки в кафе, которое мы посетим по пути
- Оплата оставшейся стоимости — на месте в евро, долларах или манатах
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- На маршруте есть спуски и подъёмы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 5070 туристов
Я — Эльнур — и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вероника
24 сен 2024
Отличная экскурсия: не утомительная для семей с детьми, содержательная и интересная! Гид Ульвия - солнечный и прекрасный человек, который увлекательно рассказывает историю города))
Входит в следующие категории Баку
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