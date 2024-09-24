Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер. Групповая экскурсия

Пройтись по историческому центру и узнать, как роковая Шамаханская царица связана с городом
Чтобы погрузиться в атмосферу старого Баку, приглашаем вас в его сердце — Ичери-шехер. Вы пройдёте по лабиринтам некогда оживлённых кварталов.

Увидите дворцы и старинную башню, караван-сараи и мечети, купольные восточные бани и особняки 19-20 веков.

Гид расскажет о древнем государстве Ширваншахов, трёх этапах развития Баку, свадебных традициях и многом другом.
5
1 отзыв
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер. Групповая экскурсия
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер. Групповая экскурсия
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 16:00, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дворцовый комплекс династии Ширваншахов, чьим представителем являлась та самая Шамаханская царица
  • Девичью башню
  • Шамаханские врата
  • Дворец бакинских ханов
  • Подземный хаммам и хаммам Аджи Бани
  • Караван-сараи — Бухарский, Мултани, Большой и Малый
  • Джума-мечеть
  • Овданы — средневековые приспособления для сбора и очистки дождевой воды
  • Кафе, рядом с которым герой фильма «Бриллиантовая рука» произнёс своё легендарное «Чёрт побери»
  • Место, где снимали эпизод из фильма «Человек-амфибия»

Вы узнаете:

  • О государстве Ширваншахов и разрушительном землетрясении 1192 года
  • Трёх этапах развития Баку
  • Нефтяном буме и Бакинской губернии
  • Азербайджанской Демократической Республике
  • Современном Азербайджане
  • Бакинских достопримечательностях и пляжах
  • Свадебной традиции двухцветного чая
  • Особенностях торга на местных рынках
  • Национальных алкогольных напитках — как их употреблять и где лучше покупать

В подарок вы получите картину, написанную нефтью.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются напитки в кафе, которое мы посетим по пути
  • Оплата оставшейся стоимости — на месте в евро, долларах или манатах
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • На маршруте есть спуски и подъёмы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Парных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Вероника
24 сен 2024
Отличная экскурсия: не утомительная для семей с детьми, содержательная и интересная! Гид Ульвия - солнечный и прекрасный человек, который увлекательно рассказывает историю города))

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