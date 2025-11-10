Вас ждёт поездка в глубины Азербайджана. Вы окажетесь в нетуристических местах и понаблюдаете за настоящим бытом местных жителей.
А также посетите природные и исторические достопримечательности: старинный мавзолей Дири Бабы и древнюю Албанскую церковь, живописный пляж с чёрным песком и каскадный водопад. И это далеко не весь список!
Описание экскурсии
- Мавзолей Дири Бабы 15 века. Это одновременно и гробница, и мечеть. Архитектура сооружения чем-то напоминает Петру.
- Древние руины Габалы — первой столицы Азербайджана.
- Водопад «Семь красавиц». Состоит из 7 каскадов разной высоты, благодаря которым и получил своё название
- Озеро Нохургёль. Славится пляжами с чёрным лечебным песком.
- Горный курорт Туфандаг. Зимой тут можно покататься на лыжах, а летом подняться на вершину по канатной дороге и полюбоваться видами.
- Нидж — посёлок в Габалинском районе. Известен древней Албанской церковью.
- Габаланд — «азербайджанский Диснейленд» со множеством аттракционов на любой вкус.
Если захотите, можем также заехать на винный завод (за отдельную плату).
По пути гид расскажет вам историю Ширваншахов и познакомит с родиной Шамаханской царицы. А также с удовольствием устроит для вас экскурс в древние традиции и обычаи азербайджанского народа и ответит на любые вопросы.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Kia Carnival или Mersedes Vito в зависимости от количества участников
- В стоимость включено всё, кроме канатной дороги — €10 за чел. и обеда (по желанию)
- По желанию можем посетить винную производственную зону — €40 за чел. Дегустация — в подарок!
- Начало и окончание экскурсии в городе Баку
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 6951 туриста
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
