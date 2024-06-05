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10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
«А зимой, благодаря хорошо подготовленным склонам и современным удобствам, превращается в убежище для лыжников и сноубордистов»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:30
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Едем в Шахдаг: 2 дня среди головокружительных гор
Сбежать из города и насладиться разнообразными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
«Зимой вы полюбуетесь белоснежными склонами и заледеневшими водопадами, сможете прокатиться на лыжах или сноуборде»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
от €590 за всё до 18 чел.
Мини-группа
12 часов
Горнолыжный Туфандаг
Зимние развлечения на бюджетном курорте
Начало: в вашем отеле
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ВВиталий27 мая 2024Красивая природа, архитектура, богатая культура и история. И все это собралось в Азербайджане. Все бы превосходно. Насладился этой поездкой и в предвкушении следующей.
- ИИрина27 мая 2024Виды завораживают. Природа потрясающая! попали по пути на маковые поля-приятный бонус!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Зимние»
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