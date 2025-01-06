Увлекательная экскурсия в Гобустанский историко-художественный заповедник, где вы посетите музей с древними артефактами, увидите уникальные петроглифы и побываете в живописных пещерах. Насладитесь местными блюдами в уютном кафе и полюбуйтесь марсианскими пейзажами грязевых вулканов. Вам также покажут первую в мире нефтяную механическую вышку.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? На этой экскурсии вы отправитесь прямиком к Гобустанскому историко-художественному заповеднику под открытым небом: Гобустанским скалам. Там также находится Гобустанский музей, где хранятся артефакты, найденные при раскопках в посёлке Гобустане Апшеронского района. На автомобиле вы подниметесь выше, к скалам. Здесь, вследствие навалившихся друг на друга огромных скальных глыб, образовалось около 20-ти пещер и навесов, служивших людям убежищем от непогоды. На стенах убежищ и прилегающих скалах высечены изображения (петроглифы) людей, животных, сцены охоты и различные знаки, относящиеся к периоду верхнего палеолита. В настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 тысяч. Гобустан включён в список мирового наследия ЮНЕСКО. В небольшом уютном кафе Гобустанского исторического комплекса, который имеет как открытое, так и закрытые помещения, можно заказать вкусных местных лепёшек с разными начинками из зелени, мяса, сыра, а также отведать местного чая, айрана, кваса и кофе. Далее вас ждут грязевые вулканы. В Азербайджанской Республике действует более 200 из 800 грязевых вулканов. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с посёлком Гобустан. Эти вулканы появились на территории нынешней Азербайджанской Республики 25 миллионов лет назад. Местность напоминает Марсианскую поверхность. А по пути обратно в Баку вы остановитесь у первой нефтяной механической вышки мира (1846 год).
Ежедневно в 11:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гобустанский заповедник
- Гобустанский музей
- Пещеры
- Грязевые вулканы
- Первая нефтяная механическая вышка мира
- Бакинский кристальный зал
- Бакинский приморский бульвар
- Колесо обозрения
- Мечеть Биби-Эйбат
- Площадь Государственного флага
- Пляжи Шихово в Баку
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты - €6/чел.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
6 янв 2025
Очень понравилась поездка на Гобустанские скалы! Красиво, необычно, интересно с исторической точки зрения, очень современно сделано для туристов и гид замечательный! Спасибо.
