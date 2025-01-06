Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Увлекательная экскурсия в Гобустанский историко-художественный заповедник, где вы посетите музей с древними артефактами, увидите уникальные петроглифы и побываете в живописных пещерах. Насладитесь местными блюдами в уютном кафе и полюбуйтесь марсианскими пейзажами грязевых вулканов. Вам также покажут первую в мире нефтяную механическую вышку. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Что вас ждёт? На этой экскурсии вы отправитесь прямиком к Гобустанскому историко-художественному заповеднику под открытым небом: Гобустанским скалам. Там также находится Гобустанский музей, где хранятся артефакты, найденные при раскопках в посёлке Гобустане Апшеронского района. На автомобиле вы подниметесь выше, к скалам. Здесь, вследствие навалившихся друг на друга огромных скальных глыб, образовалось около 20-ти пещер и навесов, служивших людям убежищем от непогоды. На стенах убежищ и прилегающих скалах высечены изображения (петроглифы) людей, животных, сцены охоты и различные знаки, относящиеся к периоду верхнего палеолита. В настоящее время количество выявленных рисунков превышает 6 тысяч. Гобустан включён в список мирового наследия ЮНЕСКО. В небольшом уютном кафе Гобустанского исторического комплекса, который имеет как открытое, так и закрытые помещения, можно заказать вкусных местных лепёшек с разными начинками из зелени, мяса, сыра, а также отведать местного чая, айрана, кваса и кофе. Далее вас ждут грязевые вулканы. В Азербайджанской Республике действует более 200 из 800 грязевых вулканов. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с посёлком Гобустан. Эти вулканы появились на территории нынешней Азербайджанской Республики 25 миллионов лет назад. Местность напоминает Марсианскую поверхность. А по пути обратно в Баку вы остановитесь у первой нефтяной механической вышки мира (1846 год).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гобустанский заповедник

Гобустанский музей

Пещеры

Грязевые вулканы

Первая нефтяная механическая вышка мира

Пляжи Шихово в Баку Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Питание

