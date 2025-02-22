Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть розовое озеро Масазыр, известное как «мёртвое море Азербайджана». В Хызы вы насладитесь видами разноцветных холмов, которые напоминают конфеты. Завершает путешествие скала Бешбармаг, где, по легендам, исполняются желания. Это путешествие позволит не только насладиться природными красотами, но и узнать больше о культуре и истории Азербайджана

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Описание экскурсии

Озеро Масазыр

Его называют «мёртвым морем Азербайджана». Масазыр — одно из восьми розовых солёных озер в мире. Долгое время соль здесь добывалась кустарным способом. Однако 15 лет назад открыли завод и закрыли вход для групп туристов. Я проведу вас к кромке нежно-розовой воды, и вы пройдёте по розовой соли, как по волшебному песку. Фотографии в этих местах получаются фантастические!

Агатовые горы Хызы

Эти удивительные холмы словно разрисованы яркими цветными полосами. Жёлтые линии сменяются зелёными, багряно-красные — коричневыми в произвольном порядке. По мнению учёных, своеобразие ландшафта здесь связано с выходящими на поверхность слоями геологических пород. Такие пейзажи на поверхности земли можно увидеть ещё только в одном месте на земле — в Долине смерти в Аризоне. Вот только билет в национальный парк США нужно покупать за год или выиграть в лотерею. А в Азербайджане вы можете буквально завтра насладиться видами этих похожих на конфеты холмов.

Бешбармаг

Этот скалистый утёс получил название благодаря своей форме, напоминающей пять пальцев. Ещё в античные века жители Кавказской Албании считали это место священным. По преданию, на вершине горы исполняются желания. Я расскажу вам колоритные местные легенды, связанные с Бешбармагом. А также познакомлю с историей, обычаями и культурой Азербайджана.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes E-Class, Mercedes Viano или Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников