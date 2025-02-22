Это путешествие позволит не только насладиться природными красотами, но и узнать больше о культуре и истории Азербайджана
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Розовое озеро Масазыр
- 🌈 Разноцветные холмы Хызы
- 🗻 Легендарный Бешбармаг
- 🚗 Комфортная поездка
- 📸 Фантастические фото
Что можно увидеть
- Озеро Масазыр
- Агатовые горы Хызы
- Бешбармаг
Описание экскурсии
Озеро Масазыр
Его называют «мёртвым морем Азербайджана». Масазыр — одно из восьми розовых солёных озер в мире. Долгое время соль здесь добывалась кустарным способом. Однако 15 лет назад открыли завод и закрыли вход для групп туристов. Я проведу вас к кромке нежно-розовой воды, и вы пройдёте по розовой соли, как по волшебному песку. Фотографии в этих местах получаются фантастические!
Агатовые горы Хызы
Эти удивительные холмы словно разрисованы яркими цветными полосами. Жёлтые линии сменяются зелёными, багряно-красные — коричневыми в произвольном порядке. По мнению учёных, своеобразие ландшафта здесь связано с выходящими на поверхность слоями геологических пород. Такие пейзажи на поверхности земли можно увидеть ещё только в одном месте на земле — в Долине смерти в Аризоне. Вот только билет в национальный парк США нужно покупать за год или выиграть в лотерею. А в Азербайджане вы можете буквально завтра насладиться видами этих похожих на конфеты холмов.
Бешбармаг
Этот скалистый утёс получил название благодаря своей форме, напоминающей пять пальцев. Ещё в античные века жители Кавказской Албании считали это место священным. По преданию, на вершине горы исполняются желания. Я расскажу вам колоритные местные легенды, связанные с Бешбармагом. А также познакомлю с историей, обычаями и культурой Азербайджана.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes E-Class, Mercedes Viano или Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников
- Можно установить детские кресла (напишите, пожалуйста, заранее, если они понадобятся)
ежедневно в 09:15, 09:30 и 09:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
На мой взгляд идеальная экскурсия: достаточно насыщенная, но при этом не утомительная.