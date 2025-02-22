Из Баку - на Марс: Бешбармаг, Хызы, Масазыр

Час езды от Баку и вы среди фантастических пейзажей: розовое озеро, холмы с цветными узорами и скала, где исполняются желания. Погрузитесь в чудеса природы
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть розовое озеро Масазыр, известное как «мёртвое море Азербайджана». В Хызы вы насладитесь видами разноцветных холмов, которые напоминают конфеты. Завершает путешествие скала Бешбармаг, где, по легендам, исполняются желания.

Это путешествие позволит не только насладиться природными красотами, но и узнать больше о культуре и истории Азербайджана
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Розовое озеро Масазыр
  • 🌈 Разноцветные холмы Хызы
  • 🗻 Легендарный Бешбармаг
  • 🚗 Комфортная поездка
  • 📸 Фантастические фото
Из Баку - на Марс: Бешбармаг, Хызы, Масазыр
Из Баку - на Марс: Бешбармаг, Хызы, Масазыр
Из Баку - на Марс: Бешбармаг, Хызы, Масазыр
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:15, 09:30, 09:45

Что можно увидеть

  • Озеро Масазыр
  • Агатовые горы Хызы
  • Бешбармаг

Описание экскурсии

Озеро Масазыр

Его называют «мёртвым морем Азербайджана». Масазыр — одно из восьми розовых солёных озер в мире. Долгое время соль здесь добывалась кустарным способом. Однако 15 лет назад открыли завод и закрыли вход для групп туристов. Я проведу вас к кромке нежно-розовой воды, и вы пройдёте по розовой соли, как по волшебному песку. Фотографии в этих местах получаются фантастические!

Агатовые горы Хызы

Эти удивительные холмы словно разрисованы яркими цветными полосами. Жёлтые линии сменяются зелёными, багряно-красные — коричневыми в произвольном порядке. По мнению учёных, своеобразие ландшафта здесь связано с выходящими на поверхность слоями геологических пород. Такие пейзажи на поверхности земли можно увидеть ещё только в одном месте на земле — в Долине смерти в Аризоне. Вот только билет в национальный парк США нужно покупать за год или выиграть в лотерею. А в Азербайджане вы можете буквально завтра насладиться видами этих похожих на конфеты холмов.

Бешбармаг

Этот скалистый утёс получил название благодаря своей форме, напоминающей пять пальцев. Ещё в античные века жители Кавказской Албании считали это место священным. По преданию, на вершине горы исполняются желания. Я расскажу вам колоритные местные легенды, связанные с Бешбармагом. А также познакомлю с историей, обычаями и культурой Азербайджана.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes E-Class, Mercedes Viano или Mercedes Sprinter в зависимости от количества участников
  • Можно установить детские кресла (напишите, пожалуйста, заранее, если они понадобятся)
Остались вопросы?

ежедневно в 09:15, 09:30 и 09:45

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15, 09:30 и 09:45
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
22 фев 2025
Нам все понравилось, несмотря на туман и ветер экскурсия прошла увлекательно и в позитивном ключе. Розовое озеро из-за погодных условий по ходу движения поменяли на мечеть и рынок)
Нам все понравилось, несмотря на туман и ветер экскурсия прошла увлекательно и в позитивном ключе. РозовоеНам все понравилось, несмотря на туман и ветер экскурсия прошла увлекательно и в позитивном ключе. РозовоеНам все понравилось, несмотря на туман и ветер экскурсия прошла увлекательно и в позитивном ключе. РозовоеНам все понравилось, несмотря на туман и ветер экскурсия прошла увлекательно и в позитивном ключе. РозовоеНам все понравилось, несмотря на туман и ветер экскурсия прошла увлекательно и в позитивном ключе. Розовое
К
9 янв 2025
Чудесная экскурсия, которая прекрасно дополнила поездку, показав природные красоты страны. Рауфу большое спасибо за организацию: всё чётко, продумано, слажено. Также отдельная благодарность, что не отказался провести экскурсию для меня одной. В целом во время экскурсии удалось насладиться такими красотами, как: марсовые горы, гора пять пальцев, розовое озеро. Всё по-своему уникально и заслуживает внимания.
Д
2 янв 2025
23 декабря были на экскурсии "Из Баку — на Марс: Бешбармаг, Хызы, Масазыр". Экскурсия прошла замечательно! Гид Рауф очень много рассказал не только по программе экскурсии, но и в целом про страну и её красоты. Всем рекомендую!
На мой взгляд идеальная экскурсия: достаточно насыщенная, но при этом не утомительная.
Марина
26 ноя 2024
Сегодня ездили на экскурсию из Баку-на Марс. Очень увлекательно и интересно! Начали мы с посещения горы Бешбармаг. Это живописное и магическое место. А какие пейзажи открываются с верху!И не забудьте
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загадать ваше заветное желание,при восхождение на гору,оно обязательно сбудется.
Дальше мы отправились на Радужные горы.
Таких мест в мире всего три. Друзей и знакомых вы наверняка сможете удивить вашими фото.
И в завершении посетили красивейшую мечеть Гейдара.
Наш гид Рауф,всем рекомендую посетить его экскурсии. Он не только отлично знает историю своего края,так же с ним можно поговорить на любые темы,он подскажет вам и рестораны,и магазины в Баку. Расскажет традиции Азербайджанского народа. И обладает отличным чувством юмора.

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