Это прогулка для тех, кто хочет увезти из Баку не коллекцию случайных фото, а визуальную историю путешествия.
Мы пройдём по улицам Ичери-шехер, заглянем в укромные дворики, найдём самые выразительные ракурсы и завершим съёмку у Девичьей башни. Без спешки, сложных поз и стресса — с подсказками, живыми кадрами и аутентичной атмосферой столицы.
Описание фото-прогулки
Я помогу вам чувствовать себя уверенно в кадре: подскажу, как лучше встать, двигаться и взаимодействовать с пространством, чтобы фотографии получились естественными и стильными. Даже без опыта фотосессий вы сможете расслабиться и просто наслаждаться — всё остальное я возьму на себя.
Во время прогулки вы:
- пройдёте по узким улицам Ичери-шехер
- увидите скрытые дворики и старинную архитектуру
- заметите музеи и места, мимо которых часто проходят путешественники
- остановитесь у Девичьей башни
Организационные детали
- Снимаю на Canon EOS R6
- Готовые фотографии в авторской обработке вы получите в течение 2–4 дней после съёмки
- Съёмка в локациях вне маршрута оплачивается отдельно. Транспорт и возможные входные билеты в этом случае также оплачиваются отдельно
- Аренда одежды, реквизита и другие дополнительные услуги не предоставляются
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Ичери-шехер»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фира — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась и живу в Баку, хорошо знаю этот город и с удовольствием рассказываю про него гостям, показываю интересные места, увлекая и погружая в атмосферу. Так как я сама очень люблю путешествовать, понимаю, как интересно узнать что-то новое и необычное о месте, в которое ты приехал. Обожаю фотографировать и с удовольствием помогу вам увезти из путешествия яркие кадры.
