Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Баку

Найдено 27 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 49%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«Наше путешествие начнется на улице Низами, ярко мерцающей витринами своих магазинов и звенящей бокалами ресторанов»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«Гостеприимный Баку прекрасен в любое время суток: днем, когда улицы города залиты жарким солнцем, и вечером, когда все здания мерцают и переливаются миллионами разноцветных огней»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
79 отзывов
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
«Гуляя по каменным улицам, вы заглянете в спрятанные дворы-колодцы и увидите известные «открыточные» виды с нового ракурса»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
116 за всё до 6 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«Я проведу вас по красивейшей Николаевской улице, расскажу истории, которые скрываются за фасадами дворцов бакинских миллионеров Гаджинского, Нагиева, Мирбабаева, Тагиева»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
«На этой улице вы узнаете о её названиях и познакомитесь с бакинской архитектурой 19 — начала 20 вв, зданиями Мэрии и Президиума Академии наук»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
«А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице»
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Площадь Фонтанов, Малоканский Сад и самая знаменитая улица Баку Низами, именуемая бакинцами как и 100 лет назад — Торговая»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
«Вы проедете по улицам Советской и Кубинке, где точно не встретите заблудившегося туриста»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
15 отзывов
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
«А также расскажу, как режиссеры Чеботарёв и Казанский с помощью магии кино ломали пространство и превращали улицы Баку в оживленные переулки Кубы в фильме «Человек-амфибия»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
75 за всё до 2 чел.
Колоритная фотосессия в сердце Баку
🚶 Пешая
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
«Особая, даже мистическая атмосфера улицы из киношедевра, пригласит вас в путешествие в прошлое»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160120 за всё до 2 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
«Вы прокатитесь по улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Шашлык-машлык-тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«В Губернаторском парке мы поговорим о культовом романе «Али и Нино», а На Николаевской улице вспомним нефтяных королей прошлого»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 120 за всё до 10 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«В лабиринте его улиц (именно здесь заблудился Миронов в «Бриллиантовой руке») вы прикоснетесь к истокам города: узнаете о первых упоминаниях Баку, откроете секреты Девичьей башни и Дворца ширваншахов, найдете мечети и караван-сараи»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«Пока вы будете осматривать достопримечательности и гулять по красивым улицам, я расскажу о нефтяных миллионерах азербайджанского, русского и европейского происхождения, благодаря которым современный Баку получил свой архитектурный облик»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«Кроме того, вы посетите симпатичную площадь Фонтанов, пройдетесь по любимой улице бакинцев Низами, увидите Молоканский Сад и Русский Драматический Театр»
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Земля и небо Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
«Все улицы, по которым прошли, и все достопримечательности, которыми полюбовались, вы рассмотрите с высоты 310 метров бакинской телебашни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 223 за всё до 10 чел.
Бакинские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
«Прогуливаясь по улицам и дворикам исторического центра, вы откроете совершенно другой Баку — романтический, трогательный, трагический и судьбоносный»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 90 за всё до 10 чел.
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Оценить сочетание европейской и советской архитектуры и прикоснуться к местным хроникам
Начало: В парке имени Сабира
«Вы осмотрите особняки и усадьбы бывших и ныне живущих миллионеров на улице Низами и в окрестностях»
Расписание: в понедельник в 16:00
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
50 за человека
Улицы, переулки и дворы Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 3 чел.
5 религий Баку. По улицам города - сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
5 религий Баку. По улицам города - сквозь века
Совершить путешествие во времени и погрузиться в тайны Баку
14 июня в 09:00
17 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Фотосвидание с Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
«Мы пройдём по улицам, где сочетается старый город 12 века, архитектура периода нефтяного бума 19 века, наследие Советского союза и современный Азербайджан»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за всё до 4 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«Погуляем по древним улицам (на которых часто снимали фильмы, например, сцены из «Бриллиантовой руки»), исследуем замки, мечети и крепостные стены»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
🚶 Пешая
скидка
49%
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 8543 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Город ветров и огня - первая встреча
    Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
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    таких можно найти в интернете в большом объёме. Алиса же в оригинальной манере поможет окунуться в аутентичные, колоритные атмосферу и историю Азербайджана и города Баку. Рассказ Алисы занимательный, информативный, с юмором. Очень рекомендуем данную экскурсию и прекрасного экскурсовода!

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
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    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …
  • Х
    Хамдия
    3 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
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    улочками и большими проспектами. Город потрясающий, огромное спасибо Салеху за замечательную экскурсию, время прошло незаметно, вместо 2,5 часов экскурсия продлилась 4 часа. Всем рекомендую этого гида.

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Вечерний Баку и огненный Янардаг
    Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Знакомство с новым и старым Баку
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
  • M
    Maliya
    1 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
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    Впечатления самые позитивные! Услышала много интересных фактов, легенд,историй о городе. Посетили головокружительные места и великолепные локации с моим доброжелательным гидом. Все самое необходимое, жизненное, без лишней воды. Мне очень понравилось. Рекомендую всем!

    Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Вечерняя прогулка «Огни Баку»
  2. Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
  3. Город ветров и огня - первая встреча
  4. Узнать Баку за 3 часа
  5. Вечерний Баку и огненный Янардаг
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 18 до 350 со скидкой до 49%. Туристы уже оставили гидам 996 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Баку. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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