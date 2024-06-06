1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«Наше путешествие начнется на улице Низами, ярко мерцающей витринами своих магазинов и звенящей бокалами ресторанов»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«Гостеприимный Баку прекрасен в любое время суток: днем, когда улицы города залиты жарким солнцем, и вечером, когда все здания мерцают и переливаются миллионами разноцветных огней»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
«Гуляя по каменным улицам, вы заглянете в спрятанные дворы-колодцы и увидите известные «открыточные» виды с нового ракурса»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
«Я проведу вас по красивейшей Николаевской улице, расскажу истории, которые скрываются за фасадами дворцов бакинских миллионеров Гаджинского, Нагиева, Мирбабаева, Тагиева»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
€125 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 50 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
«На этой улице вы узнаете о её названиях и познакомитесь с бакинской архитектурой 19 — начала 20 вв, зданиями Мэрии и Президиума Академии наук»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
«А также заглянете в сердце города на площади Фонтанов и пройдёте по Торговой улице»
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Площадь Фонтанов, Малоканский Сад и самая знаменитая улица Баку Низами, именуемая бакинцами как и 100 лет назад — Торговая»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
«Вы проедете по улицам Советской и Кубинке, где точно не встретите заблудившегося туриста»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
Начало: В райне метро Ичери Шехер
«А также расскажу, как режиссеры Чеботарёв и Казанский с помощью магии кино ломали пространство и превращали улицы Баку в оживленные переулки Кубы в фильме «Человек-амфибия»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€75 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1.5 часа
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
«Особая, даже мистическая атмосфера улицы из киношедевра, пригласит вас в путешествие в прошлое»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
160€120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
«Вы прокатитесь по улицам столицы Азербайджана под рассказы о дворцах нефтяных королей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
«В Губернаторском парке мы поговорим о культовом романе «Али и Нино», а На Николаевской улице вспомним нефтяных королей прошлого»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«В лабиринте его улиц (именно здесь заблудился Миронов в «Бриллиантовой руке») вы прикоснетесь к истокам города: узнаете о первых упоминаниях Баку, откроете секреты Девичьей башни и Дворца ширваншахов, найдете мечети и караван-сараи»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«Пока вы будете осматривать достопримечательности и гулять по красивым улицам, я расскажу о нефтяных миллионерах азербайджанского, русского и европейского происхождения, благодаря которым современный Баку получил свой архитектурный облик»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«Кроме того, вы посетите симпатичную площадь Фонтанов, пройдетесь по любимой улице бакинцев Низами, увидите Молоканский Сад и Русский Драматический Театр»
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
«Все улицы, по которым прошли, и все достопримечательности, которыми полюбовались, вы рассмотрите с высоты 310 метров бакинской телебашни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €223 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
«Прогуливаясь по улицам и дворикам исторического центра, вы откроете совершенно другой Баку — романтический, трогательный, трагический и судьбоносный»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное
Оценить сочетание европейской и советской архитектуры и прикоснуться к местным хроникам
Начало: В парке имени Сабира
«Вы осмотрите особняки и усадьбы бывших и ныне живущих миллионеров на улице Низами и в окрестностях»
Расписание: в понедельник в 16:00
10 июня в 16:00
17 июня в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Улицы, переулки и дворы Баку
Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам
Начало: Возле крепости Ичери Шехер
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
5 религий Баку. По улицам города - сквозь века
Совершить путешествие во времени и погрузиться в тайны Баку
14 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
«Мы пройдём по улицам, где сочетается старый город 12 века, архитектура периода нефтяного бума 19 века, наследие Советского союза и современный Азербайджан»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
«Погуляем по древним улицам (на которых часто снимали фильмы, например, сцены из «Бриллиантовой руки»), исследуем замки, мечети и крепостные стены»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
скидка
49%
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 85€43 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Замечательная экскурсия. Нестандартный выбор локаций. Возможно, больше подойдёт тем, кто у знаковых, «заезженных» достопримечательностей уже побывал. Тем более, информацию о
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
- AAnna4 июня 2024Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
- ХХамдия3 июня 2024Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ННаталья2 июня 2024Прекрасный экскурсовод! Очень интересная и познавательная экскурсия с неожиданными фактами истории города. Все было отлично! Рекомендую.
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
- MMaliya1 июня 2024Это мой первый визит в Баку и первая, очень удачная и познавательная экскурсия с Салехом. 2.5 часа промчались как один миг.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Баку. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод