Экскурсия в археологический музей под открытым небом с посещением интерактивного музея и грязевых вулканов.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
На экскурсии вы увидите:
- Гобустанский заповедник – это археологический музей под открытым небом, где сосредоточены наскальные изображения (петроглифы) и древние стоянки людей;
- Интерактивный музей, который расположен в самом сердце национального парка Гобустан. В музее можно ознакомиться с историей региона и его народа с помощью различных интерактивных экспонатов и дисплеев;
- Грязевые вулканы – уникальные образования в виде конусов с плоскими кратерами с запасами нефти и горячего газоконденсата. По подсчетам ученых возраст грязевых холмов достигает 25 миллионов лет!
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гобустанский заповедник
- Интерактивный музей
- Грязевые вулканы
Что включено
- Услуги гида
- Услуги транспорта
- Дополнительный транспорт на вулканы
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания в Баку
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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