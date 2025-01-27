Вас ждет несколько необыкновенных природных памятников, от природных красот Апшеронского полуострова до пейзажей жарких, но не менее привлекательных для туристов Гобустанских пустынь.
Мы посетим грязевые вулканы, соленые озера и не менее интересные другие локации, которые приведут вас в восторг!
Описание экскурсии
Путешествие по Азербайджану
Этот тур откроет перед вами все основные секреты и тайны самого богатого в экономическом и историческом плане региона «страны огней». Путешествие от природных красот Абшеронского полуострова до живописных пейзажей жарких, но не менее привлекательных для туристов Гобустанских пустынь расскажет вам о культуре и истории Азербайджана.
Уникальные природные достопримечательности
В ходе нашего путешествия вы сможете:
- Посетить грязевые вулканы, которые активны и в наши дни;
- Увидеть соленые озера;
- Исследовать другие важные природные точки, которые завораживают своим великолепием.
Каждое из этих мест подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять ландшафты этой удивительной страны Востока.
Знания и впечатления на долгие годы
Azerbaijan Travel International работает над тем, чтобы ваш отпуск стал настоящим воплощением мечты. Мы стремимся не только подарить вам яркие эмоции, но и поделиться знаниями, которые останутся с вами на долгие годы.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя все богатства Азербайджана!
Ежедневно в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грязевые вулканы
- Гобустанский природный заповедник
- Первая нефтяная скважина
- Храм огня
- Янардаг
Что включено
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Комфортный автомобиль с кондиционером, трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (Гобустанский Национальный музей, Музей под открытым небом, Храм огнепоклонников, Янардаг) - 25 манат (15$)
- Дополнительный трансфер на грязевые вулканы - 5 манат (3$)
- Обед во время экскурсии - Меню на обед: Кутаб с зеленью - легкое блюдо из тонкого теста, начиненное свежими травами и специями. Мясной кутаб - сытный вариант с сочным мясом, приправленным традиционными специями. Ассорти из кебабов: кебаб из курицы - нежное куриное мясо, маринованное и жареное до золотистой корочки, с насыщенным вкусом кебаб из баранины - классический выбор с сочным мясом и ароматными специями лула-кебаб - пряное фаршированное мясо, сформированное в длинные котлеты и жареное на открытом огне. Плов - традиционное блюдо с ароматными специями, рисом и изюмом, добавляющее теплоту в обед. Шобан-салат - свежий салат с помидорами, огурцами, сладким перцем и зеленью. Напитки: айран - освежающий йогуртовый напиток, идеально сочетающийся с мясными блюдами Кока-Кола - сладкий газированный напиток чай - традиционный азербайджанский черный чай - 15 манат (9$).