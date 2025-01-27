Исторический и культурный однодневный тур по Гобустану и Апшерону

Это путешествие откроет вам все основные секреты и тайны необыкновенного региона, расскажет вам все самое интересное об уникальной культуре и истории Азербайджана.

Вас ждет несколько необыкновенных природных памятников, от природных красот Апшеронского полуострова до пейзажей жарких, но не менее привлекательных для туристов Гобустанских пустынь.

Мы посетим грязевые вулканы, соленые озера и не менее интересные другие локации, которые приведут вас в восторг!
4.89
9 отзывов
Исторический и культурный однодневный тур по Гобустану и Апшерону
Исторический и культурный однодневный тур по Гобустану и Апшерону
Исторический и культурный однодневный тур по Гобустану и Апшерону
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Путешествие по Азербайджану

Этот тур откроет перед вами все основные секреты и тайны самого богатого в экономическом и историческом плане региона «страны огней». Путешествие от природных красот Абшеронского полуострова до живописных пейзажей жарких, но не менее привлекательных для туристов Гобустанских пустынь расскажет вам о культуре и истории Азербайджана.

Уникальные природные достопримечательности

В ходе нашего путешествия вы сможете:

  • Посетить грязевые вулканы, которые активны и в наши дни;
  • Увидеть соленые озера;
  • Исследовать другие важные природные точки, которые завораживают своим великолепием.

Каждое из этих мест подарит вам незабываемые впечатления и позволит глубже понять ландшафты этой удивительной страны Востока.

Знания и впечатления на долгие годы

Azerbaijan Travel International работает над тем, чтобы ваш отпуск стал настоящим воплощением мечты. Мы стремимся не только подарить вам яркие эмоции, но и поделиться знаниями, которые останутся с вами на долгие годы.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя все богатства Азербайджана!

Ежедневно в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Грязевые вулканы
  • Гобустанский природный заповедник
  • Первая нефтяная скважина
  • Храм огня
  • Янардаг
Что включено
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
  • Комфортный автомобиль с кондиционером, трансфер из отеля и обратно
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи (Гобустанский Национальный музей, Музей под открытым небом, Храм огнепоклонников, Янардаг) - 25 манат (15$)
  • Дополнительный трансфер на грязевые вулканы - 5 манат (3$)
  • Обед во время экскурсии - Меню на обед: Кутаб с зеленью - легкое блюдо из тонкого теста, начиненное свежими травами и специями. Мясной кутаб - сытный вариант с сочным мясом, приправленным традиционными специями. Ассорти из кебабов: кебаб из курицы - нежное куриное мясо, маринованное и жареное до золотистой корочки, с насыщенным вкусом кебаб из баранины - классический выбор с сочным мясом и ароматными специями лула-кебаб - пряное фаршированное мясо, сформированное в длинные котлеты и жареное на открытом огне. Плов - традиционное блюдо с ароматными специями, рисом и изюмом, добавляющее теплоту в обед. Шобан-салат - свежий салат с помидорами, огурцами, сладким перцем и зеленью. Напитки: айран - освежающий йогуртовый напиток, идеально сочетающийся с мясными блюдами Кока-Кола - сладкий газированный напиток чай - традиционный азербайджанский черный чай - 15 манат (9$).
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
I
27 янв 2025
было классно
А
25 янв 2025
Тур в Гобустан и Абшерон — это впечатляющие скальные рисунки и уникальные огненные явления. Очень познавательно и атмосферно!
Р
23 янв 2025
Съездил в Гобустан и Абшерон — крутое место! В Гобустане эти старые рисунки на скалах реально впечатляют, а природа там такая необычная. Маяк и храмы тоже интересно посмотреть. В общем, для отдыха — самое то!
О
19 янв 2025
Тур в Гобустан и Абшерон понравился. Увидели скальные рисунки, огненные горы и красивые виды. Гиды были хорошие, всё интересно рассказали. Рекомендую!
А
16 янв 2025
Тур в Гобустан и Абшерон оказался интересным. Гобустан с его наскальными рисунками и камнями оставил сильное впечатление. Янардаг тоже запомнился — огонь, который горит постоянно, — это необычно. В целом, тур получился насыщенным и стоящим внимания
А
15 янв 2025
Побывал в Гобустане — место действительно уникальное! Каменные рисунки и древние петроглифы впечатляют своей историей. Атмосфера там такая особенная, прямо чувствуешь связь с прошлым. Вокруг пустыня, и этот суровый пейзаж только добавляет мистики. Интересное место для любителей истории и природы.
M
11 янв 2025
Тур в Гобустан оказался крутым! Наскальные рисунки и природные формации реально впечатляют. Гид рассказал всё, что нужно было знать, и показал самые интересные места. Всё было хорошо организовано, никаких проблем. Однозначно стоит посетить!
R
4 янв 2025
Все прошло на высшем уровне, и я осталась очень довольна. Путевка была невероятно интересной, насыщенной и увлекательной. Гид Назир проделал отличную работу, ведь помимо того, что он рассказал нам множество
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интересных фактов о каждом месте, он умело поддерживал атмосферу на протяжении всей поездки. В дороге он также развлекал нас, делая каждое путешествие еще более увлекательным и познавательным. Его глубокие знания, харизма и способность общаться с группой сделали тур незабываемым.

Не побоюсь сказать, что это один из лучших туров, в которых я когда-либо принимала участие. Путевка была отлично организована: маршруты были тщательно продуманы, а все этапы путешествия прошли гладко и без накладок. Все, от логистики до мест для отдыха, было на высшем уровне. Я с удовольствием вспоминаю каждый момент этой поездки.

В целом, я осталась полностью удовлетворена как самим туром, так и организацией, а также тем, как прошла вся поездка. Это был незабываемый опыт, который я обязательно рекомендую друзьям и знакомым.

В
16 дек 2024
Экскурсия понравилась. Отличный гид Руслан - просто супер!

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