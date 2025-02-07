На авто-пешеходной экскурсии вас ждут удивительные грязевые вулканы, наскальные петроглифы, которые вам помогут почувствовать себя в самом сердце истории, священная мечеть «Биби-Эйбат», а также макет первой нефтяной вышки.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсии
Добро пожаловать в Баку!
Мы рады встретить вас у вашего дома или в черте города на комфортабельном автомобиле и отправиться на увлекательную экскурсию по достопримечательностям Баку. По завершении нашей экскурсии мы вернем вас обратно.
Новый Баку
В нашем маршруте вы увидите множество интересных мест:
- Пламенные башни (Flame Towers) - здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые ярко светятся в ночное время.
- Нагорный парк - смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на весь город.
- Дворец "Исмаилия" - построенный в стиле мрачной венецианской готики по заказу миллионера и нефтепромышленника М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле.
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - изначально построенный как "Караван-сарай" в 1860 году, а позже ставший отелем "Метрополь".
- Бакинский Бульвар - мы пройдем мимо музея ковров, полюбуемся уникальным водным парком "Малую Венецию" и Колесом Обозрения.
Старый Баку
Не менее увлекательной будет и экскурсия по Старому Баку, где вас ждут:
- Парные ворота Старого города (XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о своей истории.
- Комплекс Дворца Ширваншахов - строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения).
- Караван-Сараи: Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.).
- Средневековые бани восточного типа (Хамамы): баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII), известная как сладкая баня.
- Дом Рамазановых - история нефтепромышленника, дворянина и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.
- Девичья Башня (XII в.) - символ Баку, занесенный во Всемирное Материальное Наследие Юнеско в 2000 году.
- Музей Миниатюрной Книги - в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма.
- Улица, где снимались культовые фильмы - такие как "Бриллиантовая Рука", "Человек-амфибия" и многие другие.
- Мечети старого города: Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие.
- Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученическую смерть.
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о богатой истории и культуре Баку, насладиться его красотой и атмосферой!
Ежедневно по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
- Грязевые вулканы Гобустана
- Мечеть «Биби-Эйбат»
- Макет первой нефтяной вышки
- Ярким окончанием путешествия станет обед на берегу Каспийского моря (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутылированная вода
- Доступ к интернету (Wi-Fi)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 USD за группу (1-4 человека)
- Входной билет в заповеник 6 USD c человека
- Питание
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Здравствуйте! Меня зовут Турал. По нижеуказанному номеру вы можете со мной связаться: +994774455522 (Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лавр
7 фев 2025
1 февраля 2025 г побывали на экскурсии с …. в регионе Гобустан.
Потрясающие виды, скалистая местность, древние пиктограммы и петроглифы, о которых очень интересно рассказал наш гид Турал. Теперь древние знаки
Потрясающие виды, скалистая местность, древние пиктограммы и петроглифы, о которых очень интересно рассказал наш гид Турал. Теперь древние знаки
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