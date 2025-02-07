На авто-пешеходной экскурсии вас ждут удивительные грязевые вулканы, наскальные петроглифы, которые вам помогут почувствовать себя в самом сердце истории, священная мечеть «Биби-Эйбат», а также макет первой нефтяной вышки.

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Цена за 1-16 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Баку!

Мы рады встретить вас у вашего дома или в черте города на комфортабельном автомобиле и отправиться на увлекательную экскурсию по достопримечательностям Баку. По завершении нашей экскурсии мы вернем вас обратно.

Новый Баку

В нашем маршруте вы увидите множество интересных мест:

Пламенные башни (Flame Towers) - здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые ярко светятся в ночное время.

- здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые ярко светятся в ночное время. Нагорный парк - смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на весь город.

- смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на весь город. Дворец "Исмаилия" - построенный в стиле мрачной венецианской готики по заказу миллионера и нефтепромышленника М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле.

- построенный в стиле мрачной венецианской готики по заказу миллионера и нефтепромышленника М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле. Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - изначально построенный как "Караван-сарай" в 1860 году, а позже ставший отелем "Метрополь".

- изначально построенный как "Караван-сарай" в 1860 году, а позже ставший отелем "Метрополь". Бакинский Бульвар - мы пройдем мимо музея ковров, полюбуемся уникальным водным парком "Малую Венецию" и Колесом Обозрения.

Старый Баку

Не менее увлекательной будет и экскурсия по Старому Баку, где вас ждут:

Парные ворота Старого города (XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о своей истории.

(XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о своей истории. Комплекс Дворца Ширваншахов - строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения).

- строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения). Караван-Сараи : Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.).

: Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.). Средневековые бани восточного типа (Хамамы) : баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII), известная как сладкая баня.

: баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII), известная как сладкая баня. Дом Рамазановых - история нефтепромышленника, дворянина и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.

- история нефтепромышленника, дворянина и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова. Девичья Башня (XII в.) - символ Баку, занесенный во Всемирное Материальное Наследие Юнеско в 2000 году.

(XII в.) - символ Баку, занесенный во Всемирное Материальное Наследие Юнеско в 2000 году. Музей Миниатюрной Книги - в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма.

- в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма. Улица, где снимались культовые фильмы - такие как "Бриллиантовая Рука", "Человек-амфибия" и многие другие.

- такие как "Бриллиантовая Рука", "Человек-амфибия" и многие другие. Мечети старого города : Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие.

: Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие. Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученическую смерть.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о богатой истории и культуре Баку, насладиться его красотой и атмосферой!