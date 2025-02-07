Гобустан: грязевые вулканы, наскальная жипопись, мечеть «Биби-Эйбат»

На авто-пешеходной экскурсии вас ждут удивительные грязевые вулканы, наскальные петроглифы, которые вам помогут почувствовать себя в самом сердце истории, священная мечеть «Биби-Эйбат», а также макет первой нефтяной вышки.
5
1 отзыв
Гобустан: грязевые вулканы, наскальная жипопись, мечеть «Биби-Эйбат»
Гобустан: грязевые вулканы, наскальная жипопись, мечеть «Биби-Эйбат»
Гобустан: грязевые вулканы, наскальная жипопись, мечеть «Биби-Эйбат»
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев18
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фев21
фев
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Баку!

Мы рады встретить вас у вашего дома или в черте города на комфортабельном автомобиле и отправиться на увлекательную экскурсию по достопримечательностям Баку. По завершении нашей экскурсии мы вернем вас обратно.

Новый Баку

В нашем маршруте вы увидите множество интересных мест:

  • Пламенные башни (Flame Towers) - здание, напоминающее языки пламени, символизирующее страну огней. Это самое высокое здание Баку, оснащенное 10 000 светодиодными экранами, которые ярко светятся в ночное время.
  • Нагорный парк - смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на весь город.
  • Дворец "Исмаилия" - построенный в стиле мрачной венецианской готики по заказу миллионера и нефтепромышленника М. Нагиева в память о его сыне Исмаиле.
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви - изначально построенный как "Караван-сарай" в 1860 году, а позже ставший отелем "Метрополь".
  • Бакинский Бульвар - мы пройдем мимо музея ковров, полюбуемся уникальным водным парком "Малую Венецию" и Колесом Обозрения.

Старый Баку

Не менее увлекательной будет и экскурсия по Старому Баку, где вас ждут:

  • Парные ворота Старого города (XII в.) - внутренние крепостные стены, рассказывающие о своей истории.
  • Комплекс Дворца Ширваншахов - строился на протяжении четырех веков (XIII-XVI века) (осмотр без посещения).
  • Караван-Сараи: Мултани (XIV в.), Бухара (XV в.), Маленький (XII в.), Двухэтажный (XVII в.).
  • Средневековые бани восточного типа (Хамамы): баня Ага Микаила (XVIII в.), действующая до сих пор, и баня Касум-Бека (XVIII), известная как сладкая баня.
  • Дом Рамазановых - история нефтепромышленника, дворянина и мецената Хаджи Мамедкерима Рамазанова.
  • Девичья Башня (XII в.) - символ Баку, занесенный во Всемирное Материальное Наследие Юнеско в 2000 году.
  • Музей Миниатюрной Книги - в 2014 году вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг размером 3x3 дюйма.
  • Улица, где снимались культовые фильмы - такие как "Бриллиантовая Рука", "Человек-амфибия" и многие другие.
  • Мечети старого города: Шахская мечеть (XV в.), мечеть Мухаммеда (XI в.), Джума мечеть (XIV в.) и другие.
  • Руины старой стены от часовни Святого Варфоломея, где апостол принял мученическую смерть.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о богатой истории и культуре Баку, насладиться его красотой и атмосферой!

Ежедневно по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
  • Грязевые вулканы Гобустана
  • Мечеть «Биби-Эйбат»
  • Макет первой нефтяной вышки
  • Ярким окончанием путешествия станет обед на берегу Каспийского моря (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бутылированная вода
  • Доступ к интернету (Wi-Fi)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Поездка к грязевым вулканам на внедорожнике - 20 USD за группу (1-4 человека)
  • Входной билет в заповеник 6 USD c человека
  • Питание
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Меня зовут Турал. По нижеуказанному номеру вы можете со мной связаться: +994774455522 (Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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7 фев 2025
1 февраля 2025 г побывали на экскурсии с …. в регионе Гобустан.
Потрясающие виды, скалистая местность, древние пиктограммы и петроглифы, о которых очень интересно рассказал наш гид Турал. Теперь древние знаки
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имеют особый смысл для нас при прочтении «каменной летописи».
Вся экскурсия прошла динамично, посетили много мест, включая грязевой вулкан, который вспыхивает от спички, значимую для Азербайджана мечеть Биби Эйбат, где похоронены потомки пророка Мухаммеда, городской пляж и, конечно, первую нефтяную вышку.
Время пролетело незаметно, благодаря захватывающим рассказам Турала и отличной организации индивидуального тура. Огромное спасибо за оставленные впечатления!

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