17 отзывов оставили туристы

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Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана

4.9
17 отзывов
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
Индивидуальная экскурсия ⛳ в заповедник Гобустан, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите более 15 тысяч лет истории 📖 человечества на стенах скал – от позднего палеолита до средневековья.

На данный момент найдено уже более 6 тысяч рисунков.

Заповедник находится в 70 км на юге от Баку, здесь можно увидеть живопись древних людей и их стоянки, а также посетить знаменитые вулканы, активно извергающие газ и грязь.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $90 за экскурсию

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Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана
Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана
Баку – это столица ⭐️ и экономический центр Азербайджана, расположенный на побережье Каспийского моря 🌊. Крепостная стена окружает Старый город 🏙️, где находятся бывшая королевская резиденция Дворец ширваншахов и знаменитая Девичья башня. Примерами современной архитектуры Баку могут служить Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид, и “Пламенные башни” – три небоскреба, оснащенные светодиодными экранами.
Экскурсия по музею (закрытая экспозиция) и заповеднику (открытая часть)
Музей петроглифов (Музей под открытом небом)
Музей петроглифов — так называют Гобустан – горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта, расположенное в 65 км от Баку. Именно здесь были найдены древние стоянки первобытных людей, оставивших после себя множество наскальных изображений – петроглифов. Эти первобытные памятники искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних людей. Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор ⛰️, но потом отступило, оставив на отполированных кипельных скалах характерные рельефные следы. После того как случайно, в 30-х годах XX века, были обнаружены необычные рисунки на скалах, их «открыто» уже более 6 тысяч (на 1000 скалах). Также найдены древние первобытные жилища — пещеры и стоянки, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Гобустанские петроглифы относятся к разным эпохам. Они сделаны в период от X — XVIII тыс. до н. э.
Поездка на грязевые вулканы
По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. В Азербайджанской Республике имеется около 350 из 800 грязевых вулканов. Большинство из них сконцентрировано в районе Гобустана.
Действующие грязевые вулканы группы Дашгиль
К востоку от музея Гобустана находятся группа действующих вулканов Дашгиль. Вы сможете посетить и близко подняться на сам кратер грязевых вулканов и понаблюдать за бульканьем жидкой глины. Прекрасный пейзаж, будто вы находитесь на планете Марс (ученые провели аналогию и поверхность в районе Гобустана очень схожа с поверхностью планеты Марс) и постоянное грязевое бульканье создает ощущение неземной поверхности.
Организационные детали
Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость.
Заповедник находится в 70 км от Баку
Что входит
  • Транспорт
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Питание
  • Вход в музеи.
  • Поездка в Грязевые вулканы дополнительно 6$.
Начало
🚩 У вашего отеля или апартаментов.
Место завершения
🏁 ваш отель или апартаменты.
Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана
Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана
Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана
Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустана

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анар Р.
Анар Р.
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17 отзывов оставили туристы

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