17 отзывов оставили туристы

Баку – это столица ⭐️ и экономический центр Азербайджана, расположенный на побережье Каспийского моря 🌊. Крепостная стена окружает Старый город 🏙️, где находятся бывшая королевская резиденция Дворец ширваншахов и знаменитая Девичья башня. Примерами современной архитектуры Баку могут служить Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид, и “Пламенные башни” – три небоскреба, оснащенные светодиодными экранами.

Экскурсия по музею (закрытая экспозиция) и заповеднику (открытая часть)

Музей петроглифов (Музей под открытом небом)

Музей петроглифов — так называют Гобустан – горное местечко на юго-востоке Большого Кавказского хребта, расположенное в 65 км от Баку. Именно здесь были найдены древние стоянки первобытных людей, оставивших после себя множество наскальных изображений – петроглифов. Эти первобытные памятники искусства отображают культуру, хозяйство, мировоззрение, обычаи и традиции древних людей. Когда-то море плескалось прямо у подножия этих гор ⛰️, но потом отступило, оставив на отполированных кипельных скалах характерные рельефные следы. После того как случайно, в 30-х годах XX века, были обнаружены необычные рисунки на скалах, их «открыто» уже более 6 тысяч (на 1000 скалах). Также найдены древние первобытные жилища — пещеры и стоянки, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Гобустанские петроглифы относятся к разным эпохам. Они сделаны в период от X — XVIII тыс. до н. э.

Поездка на грязевые вулканы

По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. В Азербайджанской Республике имеется около 350 из 800 грязевых вулканов. Большинство из них сконцентрировано в районе Гобустана.

Действующие грязевые вулканы группы Дашгиль

К востоку от музея Гобустана находятся группа действующих вулканов Дашгиль. Вы сможете посетить и близко подняться на сам кратер грязевых вулканов и понаблюдать за бульканьем жидкой глины. Прекрасный пейзаж, будто вы находитесь на планете Марс (ученые провели аналогию и поверхность в районе Гобустана очень схожа с поверхностью планеты Марс) и постоянное грязевое бульканье создает ощущение неземной поверхности.

Организационные детали

Экскурсия автомобильная, транспорт входит в стоимость.

Заповедник находится в 70 км от Баку