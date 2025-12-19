Это путешествие по самым ярким природным и историческим чудесам Азербайджана.
За один день вы увидите древнейшие наскальные рисунки, действующие грязевые вулканы и легендарные огненные святыни Апшеронского полуострова.
За один день вы увидите древнейшие наскальные рисунки, действующие грязевые вулканы и легендарные огненные святыни Апшеронского полуострова.
Описание экскурсииВ краю огней: путешествие в Гобустан и к святыням Апшерона Это идеальный тур, чтобы прочувствовать, почему Азербайджан называют Страной Огня. Экскурсия начинается с посещения первой в мире механически пробурённой нефтяной скважины в Биби-Эйбате. Это знаковое место, откуда началась история современной нефтедобычи, когда Баку стал мировым центром энергетики. Следующая остановка — грязевые вулканы Гобустана, одно из самых необычных природных явлений региона. Туристы наблюдают, как из небольших кратеров выбрасывается холодная жидкая глина, создавая инопланетные пейзажи. Далее группа направляется в Гобустанский национальный заповедник, где расположен современный интерактивный музей. Здесь представлены древние орудия, предметы быта, макеты стоянок и реконструкции жизни первобытных людей, что помогает глубже понять эпоху, в которой зарождалась культура региона. После музея туристы выходят на территорию петроглифов Гобустана, где находятся древние наскальные рисунки, возраст которых достигает десятков тысяч лет. После возвращения в Баку предусмотрен обед в традиционном ресторане, где туристы знакомятся с азербайджанской кухней, пробуют блюда национальной гастрономии и наслаждаются ароматным чаем в армуд-стаканах. Вторая часть экскурсии начинается с посещения храма огнепоклонников Атешгях, уникального историко-религиозного комплекса, построенного индийскими паломниками-зороастрийцами. Финальная точка маршрута —Янардаг, знаменитая «Горящая гора», где природный газ поддерживает постоянное пламя на склоне холма. Это зрелище особенно впечатляет в тёмное время суток.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Первая в мире механически пробурённая нефтяная скважина (Биби-Эйбат)
- Грязевые вулканы Гобустана
- Музей Гобустана
- Петроглифы Гобустана
- Храм огнепоклонников Атешгях
- Янардаг - «Горящая гора»
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсия по Старому Городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
- Входные билеты в 4 музея (25 манат)
- Обед: набор национальных блюд (18 манат)
- Дополнительный трансфер к грязевым вулканам (25 манат)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, Сабаильский район, улица Табриз Халилбейли, 1
Завершение: Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 10 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €155 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на Гобустанские скалы
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 11:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$187 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
Контрасты Баку: от древности к современности
Начало: Договорная
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$85
$100 за всё до 50 чел.