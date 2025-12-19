Описание Фото Ответы на вопросы Это путешествие по самым ярким природным и историческим чудесам Азербайджана.



За один день вы увидите древнейшие наскальные рисунки, действующие грязевые вулканы и легендарные огненные святыни Апшеронского полуострова.

Azerbaijan Ваш гид в Баку Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автомобиле $14 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии В краю огней: путешествие в Гобустан и к святыням Апшерона Это идеальный тур, чтобы прочувствовать, почему Азербайджан называют Страной Огня. Экскурсия начинается с посещения первой в мире механически пробурённой нефтяной скважины в Биби-Эйбате. Это знаковое место, откуда началась история современной нефтедобычи, когда Баку стал мировым центром энергетики. Следующая остановка — грязевые вулканы Гобустана, одно из самых необычных природных явлений региона. Туристы наблюдают, как из небольших кратеров выбрасывается холодная жидкая глина, создавая инопланетные пейзажи. Далее группа направляется в Гобустанский национальный заповедник, где расположен современный интерактивный музей. Здесь представлены древние орудия, предметы быта, макеты стоянок и реконструкции жизни первобытных людей, что помогает глубже понять эпоху, в которой зарождалась культура региона. После музея туристы выходят на территорию петроглифов Гобустана, где находятся древние наскальные рисунки, возраст которых достигает десятков тысяч лет. После возвращения в Баку предусмотрен обед в традиционном ресторане, где туристы знакомятся с азербайджанской кухней, пробуют блюда национальной гастрономии и наслаждаются ароматным чаем в армуд-стаканах. Вторая часть экскурсии начинается с посещения храма огнепоклонников Атешгях, уникального историко-религиозного комплекса, построенного индийскими паломниками-зороастрийцами. Финальная точка маршрута —Янардаг, знаменитая «Горящая гора», где природный газ поддерживает постоянное пламя на склоне холма. Это зрелище особенно впечатляет в тёмное время суток.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату