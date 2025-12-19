Мои заказы

Гобустанские древности и огненные чудеса Апшерона (2 тура в подарок)

Гобустанские древности и огненные чудеса Апшерона
Это путешествие по самым ярким природным и историческим чудесам Азербайджана.

За один день вы увидите древнейшие наскальные рисунки, действующие грязевые вулканы и легендарные огненные святыни Апшеронского полуострова.
Описание экскурсии

В краю огней: путешествие в Гобустан и к святыням Апшерона Это идеальный тур, чтобы прочувствовать, почему Азербайджан называют Страной Огня. Экскурсия начинается с посещения первой в мире механически пробурённой нефтяной скважины в Биби-Эйбате. Это знаковое место, откуда началась история современной нефтедобычи, когда Баку стал мировым центром энергетики. Следующая остановка — грязевые вулканы Гобустана, одно из самых необычных природных явлений региона. Туристы наблюдают, как из небольших кратеров выбрасывается холодная жидкая глина, создавая инопланетные пейзажи. Далее группа направляется в Гобустанский национальный заповедник, где расположен современный интерактивный музей. Здесь представлены древние орудия, предметы быта, макеты стоянок и реконструкции жизни первобытных людей, что помогает глубже понять эпоху, в которой зарождалась культура региона. После музея туристы выходят на территорию петроглифов Гобустана, где находятся древние наскальные рисунки, возраст которых достигает десятков тысяч лет. После возвращения в Баку предусмотрен обед в традиционном ресторане, где туристы знакомятся с азербайджанской кухней, пробуют блюда национальной гастрономии и наслаждаются ароматным чаем в армуд-стаканах. Вторая часть экскурсии начинается с посещения храма огнепоклонников Атешгях, уникального историко-религиозного комплекса, построенного индийскими паломниками-зороастрийцами. Финальная точка маршрута —Янардаг, знаменитая «Горящая гора», где природный газ поддерживает постоянное пламя на склоне холма. Это зрелище особенно впечатляет в тёмное время суток.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Первая в мире механически пробурённая нефтяная скважина (Биби-Эйбат)
  • Грязевые вулканы Гобустана
  • Музей Гобустана
  • Петроглифы Гобустана
  • Храм огнепоклонников Атешгях
  • Янардаг - «Горящая гора»
Что включено
  • Профессиональный русскоговорящий гид
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Экскурсия по Старому Городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
  • Входные билеты в 4 музея (25 манат)
  • Обед: набор национальных блюд (18 манат)
  • Дополнительный трансфер к грязевым вулканам (25 манат)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, Сабаильский район, улица Табриз Халилбейли, 1
Завершение: Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

