106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Весь Баку и «огненный» Апшерон

Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора

Имран
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Имран – ваш гид
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами.

Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии106 отзывов
4.94
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон

Что вас ожидает

Старинные кварталы Ичери-Шехер
Экскурсия начинается с истоков Баку — за крепостными стенами внутреннего города. Слушая рассказы об истории Баку и апшеронской архитектуре, вы выйдете к Дворцу Ширваншахов. На территории дворца я расскажу об особенностях этой исторической резиденции древних правителей. Петляющие улочки поделятся историями банщиков, башмачников и ювелиров. Вы дойдёте до Джума-мечети и Девичьей башни — по желанию подниметесь на неё, чтобы осмотреть уже знакомые кварталы Старого города с высоты.

Тысячи книг в музее
Особым впечатлением пешеходной части экскурсии станет Музей миниатюрной книги, аналогов которого в мире нет. Здесь вы рассмотрите частную коллекцию книг, которые можно прочитать только под микроскопом, — много лет их собирали по всему миру.

Слово о нефти и Европе
Выйдя за крепостные стены, вы попадёте в живописный Губернаторский сад, где услышите историю здания бакинской филармонии, и на площадь Фонтанов. А после погрузитесь в эпоху нефтяного бума в Азербайджане. Узнаете о европеизации Баку и увидите роскошные дома, которые бакинские нефтяники строили по просьбам своих жён, вдохновлённых европейской архитектурой. Нефтяные истории оживут в автомобильной части экскурсии, когда по дороге вы увидите нефтяные вышки и скважины.

Огни Апшерона
Вы отправитесь на восток, в сторону местечка Сураханы, куда с 17 века стремились попасть приверженцы древнейшей религии зороастризма, — в храм Атешгях. В этом загадочном месте я расскажу о зарождении и развитии зороастризма, о традициях и обычаях огнепоклонников. Вновь встретиться с огнём вам предстоит вечером около уникальной горы Янардаг — пламя у её подножия никогда не гаснет благодаря выходу газа из-под земли.

А завершится приключение в Нагорном парке Баку, где на самой высокой точке города вы полюбуетесь вечерними панорамами.

Организационные детали

  • Входные билеты не входят в стоимость экскурсии: Дворец Ширваншахов (по желанию) — 6 $/чел, Атешгях — 2 $/чел, Янардаг — 1,10 $/чел
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек: от 4 до 6 — 30 €/чел, от 7 до 18 — 25 €/чел
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Весь Баку и «огненный» Апшерон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Имран
Имран
Вас приветствует гид-экскурсовод из Азербайджана. Комфорт, надёжность, безопасность — основные принципы моей работы. Моя Миссия — обеспечить туристам комфортный, интересный и запоминающийся отдых. Мы работаем, чтобы вы отдыхали спокойно, комфортно и с удовольствием! Добро пожаловать в Азербайджан! Около 10 лет я работаю в сфере туристических услуг в Азербайджане. Имею большой опыт работы, как гид, так как знаю каждый уголок родной страны и города. По профессии я менеджер по внутреннему туризму. Имею диплом Университета Туризма и Менеджмента. Буду рад встретить вас в своём родном городе!
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106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Очень, очень рекомендую Имрана. в высшей степени профессионален, приветлив, способен ответить на все самые неожиданные вопросы. Рассказывает интересно, увлечённо, небанально. Весь день прошёл на одном дыхании! А потом ещё отвёз нам в прекрасное место для ужина.
Замечательный гид и очень приятный человек.
5 февраля 2020
"Объять необъятное" - такую задачу мы поставили перед Имраном, он не просто справился - он превзошел самые смелые ожидания!!!
У нас был всего один день в Баку, за который мы получили фейерверк впечатлений и желание обязательно вернуться, благодаря лучшему гиду. Ни один вопрос любопытных туристов не остался без ответа!!!
Ровно в назначенное время нас забрали из отеля и вечером проводили на поезд, более 12 часов информации и позитива, открытий и восторгов!!!
2 раза покормили в волшебных местах, до которых самостоятельно точно бы не добрались!!!
Комфортный автомобиль и уверенный водитель. Отлично выстроенный маршрут. Грамотная речь и структуированная подача информации. Решение вопросов, не относящихся к экскурсии (купить лучшую пахлаву, сделать фото всей компании "в правильном месте", обменять жд билеты и т.д.)
Описание экскурсии на сайте - это лишь обозначение маршрута, по факту она очень насыщена и эмоциональна. Гид имеет профильное образование и лицензию. Целый день мы чувствовали себя дорогими гостями в этой прекрасной стране.
Имран, СПАСИБО - мы обязательно вернемся!!!
Александр
4 февраля 2020
Имран очень позитивный, влюблённый в свою страну гид. 10 часов с ним пролетели очень быстро и интересно. Общение было комфортным. Рекомендую.
22 января 2020
Широко, глубоко, очень интересно, супер позитивно, легко и весело мы провели этот день компании Имрана! Отличная экскурсия и отличная компания! Мы выбрали то, что нужно! Большое спасибо! Этот день запомнится навсегда! Баку отличный город, а Имран настоящий бакинец, любящий свою страну, культуру и историю! Самые лучшие впечатления и пожелания!
12 января 2020
У нас остались самые добрые воспоминания об экскурсии по Баку и его окрестностям, которую провел для нас Имран. Он был внимателен к нашим пожеланиям, очень доброжелателен и самое главное - много и интересно рассказывал о настоящем и прошлом г. Баку. В первый день знакомства с городом с помощью Имрана мы получили полное представление о Старом городе, самых интересных достопримечательностях современного Баку и об удивительном "Огненном" Апшероне. Имран подробно отвечал на наши вопросы, чувствуется, что оно очень любит свой город и сумел передать нам эту любовь. Очень рекомендуем всем, кто в первый раз приедет в Баку, начать знакомство с городом под руководством этого знающего гида и просто симпатичного приятного человека. Желаем ему всего самого доброго!
Семья Кузьменко.
Москва
6 января 2020
Несмоьря на дождь целый день, получили большое удовольствие от экскурсии
5 января 2020
Имран отличный гид! Экскурсия была очень информативной, познавательной и очень интересной. Отличное знание истории!)
25 ноября 2019
Экскурсия и наш гид нам с мужем очень понравились. Не смотря на дождь целый день и ветер, с огромным удовольствием посмотрели Баку.
10 ноября 2019
Все соответствует ожиданиям
5 ноября 2019
Великолепная Экскурсия! За один день мы смогли погрузиться не только в историю Азербайджана, Баку и его жителей, но и узнать о современной жизни азербайджанцев, посетили много исторических и знаковых мест. Имран прекрасный рассказчик, позитивный, коммуникабельный парень, глубоко знающий историю свой страны. Спасибо! Всё было отлично!!! Рекомендую.
Ещё 96 отзывов

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