106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинные кварталы Ичери-Шехер

Экскурсия начинается с истоков Баку — за крепостными стенами внутреннего города. Слушая рассказы об истории Баку и апшеронской архитектуре, вы выйдете к Дворцу Ширваншахов. На территории дворца я расскажу об особенностях этой исторической резиденции древних правителей. Петляющие улочки поделятся историями банщиков, башмачников и ювелиров. Вы дойдёте до Джума-мечети и Девичьей башни — по желанию подниметесь на неё, чтобы осмотреть уже знакомые кварталы Старого города с высоты.

Тысячи книг в музее

Особым впечатлением пешеходной части экскурсии станет Музей миниатюрной книги, аналогов которого в мире нет. Здесь вы рассмотрите частную коллекцию книг, которые можно прочитать только под микроскопом, — много лет их собирали по всему миру.

Слово о нефти и Европе

Выйдя за крепостные стены, вы попадёте в живописный Губернаторский сад, где услышите историю здания бакинской филармонии, и на площадь Фонтанов. А после погрузитесь в эпоху нефтяного бума в Азербайджане. Узнаете о европеизации Баку и увидите роскошные дома, которые бакинские нефтяники строили по просьбам своих жён, вдохновлённых европейской архитектурой. Нефтяные истории оживут в автомобильной части экскурсии, когда по дороге вы увидите нефтяные вышки и скважины.

Огни Апшерона

Вы отправитесь на восток, в сторону местечка Сураханы, куда с 17 века стремились попасть приверженцы древнейшей религии зороастризма, — в храм Атешгях. В этом загадочном месте я расскажу о зарождении и развитии зороастризма, о традициях и обычаях огнепоклонников. Вновь встретиться с огнём вам предстоит вечером около уникальной горы Янардаг — пламя у её подножия никогда не гаснет благодаря выходу газа из-под земли.

А завершится приключение в Нагорном парке Баку, где на самой высокой точке города вы полюбуетесь вечерними панорамами.