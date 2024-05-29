В этом путешествии держим курс на захватывающие виды и необычные места. Вы посетите Розовое озеро, посёлок с говорящим названием «Нефтяные Камни», разноцветные горы Хызы и одну из известнейших гор в Азербайджане — Бешбармаг. Заряжайте телефоны и фотоаппараты — материала будет много! И рассказов тоже. Ведь некоторые объекты программы не только красивые, но и символичные.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Розовое озеро. Первым делом мы отвезём вас в очень атмосферное место — к озеру с водой розового цвета, которая в зависимости от времени года и освещения меняет оттенки. Чудесная локация для созерцательного отдыха и необычных фотосессий.

Нефтяные Камни. Далее отправимся в посёлок, где нефть выходит из трещин и пещерок в скалах на поверхность, создавая причудливые пейзажи. Вы узнаете о природе этого феномена, а также об исторических и культурных аспектах нефтяной промышленности Азербайджана.

Карамельные горы. В регионе Хызы вас будут ждать полосатые горы с необычным окрасом и текстурой. Вы узнаете об их геологических особенностях, сможете прогуляться по живописным тропам, покрытым карамельными оттенками, и полюбуетесь загадочными панорамами.

Гора Бешбармаг. Кроме того, в программе запланировано посещение горы «Пять пальцев». Вам откроются вдохновляющие виды на окрестности окружающие равнины, горы и Каспийское море. А мы расскажем о культурном значении этого особого места.

Организационные детали