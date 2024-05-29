В поисках природных чудес Азербайджана

Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
В этом путешествии держим курс на захватывающие виды и необычные места.

Вы посетите Розовое озеро, посёлок с говорящим названием «Нефтяные Камни», разноцветные горы Хызы и одну из известнейших гор в Азербайджане — Бешбармаг. Заряжайте телефоны и фотоаппараты — материала будет много! И рассказов тоже. Ведь некоторые объекты программы не только красивые, но и символичные.
5
2 отзыва
В поисках природных чудес Азербайджана
В поисках природных чудес Азербайджана
В поисках природных чудес Азербайджана
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Розовое озеро. Первым делом мы отвезём вас в очень атмосферное место — к озеру с водой розового цвета, которая в зависимости от времени года и освещения меняет оттенки. Чудесная локация для созерцательного отдыха и необычных фотосессий.

Нефтяные Камни. Далее отправимся в посёлок, где нефть выходит из трещин и пещерок в скалах на поверхность, создавая причудливые пейзажи. Вы узнаете о природе этого феномена, а также об исторических и культурных аспектах нефтяной промышленности Азербайджана.

Карамельные горы. В регионе Хызы вас будут ждать полосатые горы с необычным окрасом и текстурой. Вы узнаете об их геологических особенностях, сможете прогуляться по живописным тропам, покрытым карамельными оттенками, и полюбуетесь загадочными панорамами.

Гора Бешбармаг. Кроме того, в программе запланировано посещение горы «Пять пальцев». Вам откроются вдохновляющие виды на окрестности окружающие равнины, горы и Каспийское море. А мы расскажем о культурном значении этого особого места.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из отеля и обратно на минивэне Mercedes Vito
  • Дополнительные расходы: обед — 20–25 манат ($12–15) с человека
  • Экскурсию можно оплатить в рублях по текущему курсу с российской карты
  • При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта
  • Экскурсию для вас проведёт один из сертифицированных гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
29 мая 2024
Очень запоминающаяся поездка. Весь маршрут тура прекрасен и фотогеничен.
Особенно мне понравились карамельные горы. В некоторых моментах создавалось ощущение, что гуляешь по каньону. Гид молодец, очень грамотный, открытый человек. Уделял максимум внимания. Не жалею, что поехала, осталась всем довольна. Индивидуальный тур того стоит, рекомендую.
А
26 мая 2024
Мне поездка понравилась. До этого была только на групповых турах, решила попробовать что-то новое, взяла индивидуальный. В индивидуальном все внимание гида на тебе. Никуда не спешишь, ни от кого не
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зависешь. Это, безусловно, жирный плюс. Но в групповых, особенно если компания попалась хорошая, веселее и душевнее. Что лучше, зависит уже от ваших предпочтений. Сам тур очень понравился. Красивые и фотогеничные виды открываются. Грех не сфоткаться на их фоне. Спасибо гиду, который выполняет эту важную задачу. Он, кстати, хороший. Открытый и разговорчивый человек. За это лайк. В общем, осталась довольна.

Мне поездка понравилась. До этого была только на групповых турах, решила попробовать что-то новое, взяла индивидуальный.Мне поездка понравилась. До этого была только на групповых турах, решила попробовать что-то новое, взяла индивидуальный.Мне поездка понравилась. До этого была только на групповых турах, решила попробовать что-то новое, взяла индивидуальный.

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