Приглашаем вас отправиться в путешествие по самым удивительным природным чудесам Апшеронского полуострова и Хызинского района! Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть редкие природные явления, насладиться потрясающими пейзажами и погрузиться в богатую культуру и историю Азербайджана.

Горящая гора Янардаг

Природный вечный огонь — одна из самых удивительных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Вы увидите охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить дождём или засыпать песком. В древности гора являлась местом паломничества огнепоклонников. О её происхождении ходит несколько легенд, и я их вам расскажу.

Розовое озеро Масазыр

В мире всего восемь соленых розовых озер, и одно из них вы увидите во время нашего путешествия. А если быть точнее — целых два! И если озеро Масазыр, «Мертвое море» Азербайджана, иногда бывает недоступно для посещения, то к его младшему брату, о котором не знают многие местные жители, можно подойти всегда. Вы узнаете, чему оба водоема обязаны уникальным оттенком, и, конечно, сделаете волшебные фотографии у нежно-розовой глади озер.

Агатовые, Радужные, или просто Цветные горы Хызы

Хызинский район известен горами с пёстрыми жёлто-красными линиями, созданными самой природой. Волнистые полосы тянутся километрами вдоль трассы и напоминают инопланетные пейзажи. Похожие ландшафты можно увидеть только в Долине смерти в США. Вы узнаете о природе образования столь необычного ландшафта и насладитесь необыкновенными видами. Гора Бешбармаг (Пять пальцев)В часе езды от Баку находится гора высотой 500 метра, необычная форма которой дала ей название Бешбармаг, что значит «гора пяти пальцев». По легенде, пророк Хидр пришёл сюда в поиске «эликсира жизни» и, отпив воды из родника, стал бессмертным. Мы поднимемся на вершину, понаблюдаем за традиционными ритуалами (сюда до сих пор приходят жители помолиться), полюбуемся видами на Каспий и понаблюдаем за птицами. Также здесь вас ждёт чайная церемония.

Финальный аккорд экскурсии — обед на берегу Каспийского моря

В конце экскурсии я вас отвезу на берег Каспийского моря где вы сможете насладиться безупречным вкусом Дикой Белуги смотря на прекрасный вид моря и по желанию вы можете искупаться (Сезон купания – в конце мая до начала октября) Важная информация: