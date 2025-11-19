Пред вами предстанут лучшие виды Апшерона и Хызы! Вы своими глазами полюбуетесь на такие редкие природные явления как Горящая гора, Розовое озеро, Агатовые горы, Гора желания (Бешбармаг) и конечно обед на берегу Каспийского моря где вы можете попробовать вкус дикой Белуги или Осетра (по низким ценам) и даже искупаться в Каспийском море! (по сезону).
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в путешествие по самым удивительным природным чудесам Апшеронского полуострова и Хызинского района! Эта экскурсия подарит вам возможность увидеть редкие природные явления, насладиться потрясающими пейзажами и погрузиться в богатую культуру и историю Азербайджана.
Горящая гора Янардаг
Природный вечный огонь — одна из самых удивительных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Вы увидите охваченный пламенем склон горы, который невозможно потушить дождём или засыпать песком. В древности гора являлась местом паломничества огнепоклонников. О её происхождении ходит несколько легенд, и я их вам расскажу.
Розовое озеро Масазыр
В мире всего восемь соленых розовых озер, и одно из них вы увидите во время нашего путешествия. А если быть точнее — целых два! И если озеро Масазыр, «Мертвое море» Азербайджана, иногда бывает недоступно для посещения, то к его младшему брату, о котором не знают многие местные жители, можно подойти всегда. Вы узнаете, чему оба водоема обязаны уникальным оттенком, и, конечно, сделаете волшебные фотографии у нежно-розовой глади озер.
Агатовые, Радужные, или просто Цветные горы Хызы
Хызинский район известен горами с пёстрыми жёлто-красными линиями, созданными самой природой. Волнистые полосы тянутся километрами вдоль трассы и напоминают инопланетные пейзажи. Похожие ландшафты можно увидеть только в Долине смерти в США. Вы узнаете о природе образования столь необычного ландшафта и насладитесь необыкновенными видами. Гора Бешбармаг (Пять пальцев)В часе езды от Баку находится гора высотой 500 метра, необычная форма которой дала ей название Бешбармаг, что значит «гора пяти пальцев». По легенде, пророк Хидр пришёл сюда в поиске «эликсира жизни» и, отпив воды из родника, стал бессмертным. Мы поднимемся на вершину, понаблюдаем за традиционными ритуалами (сюда до сих пор приходят жители помолиться), полюбуемся видами на Каспий и понаблюдаем за птицами. Также здесь вас ждёт чайная церемония.
Финальный аккорд экскурсии — обед на берегу Каспийского моря
В конце экскурсии я вас отвезу на берег Каспийского моря где вы сможете насладиться безупречным вкусом Дикой Белуги смотря на прекрасный вид моря и по желанию вы можете искупаться (Сезон купания – в конце мая до начала октября) Важная информация:
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером.
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду.
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь.
- Обед на берегу Каспиского моря в рыбном ресторане.
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горящая гора
- Розовое озеро
- Агатовые горы
- Гора Бешбармаг
- Каспийское море
Что включено
- Транспорт
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билеты на гору Янардаг 5 $ (9 манат) за человека
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером
- В летнюю погоду желательно взять головной а в зимнюю погоду теплую одежду
- Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Обед на берегу Каспиского моря в рыбном ресторане
- Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Баку - в гости к потомкам Ноя и к марсианским горам
Однодневная экскурсия из Баку: увидите радужные горы, поселение горских евреев и деревню Хыналыг. Погружение в историю и культуру Азербайджана
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€200 за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
от €200
€250 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Начало: У вашего отеля в черте города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€124
€165 за всё до 4 чел.