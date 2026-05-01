За один насыщенный день вы познакомитесь с городами Карабаха — их историческим наследием, культурной значимостью и современным этапом развития.
Вы посетите Агдам, символ возрождения региона, культурную столицу Карабаха — Шушу, а также современный Ханкенди.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Баку
10:30–12:00 — Агдам
- Историко-архитектурный комплекс «Имарет» — родовая усыпальница карабахских ханов
- Джума-мечеть Агдам
- Крепость Шахбулаг 18 века
- Проезд по улицам города
12:00–13:30 — переезд в Шушу
13:30–15:30 — Шуша
- Крепостные стены и входные ворота
- Изящная нижняя мечеть Говхар Ага
- Дом-музей Бюльбюля — великого азербайджанского певца
- Верхняя мечеть Говхар Ага с утончённой архитектурой
- Джыдыр дюзю — панорамная площадка с видом на леса и горы Малого Кавказа
15:45–16:30 — переезд в Ханкенди
16:30–17:30 — Ханкенди
- Конгресс-центр Ханкенди — современное пространство для проведения мероприятий
- Карабахский университет
17:30–21:00 — возвращение в Баку
Обед — по желанию (30–45 мин):
- в дороге (Баку — Агдам)
- в кафе в Шуше или Ханкенди
Во время поездки вы познакомитесь с историей и культурой региона. Услышите о восстановлении Агдама, музыкальных традициях Шуши и современном развитии Ханкенди.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном минивэне Mercedes, бутилированная вода, разрешение для посещения Карабаха
- Паспорта обязательно должны быть всё время при вас
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Комплекс «Имарет» — 7 манатов (€3,8)
- Дом-музей Бюлбюля — 5 манатов (€2,7)
- Крепость Шахбулаг — 10–15 манатов (€5,5–8)
- Обед — в среднем 20–25 манатов (€11–14) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгун — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 188 туристов
Я сертифицированный гид, аккредитованный Государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Говорю на русском, немецком, турецком и английском языках. Люблю свою страну и с удовольствием знакомлю гостей с Азербайджаном вместе с командой профессиональных гидов. Хорошо знаю музыку, искусство, кухню и историю страны — и с радостью делюсь этими знаниями на экскурсиях.
от €380 за экскурсию