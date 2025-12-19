Описание Фото Ответы на вопросы Этот однодневный маршрут проведёт вас по самым неожиданным и живописным уголкам страны: от волшебного Розового озера Масазыр и фантастических Цветных гор Хызы до легендарной горы Бешбармаг.



Вы познакомитесь с кухней Губы, отдохнёте в тенистом лесу Гечреш и завершите день на горном курорте Шахдаг, наслаждаясь панорамами и активным отдыхом на фоне величественных пейзажей.

Azerbaijan Ваш гид в Баку Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-18 человек На чём проводится На автомобиле 14% Скидка на заказ 35 выгода $5 $30 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии Контрасты Азербайджана: от розового озера к вершинам Шахдага Экскурсия стартует из Баку рано утром и ведёт вас к северу огненной земли, где вы сначала посетите Розовое озеро Масазыр, известное своим уникальным розовым оттенком воды, обусловленным солью и особенными водорослями. Далее маршрут проложен через Цветные горы Хызы — горные породы здесь имеют слои удивительных оттенков, образуя красочные пейзажи. Потом вы направитесь к горе Бешбармаг, легендарной и сакральной, которая имеет особенное значение в культурном фольклоре региона (смотрим на неё издалека). Во время экскурсии предусмотрен обед в Губе, где вам предложат традиционные блюда северного Азербайджана и национальный чай. Затем вы проедете через лес Гечреш, тенистую природную зону с богатой растительностью, которая создаёт спокойную и свежую атмосферу. Финальная точка — горный курорт Шахдаг, где вы сможете отдохнуть и насладиться панорамами и развлечениями: в зависимости от сезона — зимой кататься на лыжах или летом гулять, ездить на велосипедах, кататься на горных аттракционах. После насыщенного дня экскурсия возвращает вас в Баку, оставив множество впечатлений о контрастах природы Азербайджана.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату