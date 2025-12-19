Этот однодневный маршрут проведёт вас по самым неожиданным и живописным уголкам страны: от волшебного Розового озера Масазыр и фантастических Цветных гор Хызы до легендарной горы Бешбармаг.
Вы познакомитесь с кухней Губы, отдохнёте в тенистом лесу Гечреш и завершите день на горном курорте Шахдаг, наслаждаясь панорамами и активным отдыхом на фоне величественных пейзажей.
Описание экскурсииКонтрасты Азербайджана: от розового озера к вершинам Шахдага Экскурсия стартует из Баку рано утром и ведёт вас к северу огненной земли, где вы сначала посетите Розовое озеро Масазыр, известное своим уникальным розовым оттенком воды, обусловленным солью и особенными водорослями. Далее маршрут проложен через Цветные горы Хызы — горные породы здесь имеют слои удивительных оттенков, образуя красочные пейзажи. Потом вы направитесь к горе Бешбармаг, легендарной и сакральной, которая имеет особенное значение в культурном фольклоре региона (смотрим на неё издалека). Во время экскурсии предусмотрен обед в Губе, где вам предложат традиционные блюда северного Азербайджана и национальный чай. Затем вы проедете через лес Гечреш, тенистую природную зону с богатой растительностью, которая создаёт спокойную и свежую атмосферу. Финальная точка — горный курорт Шахдаг, где вы сможете отдохнуть и насладиться панорамами и развлечениями: в зависимости от сезона — зимой кататься на лыжах или летом гулять, ездить на велосипедах, кататься на горных аттракционах. После насыщенного дня экскурсия возвращает вас в Баку, оставив множество впечатлений о контрастах природы Азербайджана.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыр
- Гора Бешбармаг
- Губа
- Лес Гечреш
- Горный курорт Шахдаг
Что включено
- Профессиональный русскоговорящий гид
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Экскурсия по Старому Городу и по Вечернему Баку в подарок
Что не входит в цену
- Развлечения на курорте Шахдаг (Coaster, Zip-Line, канатная дорога)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Азербайджан, Баку, проспект Азербайджана
Завершение: Там же, где место начала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
