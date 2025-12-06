В душевном доме вы приготовите два королевских блюда местной кухни — шах-плов и левенги. Продукты купите сами на рынке — всё самое свежее и вкусное. Будете замешивать, жарить, пробовать, стоять у огня. На фоне — живые разговоры и увлекательные истории. А после — традиционное азербайджанское застолье.
Описание мастер-класса
Сначала поедем на базар, где вы самостоятельно купите продукты — мы поможем выбрать самые свежие и доступные по цене.
Потом отправимся в гостеприимный дом, где профессиональный повар поможет вам приготовить королевский шах-плов и роскошную левенги из курицы или рыбы (по вашему желанию).
Вы узнаете:
- почему шах-плов готовят только по особым случаям
- как сделать идеальную корочку
- почему без левенги невозможно представить застолье в Ленкорани
После приготовления — дегустация пышущих жаром блюд с лавашом и наршарабом.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги повара
- Дополнительные расходы: ингредиенты для плова — ~€25 за ½ порции, для левенги — ~€25 за ½ порции. Цены зависят от сезона и количества продуктов
- Если у вас пищевые ограничения, сообщите нам — мы адаптируем состав блюд
- Интересно будет взрослым и детям от 5 лет
- Мастер-класс можно провести для большего количества человек — до 20. Детали уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Академия наук»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1160 туристов
Азербайджан — удивительная, гостеприимная и безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы с заснеженными вершинами и лазурное Каспийское море. А ещё помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту и организую трансфер.
