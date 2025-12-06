В душевном доме вы приготовите два королевских блюда местной кухни — шах-плов и левенги. Продукты купите сами на рынке — всё самое свежее и вкусное. Будете замешивать, жарить, пробовать, стоять у огня. На фоне — живые разговоры и увлекательные истории. А после — традиционное азербайджанское застолье.

за 1–2 человек или €65 за человека, если вас больше

Ваш гид в Баку

Описание мастер-класса

Сначала поедем на базар, где вы самостоятельно купите продукты — мы поможем выбрать самые свежие и доступные по цене.

Потом отправимся в гостеприимный дом, где профессиональный повар поможет вам приготовить королевский шах-плов и роскошную левенги из курицы или рыбы (по вашему желанию).

Вы узнаете:

почему шах-плов готовят только по особым случаям

как сделать идеальную корочку

почему без левенги невозможно представить застолье в Ленкорани

После приготовления — дегустация пышущих жаром блюд с лавашом и наршарабом.

Организационные детали