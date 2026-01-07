Путешествие по солнечному Баку обещает стать настоящим гастрономическим праздником.Участники смогут насладиться традиционным завтраком с местными деликатесами, попробовать свежайшие кутабы и шашлык из рыбы на обед в рыбацком ресторане у моря.

Ужин в нетуристическом ресторане порадует блюдами с мангала и местным вином. Между трапезами гости исследуют Старый город с его древними мечетями и караван-сараями, увидят храм Атешгях и полюбуются панорамой города с Нагорного парка. В завершение экскурсии посещение Бакинского базара, где можно приобрести свежие продукты и деликатесы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Сытный завтрак, обед на море и ужин для «своих»

Наше знакомство начнётся с традиционного завтрака: он задаст настроение всему дню. На столе будет ждать яичница с помидорами, шор (местный соленый сыр), оливки, свежие лепешки из тандыра, ароматный чай с джемом и многое другое.

На обед мы отправимся в рыбацкий ресторан на побережье Каспийского моря. Здесь можно попробовать изумительные кутабы (с мясом верблюда, зеленью или с тыквой и сыром), а ещё шашлык из только что пойманной рыбы.

А ужин пройдёт в бакинском нетуристическом ресторане. При входе гостей ждёт огромный мангал — и блюда готовятся прямо на костре. По дороге заедем в магазин, чтобы купить бутылочку местного вина.

Самое-самое в Баку

Не весь же день сидеть за столом!:) В перерывах между трапезами предлагаю познакомиться с городом и его окрестностями.

Поприветствуем Старый город: старинные мечети, караван-сараи, Девичью башню и дворец Ширваншахов. А заодно лавки местных торговцев, мастерскую знаменитого художника Али Шамси и улочки, где проходили съемки фильма «Бриллиантовая рука». Будет аутентично!

Увидим неподдельное творение природы — огонь, который горит веками сам по себе. В храме Атешгях огонь «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу об этой древней религии и её интересных традициях.

Поднимемся на смотровую площадку в Нагорном парке — здесь вы полюбуетесь роскошной панорамой города и сделаете несколько отличных кадров.

Бакинский базар

И конечно, я покажу вам Бакинский базар — рай для гурманов! И место, где в любое время года вы найдёте свежие фрукты и овощи, мед, сухофрукты, вкусный азербайджанский сыр и местный чай. Я открою секрет, где продаётся лучшая рыбная икра в Баку. А если вы решите что-то купить, с удовольствием помогу поторговаться и получить хорошую скидку.

Организационные детали