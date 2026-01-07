Наше знакомство начнётся с традиционного завтрака: он задаст настроение всему дню. На столе будет ждать яичница с помидорами, шор (местный соленый сыр), оливки, свежие лепешки из тандыра, ароматный чай с джемом и многое другое.
На обед мы отправимся в рыбацкий ресторан на побережье Каспийского моря. Здесь можно попробовать изумительные кутабы (с мясом верблюда, зеленью или с тыквой и сыром), а ещё шашлык из только что пойманной рыбы.
А ужин пройдёт в бакинском нетуристическом ресторане. При входе гостей ждёт огромный мангал — и блюда готовятся прямо на костре. По дороге заедем в магазин, чтобы купить бутылочку местного вина.
Самое-самое в Баку
Не весь же день сидеть за столом!:) В перерывах между трапезами предлагаю познакомиться с городом и его окрестностями.
Поприветствуем Старый город: старинные мечети, караван-сараи, Девичью башню и дворец Ширваншахов. А заодно лавки местных торговцев, мастерскую знаменитого художника Али Шамси и улочки, где проходили съемки фильма «Бриллиантовая рука». Будет аутентично!
Увидим неподдельное творение природы — огонь, который горит веками сам по себе. В храме Атешгях огонь «заковали» в камень приверженцы зороастризма. Я расскажу об этой древней религии и её интересных традициях.
Поднимемся на смотровую площадку в Нагорном парке — здесь вы полюбуетесь роскошной панорамой города и сделаете несколько отличных кадров.
Бакинский базар
И конечно, я покажу вам Бакинский базар — рай для гурманов! И место, где в любое время года вы найдёте свежие фрукты и овощи, мед, сухофрукты, вкусный азербайджанский сыр и местный чай. Я открою секрет, где продаётся лучшая рыбная икра в Баку. А если вы решите что-то купить, с удовольствием помогу поторговаться и получить хорошую скидку.
Организационные детали
Гиду можно заплатить в евро, манатах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
Для компании до 4 человек автомобиль входит в стоимость экскурсии. Если вас больше 4 человек, доплата за автомобиль составит €40
Мы заберём вас из отеля и привезем обратно
Дополнительные расходы: входные билеты в храм — 9 манатов за чел., еда и напитки
Если у вас есть свои гастрономические предпочтения, обязательно расскажите мне об этом. Я составлю маршрут, ориентируясь на вас
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€45
Дети до 14 лет
€25
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1913 туристов
Я искренне люблю свой город и получаю удовольствие от того, что открываю его для других. Баку — это не только достопримечательности, но и характер, традиции, вкусы и истории людей. Желание читать дальшеуменьшить
делиться этим и привело меня в профессию гида.
Я родился и вырос в Баку, хорошо знаю его прошлое и настоящее, городской быт, местные традиции и негласные правила жизни. Мои знания подкреплены лицензией гида и сертификатом государственного агентства туризма Азербайджана, а также многолетним опытом общения с путешественниками из разных стран.
Специализируюсь на обзорных экскурсиях по Баку и поездках по окрестностям, гастрономических маршрутах, культурно-исторических турах и нестандартных прогулках по нетуристическим местам. Я не читаю заученные тексты, делюсь не только фактами, но и советами, и личными историями.
Если вам хочется понять Баку, прочувствовать его атмосферу и увезти с собой не просто фотографии, а настоящие впечатления — буду рад стать вашим проводником.
До скорой встречи в Баку!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Очень хорошая экскурсия для ознакомления с новым местом. История старого города, вкусные не туристические локации для обеда и ужина, зеленый рынок, где невозможно удержаться от покупок. Спасибо Рауфу за прекрасный день.
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Татьяна
Прекрасная экскурсия и прекрасный гид Рауф! Насыщенная прогулка, полная великолепных видов. И Рауф отличный фотограф. Всё понравилось, однозначно будем советовать знакомым.
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Татьяна
Очень атмосферно! Интересно, познавательно, разнообразно) мы и нагулялись и накатались и посмотрели много интересного.
+2
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Н
Наталья
Рауф, огромное спасибо за экскурсию! Было интересно, информативно, позитивно и вкусно! Баку очень красивый и гостеприимный город!
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Светлана
Большое спасибо! Это был незабываемый день! Зрелищно, душевно, вкусно. Баку-любовь с первого взгляда ❤️. Рекомендуем 💯
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Л
Лапкин
Рауф один из лучших гидов которых я встречала. Он просто влюбилась нас в Баку. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Он стал для нас визитной карточкой города. Обед стал вишенкой на торте. Спасибо большое,очень надеемся повторить
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