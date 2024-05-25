1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €247 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
5 часов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от €250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
9 часов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уникальный мастер-класс шах-плова в сердце Баку - путь к сердцу через желудок
Погрузитесь в мир азербайджанской кулинарии: готовьте шах-плов с местным шеф-поваром и наслаждайтесь вкусами
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $180 за человека
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€60 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРита25 мая 2024Очень удачный мастер-класс. Работать с глиной понравилось, получила новый экспириенс. Кроме мастер-класса посетили ещё храм и центр Гейдара Алиева. Конечно
- ВВасилий16 мая 2024Доброго времени суток. В этом агентстве я брал 2 тура, и 2 раза они меня не подвели. Очень качественные и
- ММаксим13 мая 2024Открыл для себя новое увлечение после этой поездки. Я вообще любитель делать что-то своими руками и работа с глиной стало для меня открытием. Спасибо нашему непревзойденному мастеру и агентству за тур, все было отлично.
- ААлексей12 мая 2024Все отлично. Но дороговато.
- ЮЮлия5 мая 2024Через гастрономию узнается и страна, регион, который помещаешь. А если та сам участвуешь в приготовлении блюд национальной кухни, да еще
- ММаксим17 апреля 2024Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена Самира). Действо проходит в
- ООлег13 апреля 2024Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем в Баку и знакомы
- ЕЕлена11 января 2024Мы ни на минуту не пожалели, что заказали эту экскурсию! Во-первых, Анар во время поездки сообщил нам множество интересных сведений
- ННина23 декабря 2023Я и мои друзья благодарны Анару и его супруге за тёплый приём, за организацию, за мастер-класс. Это действительно было классно, тепло по семейному. Буду рекомендовать всем и Анар для нас гид номер 1 в Баку. Спасибо.
- ММария19 августа 2022Отлично провели время! Анар и его прекрасная семья очень гостеприимно приняли в своём доме! Шах плов был королём вечера!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мастер-классы»
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