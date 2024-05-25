Интересные программы мастер-классы Баку

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы» в Баку на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 247 за всё до 18 чел.
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от 250 за всё до 15 чел.
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
Раскрыть свой творческий потенциал и познакомится с традициями Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 7 чел.
Мастер-класс по азербайджанской кухне: королевский шах-плов
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Уникальный мастер-класс шах-плова в сердце Баку - путь к сердцу через желудок
Погрузитесь в мир азербайджанской кулинарии: готовьте шах-плов с местным шеф-поваром и наслаждайтесь вкусами
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $180 за человека
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Отправиться в путешествие по лучшим местам Баку и создать украшение своими руками
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рита
    25 мая 2024
    Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
    Очень удачный мастер-класс. Работать с глиной понравилось, получила новый экспириенс. Кроме мастер-класса посетили ещё храм и центр Гейдара Алиева. Конечно
    читать дальше

    же места, насыщенные историей и культурой. Гид там отработал на все 100, грамотно делясь с нами своими знаниями. Осталась всем довольна. Что маршрут, что реализация на достойном уровне, могу порекомендовать

  • В
    Василий
    16 мая 2024
    Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
    Доброго времени суток. В этом агентстве я брал 2 тура, и 2 раза они меня не подвели. Очень качественные и
    читать дальше

    проработанные маршруты, ответственное отношение к делу. И сам Азербайджан - страна с историей, культурой. Есть что посмотреть. И я рад, что ребята очень грамотно и с любовью проводят нас в этот мир.

  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
    Открыл для себя новое увлечение после этой поездки. Я вообще любитель делать что-то своими руками и работа с глиной стало для меня открытием. Спасибо нашему непревзойденному мастеру и агентству за тур, все было отлично.
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
    Все отлично. Но дороговато.
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
    Через гастрономию узнается и страна, регион, который помещаешь. А если та сам участвуешь в приготовлении блюд национальной кухни, да еще
    читать дальше

    в гостеприимной семье-это 100 процентное погружение в культуру, быт и традиции! Все это было на мастер-классе с Анаром! Замечательное, тёплое отношение, под чутким руководством Анара мы с его супругой приготовили не заявленные блюда, а больше…. Был накрыт огромный семейный стол, попировали вместе с хозяевами как будто знакомы много лет!!! Данная встреча останется в памяти надолго! Не экскурсия, а маленькая жизнь. Всем рекомендую, это 💣. Кстати уже несколько блюд повторили дома по видео снятого нами на мастер классе 😉

  • М
    Максим
    17 апреля 2024
    Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
    Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена Самира). Действо проходит в
    читать дальше

    городской квартире. Во дворе хорошая игровая/спортивная площадка. Чисто теоретически можно занять детей там, если есть такая необходимость. Был накрыт красиво стол. Была создана атмосфера (специальный разделочный стол с досками, специями и всеми заготовками) для присутствия при приготовлении. Мы слушали, общались, и совсем немного сами что то готовили. Было очень вкусно все, интересно пообщались, приятно и душевно. На рынок мы не заезжали, так как ранее там бывали, и гид заранее уже все подготовил, но это с нами согласовали по дороге. Короче у нас был максимально ленивый мастер класс))) Мы еще с собой винца прихватили и отлично провели время. А сына угостили газировкой (хозяева дома) - он был счастлив). Объелись конечно. Я не мог остановиться есть нежнейшего ягненка из плова. Такого мяса я не ел пожалуй нигде… Готовили два сытных блюда. Туршу говурма плов (с ягненком) и Кюфта Боз баш (там вроде телятина и ягненок в перемешку). Так же на столе был накрыт салат из помидор, лука с соусами гранат, вроде кизил, нар шараб - короче все слова какие вспомнил написал) - ну фирменный салат Азербайджанский, вообщем, и конечно очень вкусный! Была зелень на столе, хлеб. Мы пощупали специи, понюхали, поспрашивали что то… Было интересно. Сын полепил котлетки, почистил картошку и порезал лучок… Вообщем время пролетело незаметно…

    Побывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и женаПобывать в гостях у Раи - я бы это мероприятие назвал так). Она повар (и жена
  • О
    Олег
    13 апреля 2024
    Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
    Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем в Баку и знакомы
    читать дальше

    с местной кухней и рынками, мы все равно узнали массу нового о культуре, кухне и городе. На протяжении всего мастер класса мы не переставали общаться и узнавать новое, а приготовленные блюда выше всяких похвал и любых ресторанных блюд! Рая мастер на все руки, Самир очень интересный и опытный в кулинарной сфере мастер!

    Огромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живемОгромное спасибо Самиру и его жене Рае за такой эксприенс. Несмотря на то, что мы живем
  • Е
    Елена
    11 января 2024
    Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
    Мы ни на минуту не пожалели, что заказали эту экскурсию! Во-первых, Анар во время поездки сообщил нам множество интересных сведений
    читать дальше

    о стране, т. е. фактически провел легкую обзорную экскурсию. Во-вторых, мы побывали на аутентичном базаре (впечатлений и приобретений масса!), а без сопровождения там непросто, т. к. практически никто не говорит по-русски. В-третьих, мы увидели жизнь азербайджанцев изнутри (мы были приглашены в дом Анара и его супруги). В-четвертых, под руководством хозяев, мы создали блюда, вкус которых никак не сравнится с блюдами ресторанов! Даже учитывая высокое качество общественного питания в Баку. И какой был праздник живота, восторг! Кроме того, воспитанность и хорошие манеры Анара (к сожалению, в Баку встречается иное), подача материала (легко и нескучно), его приветливость и, в конце концов, хороший автомобиль (что немаловажно!) - все это наполнило наш день удовлетворением и радостью. Весьма рекомендуем обращаться к Анару за этой и другими экскурсиями! .

  • Н
    Нина
    23 декабря 2023
    Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
    Я и мои друзья благодарны Анару и его супруге за тёплый приём, за организацию, за мастер-класс. Это действительно было классно, тепло по семейному. Буду рекомендовать всем и Анар для нас гид номер 1 в Баку. Спасибо.
  • М
    Мария
    19 августа 2022
    Мастер-класс по азербайджанской кухне: королевский шах-плов
    Отлично провели время! Анар и его прекрасная семья очень гостеприимно приняли в своём доме! Шах плов был королём вечера!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
  2. Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
  3. Огненный Баку: гончарный мастер-класс, древний храм и центр Гейдара Алиева
  4. Мастер-класс по азербайджанской кухне: королевский шах-плов
  5. Красота по-бакински: обзорная экскурсия + ювелирный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Мастер-классы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 250. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Мастер-классы», 73 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам