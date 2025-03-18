Какой он — модный Баку? На каких улочках отыскать шоу-румы с работами местных дизайнеров? Как формировалась модная индустрия в Баку от 70-х до нулевых, какие проходила этапы, что влияло на её развитие? Во время прогулки вы не только узнаете ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с местными брендами одежды и аксессуаров.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Наш маршрут будет проходить по самым красивым улицам города — познавать культуру мы будем через её современников и реалии времени.
Вы познакомитесь:
- с локальными брендами одежды и аксессуаров — и откроете для себя новые имена
- с одним из современных дизайнеров лично — прямо в его шоу-руме
И узнаете:
- где купить подлинный Hermes и Louis Vuitton по привлекательной цене
- как найти самые стильные открытки с акцентом, которые стоит коллекционировать
- где приобрести «баночку икры», которая никогда не закончится
- сколько стоит «нефтяная верфь» на модном рынке
- и многое-многое другое!
А в качестве приятного бонуса мы поделимся списком мест, куда сходить на бранч после шоппинга.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кому близка сфера моды и стиля, кому не терпится открыть новые имена. И тем, кто ценит историю создания, ручную работу, ищет новые идеи, уникальность — и не прочь добавить в свой образ нечто особенное!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Солмаз — ваша команда гидов в Баку
Мы познакомим вас со со своим Баку — рассказывая о том, без чего не представляем свой город. Мы все разные, но объединяет нас любовь к духу нашего города, его культуре,Задать вопрос
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