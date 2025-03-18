Какой он — модный Баку? На каких улочках отыскать шоу-румы с работами местных дизайнеров? Как формировалась модная индустрия в Баку от 70-х до нулевых, какие проходила этапы, что влияло на её развитие? Во время прогулки вы не только узнаете ответы на все эти вопросы, но и познакомитесь с местными брендами одежды и аксессуаров.

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Наш маршрут будет проходить по самым красивым улицам города — познавать культуру мы будем через её современников и реалии времени.

Вы познакомитесь:

с локальными брендами одежды и аксессуаров — и откроете для себя новые имена

с одним из современных дизайнеров лично — прямо в его шоу-руме

И узнаете:

где купить подлинный Hermes и Louis Vuitton по привлекательной цене

как найти самые стильные открытки с акцентом, которые стоит коллекционировать

где приобрести «баночку икры», которая никогда не закончится

сколько стоит «нефтяная верфь» на модном рынке

и многое-многое другое!

А в качестве приятного бонуса мы поделимся списком мест, куда сходить на бранч после шоппинга.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кому близка сфера моды и стиля, кому не терпится открыть новые имена. И тем, кто ценит историю создания, ручную работу, ищет новые идеи, уникальность — и не прочь добавить в свой образ нечто особенное!