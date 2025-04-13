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и цифрами, но вместо этого Тоф рассказывал интересные истории, не только о зданиях и архитектуре, но и о жизни и судьбах горожан, которые точно запомнятся надолго. Ну а архитектура Баку, такая разная, но в то же время гармоничная, действительно производит очень сильное впечатление, особенно в сочетании с таким интересным рассказом! Рекомендую!