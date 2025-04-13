Дома на майские: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Дома на майские: экскурсии для местных» в Баку на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мистические пейзажи недалеко от Баку
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Азербайджана. Горы, озера и энергетика ждут вас на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€123 за всё до 4 чел.
Весь Баку на велосипеде
На велосипеде
4.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Баку
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
от €160 за человека
Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
Пешая
2 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ассоциативная прогулка по Баку с историком
Погружение в архитектурные тайны Баку с историком: увлекательный маршрут, где каждый камень расскажет свою историю. Откройте для себя магию города
Начало: В районе станции метро «Ичери Шехер»
3 мая в 15:00
13 мая в 15:00
от €99 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 апреля 2025
    Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
    Прекрасная прогулка по Баку несмотря на плохую погоду. Тоф замечательный рассказчик и отлично знает город и его историю.
  • Д
    Денис
    3 апреля 2025
    Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
    Летопись действительно нескучная! Прекрасный рассказчик, размеренный темп повествования дает мозгу время "прожить" рассказ, запечатлеть картинки и многообразия архитектуры Баку!
  • А
    Александр
    28 марта 2025
    Ассоциативная прогулка по Баку с историком: нескучная летопись города в камне
    Два часа прогулки пролетели незаметно. Больше всего я опасался, что на экскурсии будет рассказ как из учебника с сухими фактами
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    и цифрами, но вместо этого Тоф рассказывал интересные истории, не только о зданиях и архитектуре, но и о жизни и судьбах горожан, которые точно запомнятся надолго. Ну а архитектура Баку, такая разная, но в то же время гармоничная, действительно производит очень сильное впечатление, особенно в сочетании с таким интересным рассказом! Рекомендую!

  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Мистические пейзажи недалеко от Баку
    Ильгар - замечательный гид. Так как он всю жизнь прожил в Баку, то прекрасно знает город, все окрестности, а также
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    обычаи местного населения. Дорога прошла незаметно за веселым разговором, на обратном пути мы заехали на рыбный рынок, где нам приготовили вкусный шашлык из свежайшей рыбы. Мистические пейзажи не разочаровали - озеро действительно было розовое, а горы - как на Марсе.

  • Н
    Нина
    4 января 2025
    Мистические пейзажи недалеко от Баку
    Спасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилось всё. И спасибо за советы, по достопримечательностям, по ресторанам и т. п
    Спасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилосьСпасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилось
  • A
    Alex
    2 января 2025
    Мистические пейзажи недалеко от Баку
    Очень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендую.
    Очень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендуюОчень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендуюОчень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендуюОчень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»

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  6. Гобустан
  7. Янардаг
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Сколько стоит экскурсия по Баку в мае 2025
Сейчас в Баку в категории "Дома на майские: экскурсии для местных" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 160. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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