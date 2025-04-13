Индивидуальная
до 4 чел.
Мистические пейзажи недалеко от Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений Азербайджана. Горы, озера и энергетика ждут вас на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€123 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Баку
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
3 мая в 08:00
4 мая в 08:00
от €160 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Ассоциативная прогулка по Баку с историком
Погружение в архитектурные тайны Баку с историком: увлекательный маршрут, где каждый камень расскажет свою историю. Откройте для себя магию города
Начало: В районе станции метро «Ичери Шехер»
3 мая в 15:00
13 мая в 15:00
от €99 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 апреля 2025Прекрасная прогулка по Баку несмотря на плохую погоду. Тоф замечательный рассказчик и отлично знает город и его историю.
- ДДенис3 апреля 2025Летопись действительно нескучная! Прекрасный рассказчик, размеренный темп повествования дает мозгу время "прожить" рассказ, запечатлеть картинки и многообразия архитектуры Баку!
- ААлександр28 марта 2025Два часа прогулки пролетели незаметно. Больше всего я опасался, что на экскурсии будет рассказ как из учебника с сухими фактами
- ННаталья9 января 2025Ильгар - замечательный гид. Так как он всю жизнь прожил в Баку, то прекрасно знает город, все окрестности, а также
- ННина4 января 2025Спасибо большое, Ильгар. Очень интересная экскурсия, даже не могу сказать, что особенно понравилось, потому что понравилось всё. И спасибо за советы, по достопримечательностям, по ресторанам и т. п
- AAlex2 января 2025Очень доволен экскурсией Ильгара. Все четко, по делу, он большой молодец. Настоятельно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дома на майские: экскурсии для местных»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Баку в мае 2025
Сейчас в Баку в категории "Дома на майские: экскурсии для местных" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 160. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дома на майские: экскурсии для местных», 71 ⭐ отзыв, цены от €99. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль