Этот музей — словно подлинный дух Советского Союза, сохранённый в деталях. Вы увидите место, которое десятилетиями было недоступно для посетителей.
Узнаете историю виноделия Азербайджана, а в финале попробуете лучшие вина страны и несколько напитков из специальной подборки.
Описание экскурсии
История музея
Здание было построено специально к визиту Леонида Брежнева и долго оставалось закрытым для широкой публики. Сегодня это редкая возможность попасть внутрь и прикоснуться к эпохе, которая будто застыла во времени.
Уникальная коллекция вин
Здесь собрана одна из крупнейших коллекций винной продукции со всего мира — экспонаты датируются, начиная с 1930-х годов. Оригинальные бутылки, редкие образцы и винная атрибутика создают ощущение путешествия во времени.
На экскурсии по музею вы узнаете:
- почему он был построен к приезду Брежнева и оставался закрытым
- какие вина считались престижными в 1930–1980-х годах и как менялись вкусы эпохи
- что такое портвейн «Агдам» и почему он стал настоящим символом своего времени
- как в советские годы производились коньяки и креплёные вина
- как азербайджанские вина стали известны по всему СССР
- чем современное виноделие Азербайджана отличается от советского
Дегустация вин Азербайджана
Проведём её по специальной подборке от директора музея: вы попробуете не только лучшие современные вина Азербайджана, но и легендарные напитки прошлого, включая культовый портвейн «Агдам» 1989 года и коньяк 1970 года.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на автомобиле Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Kia Carnival или аналогичной модели, входной билет в музей и дегустация вин
- Экскурсия и дегустация строго для гостей старше 18 лет
- Можем организовать трансфер, если вы находитесь за городом. Доплата составит €20
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1787 туристов
Я работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
от €240 за человека