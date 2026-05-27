Этот музей — словно подлинный дух Советского Союза, сохранённый в деталях. Вы увидите место, которое десятилетиями было недоступно для посетителей. Узнаете историю виноделия Азербайджана, а в финале попробуете лучшие вина страны и несколько напитков из специальной подборки.

Описание экскурсии

История музея

Здание было построено специально к визиту Леонида Брежнева и долго оставалось закрытым для широкой публики. Сегодня это редкая возможность попасть внутрь и прикоснуться к эпохе, которая будто застыла во времени.

Уникальная коллекция вин

Здесь собрана одна из крупнейших коллекций винной продукции со всего мира — экспонаты датируются, начиная с 1930-х годов. Оригинальные бутылки, редкие образцы и винная атрибутика создают ощущение путешествия во времени.

На экскурсии по музею вы узнаете:

почему он был построен к приезду Брежнева и оставался закрытым

какие вина считались престижными в 1930–1980-х годах и как менялись вкусы эпохи

что такое портвейн «Агдам» и почему он стал настоящим символом своего времени

как в советские годы производились коньяки и креплёные вина

как азербайджанские вина стали известны по всему СССР

чем современное виноделие Азербайджана отличается от советского

Дегустация вин Азербайджана

Проведём её по специальной подборке от директора музея: вы попробуете не только лучшие современные вина Азербайджана, но и легендарные напитки прошлого, включая культовый портвейн «Агдам» 1989 года и коньяк 1970 года.

Организационные детали