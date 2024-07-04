Со скидкой – экскурсии в Баку

Найдено 53 экскурсии в категории «Со скидкой» в Баку на русском языке, цены от €17, скидки до 54%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
123 отзыва
Популярное предложение
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
155132 за всё до 7 чел.
Тайны Старого Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
263 отзыва
Групповая экскурсия по Старому Баку: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Старого Баку, прогуляйтесь по его колоритным улицам и откройте для себя уникальные архитектурные памятники и мастерскую Али Шамси
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2218 за человека
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
207 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
145116 за всё до 4 чел.
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
14%
Групповая
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5043 за человека
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
34 отзыва
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
6351 за человека
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
114 отзывов
Популярное предложение
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
Старый город Баку за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
33%
Групповая
2 часа
97 отзывов
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2718 за человека
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
9077 за всё до 7 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
скидка
18%
Групповая
12 часов
22 отзыва
Групповая экскурсия по историческим местам Баку и Габалы
Отправляйтесь на экскурсию в Шемаху и Габалу, чтобы увидеть водопады, озёра и древние мавзолеи. Подарок: вечерняя прогулка по Баку и скидки на рестораны
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
4436 за человека
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
82 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
145116 за всё до 4 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
56 отзывов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: У метро Ичеришехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
240180 за всё до 5 чел.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
64 отзыва
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 4 чел.
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
72 отзыва
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
скидка
18%
Групповая
9 часов
49 отзывов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Баку в Гобустан и на полуостров Апшерон. Узнайте о древних петроглифах, грязевых вулканах и культуре огнепоклонников
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
3932 за человека
В поисках природных чудес Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180162 за всё до 6 чел.
Четыре эпохи Баку
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности
Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
12399 за всё до 4 чел.
Старый город Баку: история и гастрономия
🚶 Пешая
скидка
54%
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 8539 за всё до 10 чел.
Колоритная фотосессия в сердце Баку
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
160136 за всё до 2 чел.
Пульс Баку и секреты местной кухни
🚶 Пешая
скидка
44%
Мини-группа
2.5 часа
60 отзывов
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
3419 за человека
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
181 отзыв
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 231162 за всё до 5 чел.
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170111 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
43%
Мини-группа
2 часа
224 отзыва
Популярное предложение
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Сегодня в 18:45
8 июля в 18:45
3017 за человека
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2017 за человека
Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Индивидуальный трансфер из аэропорта Баку: удобство с первых минут
Добраться любой точки города на удобном автомобиле, не волнуясь о деталях
Начало: В аэропорту Баку
Сегодня в 22:00
8 июля в 00:00
5640 за всё до 3 чел.
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
170153 за всё до 2 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180171 за всё до 4 чел.
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Из Баку в Ленкорань - южную жемчужину Азербайджана
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Из Баку в Ленкорань: Путешествие к южной жемчужине Азербайджана
Завораживающее путешествие в Ленкорань: чайные плантации, исторические здания и уникальная природа ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 4 чел.
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Начало: С места пребывания гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160152 за всё до 3 чел.
Тур-игра по барам Баку
🚶 Пешая
скидка
9%
Групповая
4 часа
21 отзыв
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
Расписание: в субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
13 июля в 21:00
3330 за человека
Истоки древнего Баку и колоритный Ичери-шехер
🚶 Пешая
скидка
33%
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 2718 за человека
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
180135 за всё до 7 чел.
Габала - азербайджанская Швейцария в мини-группе (из Баку)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
14%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Габала - азербайджанская Швейцария в мини-группе (из Баку)
Полюбоваться горным озером Нохур, водопадом Семь красавиц и продегустировать мёд
Начало: У отеля или у Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
5043 за человека
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
245172 за всё до 5 чел.
Азербайджанская Швейцария
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
23 отзыва
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260195 за всё до 6 чел.
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
Сегодня в 09:30
8 июля в 09:30
150135 за всё до 2 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 215151 за всё до 7 чел.
По городским паркам - на самокате
🚶 Пешая
🛴 На самокатах
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3528 за человека
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
Отправиться в южную столицу страны и полюбоваться её идиллическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 300180 за всё до 6 чел.
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
Завтра в 09:00
16 июля в 09:00
180162 за всё до 3 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11099 за всё до 2 чел.
Азбука азербайджанской кухни
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
293235 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    4 июля 2024
    Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
    Очень понравилась экскурсия и самое в ней замечательно это Агиль, наш экскурсовод. Вся информация в том числе и исторические факты
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    преподносятся в лёгкой форме беседы, рассказ не скучный, а очень живой. Юмор, шутки, интересные истории для поднятия настроения туристов есть!!! Мы довольны, оооо чень рекомендую данную экскурсию, ну и конечно под сопровождением Агиля! Спасибо!

  • в
    вероника
    4 июля 2024
    Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
    Приехали в красивый город Баку всего на три дня, но для такого города это совсем малый срок. Спасибо нашему гиду,
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    который рассказал нам историю города Баку, провел по основным достопримечательностям и свозил на полуостров Апшерон. День пролетел легко и интересно. Эта экскурсия отличный вариант для тех, кто хочет узнать много интересного в сжатый срок.

  • А
    Александр
    4 июля 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Добрый день. У меня был перелёт Милан - Баку - Москва и я специально на сутки остановился в Баку, чтобы познакомиться
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    с городом и иметь представление о сегодняшнем Азербайджане. Для этого заказал четырёхчасовую индивидуальную экскурсию с Микаилом Рустамли. Микаил профессиональный историк, знающий историю Азербайджана, Баку, традиции, культуру, исторические и современные памятники. Меня интересовали также экономика и политика современного Азербайджана, настроения в народе. На любой мой вопрос Микаил давал исчерпывающий ответ. Экскурсией я остался совершенно удовлетворен.

  • С
    Светлана
    4 июля 2024
    В поисках природных чудес Азербайджана
    Мне оченб понравися формат тура. Спокойный, информативный. Еще отмечу гида, ояенб эружированый, общительный человек. Не только отличный гид, но и попутчик. Места, который мы поситили бесподобные. Очень красиво, воодушевляюще. Рекомендую!
  • Д
    Денис
    3 июля 2024
    Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
    Сегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были в музее, посвященном экспонатам наскальной
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    живописи, увидели не вживую. Видели грязевые вулканы. После очень вовремя сходили поплавать на уютный пляж; море было теплым, приятно провели время! Порадовал и заезд в город Сумгаит. Мы особенно хотели там побывать и были приятно удивлены вкусной и недорогой местной кухней (особенно рекомендуем бастурму с бараниной) и красивым видом заката на набережной Каспийского моря. Очень советуем посетить эту экскурсию с Латифом. Помимо ярких впечатлений вы обзаведетесь и миллионом веселых и необычных фотографий. Делюсь некоторыми фото из нашей коллекции!

    Сегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были вСегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были в
  • А
    Алла
    3 июля 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Нашим гидом был Рамиль. Рассказывал много интересного, всегда был рад ответить на наши вопросы. Входящие в экскурсию достопримечательности стоит посетить. Большое спасибо!
  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Об экскурсии "Из Баку — к марсианским пейзажам и розовому озеру" Наша большая благодарность вам. Орхан - человек интеллигентный и очень
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    внимательный. С ним было всё время очень весело и интересно. Ощущение было, что мы были в гостях у нашего давнего друга. Путешествие от Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру было незабываемым. Удивительные виды и впечатления, интересные факты о местности – все это сделало нашу поездку удивительно яркой. Спасибо за такое захватывающее приключение!"

    Об экскурсии "Из Баку — к марсианским пейзажам и розовому озеру"Об экскурсии "Из Баку — к марсианским пейзажам и розовому озеру"Об экскурсии "Из Баку — к марсианским пейзажам и розовому озеру"Об экскурсии "Из Баку — к марсианским пейзажам и розовому озеру"
  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Колоритная фотосессия в сердце Баку
    Наконец, у меня появилось время написать отзыв об этом прекраснейшем человеке. Джамиля - это профессионал своего дела. Хочу выразить благодарность
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    за её талант и профессионализм. Каждый кадр, сделанный ей, словно оживает и переносят нас в момент запечатленный на фотографии. Её работа наполнена красотой и эмоциями, и я очень рад, что имел возможность поработать вместе. Спасибо за великолепные воспоминания!

    Наконец, у меня появилось время написать отзыв об этом прекраснейшем человеке. Джамиля - это профессионал своегоНаконец, у меня появилось время написать отзыв об этом прекраснейшем человеке. Джамиля - это профессионал своегоНаконец, у меня появилось время написать отзыв об этом прекраснейшем человеке. Джамиля - это профессионал своегоНаконец, у меня появилось время написать отзыв об этом прекраснейшем человеке. Джамиля - это профессионал своегоНаконец, у меня появилось время написать отзыв об этом прекраснейшем человеке. Джамиля - это профессионал своего
  • А
    Александр
    2 июля 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    все очень хорошо
  • Ж
    Жанна
    2 июля 2024
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
    Экскурсия нам очень понравилась, гора Бешбармаг оставила неизгладимые впечатления! Чай и угощения к чаю все было очень вкусно! Хотя в
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    тот день был сильный дождь, но наш гид Шамиль, профессионал своего дела, провел экскурсию полностью, очень внимательный и интересный собеседник. Благодарим вашу команду за прекрасно проведенное время!

    Экскурсия нам очень понравилась, гора Бешбармаг оставила неизгладимые впечатления! Чай и угощения к чаю все былоЭкскурсия нам очень понравилась, гора Бешбармаг оставила неизгладимые впечатления! Чай и угощения к чаю все былоЭкскурсия нам очень понравилась, гора Бешбармаг оставила неизгладимые впечатления! Чай и угощения к чаю все былоЭкскурсия нам очень понравилась, гора Бешбармаг оставила неизгладимые впечатления! Чай и угощения к чаю все было

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Со скидкой»

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