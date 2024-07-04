1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
155€132 за всё до 7 чел.
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Старому Баку: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Старого Баку, прогуляйтесь по его колоритным улицам и откройте для себя уникальные архитектурные памятники и мастерскую Али Шамси
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
22€18 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
145€116 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€43 за человека
скидка
19%
Групповая
13 часов
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
63€51 за человека
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
22€18 за человека
скидка
33%
Групповая
2 часа
Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа
Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов
Начало: У основных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
27€18 за человека
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
90€77 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
скидка
18%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия по историческим местам Баку и Габалы
Отправляйтесь на экскурсию в Шемаху и Габалу, чтобы увидеть водопады, озёра и древние мавзолеи. Подарок: вечерняя прогулка по Баку и скидки на рестораны
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
44€36 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
145€116 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
17 июля в 10:00
18 июля в 10:00
от 270€230 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: У метро Ичеришехер
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
240€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
160€144 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
скидка
18%
Групповая
9 часов
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Баку в Гобустан и на полуостров Апшерон. Узнайте о древних петроглифах, грязевых вулканах и культуре огнепоклонников
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
39€32 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180€162 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности
Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
123€99 за всё до 4 чел.
скидка
54%
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку: история и гастрономия
Погулять по улочкам Баку и насладиться традиционной азербайджанской кухней
Начало: У памятника Сабиру
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 85€39 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Фотопрогулка
1.5 часа
Колоритная фотосессия в сердце Баку
Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память
Начало: В районе Девичьей башни
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
160€136 за всё до 2 чел.
скидка
44%
Мини-группа
2.5 часа
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
34€19 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 231€162 за всё до 5 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
9 часов
Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит
Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€111 за всё до 3 чел.
скидка
43%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Сегодня в 18:45
8 июля в 18:45
30€17 за человека
скидка
15%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€17 за человека
скидка
29%
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер из аэропорта Баку: удобство с первых минут
Добраться любой точки города на удобном автомобиле, не волнуясь о деталях
Начало: В аэропорту Баку
Сегодня в 22:00
8 июля в 00:00
56€40 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе
Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
170€153 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180€171 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
11 часов
Из Баку в Ленкорань: Путешествие к южной жемчужине Азербайджана
Завораживающее путешествие в Ленкорань: чайные плантации, исторические здания и уникальная природа ждут вас
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
Начало: С места пребывания гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€152 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства
Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы
Начало: Finnegan’s
Расписание: в субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
13 июля в 21:00
33€30 за человека
скидка
33%
Индивидуальная
1.5 часа
Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой
Начало: У памятника Низами Гянджеви
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 27€18 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
180€135 за всё до 7 чел.
скидка
14%
Мини-группа
12 часов
Габала - азербайджанская Швейцария в мини-группе (из Баку)
Полюбоваться горным озером Нохур, водопадом Семь красавиц и продегустировать мёд
Начало: У отеля или у Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июля в 09:00
50€43 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
245€172 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
11 часов
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
260€195 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева
Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе
Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева
Сегодня в 09:30
8 июля в 09:30
150€135 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
6 часов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 215€151 за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
По городским паркам - на самокате
Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии
Начало: У Центрального парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35€28 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики
Отправиться в южную столицу страны и полюбоваться её идиллическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
от 300€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
Завтра в 09:00
16 июля в 09:00
180€162 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110€99 за всё до 2 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Азбука азербайджанской кухни
Поторговаться на базаре и приготовить традиционные блюда в семейной обстановке
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
293€235 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав4 июля 2024Очень понравилась экскурсия и самое в ней замечательно это Агиль, наш экскурсовод. Вся информация в том числе и исторические факты
- ввероника4 июля 2024Приехали в красивый город Баку всего на три дня, но для такого города это совсем малый срок. Спасибо нашему гиду,
- ААлександр4 июля 2024Добрый день. У меня был перелёт Милан - Баку - Москва и я специально на сутки остановился в Баку, чтобы познакомиться
- ССветлана4 июля 2024Мне оченб понравися формат тура. Спокойный, информативный. Еще отмечу гида, ояенб эружированый, общительный человек. Не только отличный гид, но и попутчик. Места, который мы поситили бесподобные. Очень красиво, воодушевляюще. Рекомендую!
- ДДенис3 июля 2024Сегодня вместе с Латифом посетили живописные места Азербайджана: познакомились с Гобустаном, национальным природным заповедником. Были в музее, посвященном экспонатам наскальной
- ААлла3 июля 2024Нашим гидом был Рамиль. Рассказывал много интересного, всегда был рад ответить на наши вопросы. Входящие в экскурсию достопримечательности стоит посетить. Большое спасибо!
- ССергей2 июля 2024Об экскурсии "Из Баку — к марсианским пейзажам и розовому озеру" Наша большая благодарность вам. Орхан - человек интеллигентный и очень
- ССергей2 июля 2024Наконец, у меня появилось время написать отзыв об этом прекраснейшем человеке. Джамиля - это профессионал своего дела. Хочу выразить благодарность
- ААлександр2 июля 2024все очень хорошо
- ЖЖанна2 июля 2024Экскурсия нам очень понравилась, гора Бешбармаг оставила неизгладимые впечатления! Чай и угощения к чаю все было очень вкусно! Хотя в
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Со скидкой»
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