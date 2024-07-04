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🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 4.5 часа 74 отзыва Путешествие через Четыре эпохи Баку: от Средневековья до современности Познайте уникальное сочетание эпох в Баку: от средневековых улочек до современных архитектурных шедевров в одной экскурсии 123 € 99 за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая 44% скидка Мини-группа 2.5 часа 60 отзывов Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни Начало: В парке Сабира Расписание: ежедневно в 16:00 34 € 19 за человека

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 8 часов 181 отзыв От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку) от 231 € 162 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 35% скидка Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Из Баку - в Гобустан, Апшерон и Сумгаит Увидеть грязевые вулканы, неугасимый природный огонь и мечеть, где покоится внучка пророка Начало: У вашего отеля 170 € 111 за всё до 3 чел.

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🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 1.5 часа 5 отзывов Групповая пешая экскурсия по Старому Баку Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого Начало: У станции метро Ичери-шехер Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00 20 € 17 за человека

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🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер 170 € 153 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Азербайджан: горы, вино и ремесло Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди Начало: У вашего отеля 180 € 171 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане 220 € 198 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 11 часов 3 отзыва Из Баку в Ленкорань: Путешествие к южной жемчужине Азербайджана Завораживающее путешествие в Ленкорань: чайные плантации, исторические здания и уникальная природа ждут вас 180 € 171 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам Начало: С места пребывания гостей 160 € 152 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 4 часа 21 отзыв Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы Начало: Finnegan’s Расписание: в субботу в 21:00 33 € 30 за человека

🚶 Пешая 33% скидка Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой Начало: У памятника Низами Гянджеви от 27 € 18 за человека

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне Начало: У вашего отеля 180 € 135 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 14% скидка Мини-группа 12 часов 3 отзыва Габала - азербайджанская Швейцария в мини-группе (из Баку) Полюбоваться горным озером Нохур, водопадом Семь красавиц и продегустировать мёд Начало: У отеля или у Парных ворот Расписание: ежедневно в 09:00 50 € 43 за человека

🏍 На мотоцикле 25% скидка Индивидуальная 3 часа 84 отзыва Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks от 120 € 90 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах Начало: В вашем отеле 245 € 172 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 11 часов 23 отзыва Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками Начало: в вашем отеле 260 € 195 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 7 отзывов Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева 150 € 135 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 6 часов 12 отзывов От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии Начало: По месту вашего проживания в Баку от 215 € 151 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 🛴 На самокатах 20% скидка Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва По городским паркам - на самокате Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии Начало: У Центрального парка Расписание: ежедневно в 09:00 35 € 28 за человека

🚗 На машине 40% скидка Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Ленкорань - путешествие в азербайджанские субтропики Отправиться в южную столицу страны и полюбоваться её идиллическими пейзажами Начало: У вашего отеля от 300 € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 11 часов 5 отзывов Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич 180 € 162 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е... от 110 € 99 за всё до 2 чел.