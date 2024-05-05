1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«О производителях вин и винодельческих регионах Азербайджана»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€250 за человека
Индивидуальная
11 часов
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Винный завод «Мейсари» — первый в Азербайджане, начавший выпускать органическое вино»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
«А после отправитесь на неограниченную дегустацию местных домашних вин, настоек и закусок — сыра, свиного шашлыка и шашлыка из ягнёнка»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €310 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
Начало: Ул. Кичик Гала 8 1, Баку
«Экскурсия «Вино в бокале нужно пить, пока оно играет» включает в себя ознакомление и дегустацию местных алкогольных напитков»
Расписание: по заказу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
Индивидуальная
12 часов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
«Предлагаю отправиться на винный завод, расположенный в горах Большого Кавказа, в Шемахинском селе Мейсери»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 мая 2024Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
- AArseniy3 мая 2024После этой экскурсии по-истине понимаешь, что Азербайджан – не только страна огней, но и страна вина. В Габале производят прекрасное вино. Экскурсия и дегустация вина на высшем уровне позволили нам познакомиться с сомелье Гафуром и Романом. Благодарим Азика за организацию.
- ЕЕлена2 мая 2024Чудесная экскурсия! Рашад очень деликатный, добрый, чуткий, вдохновлённый гид! Нам было очень интересно и комфортно! За один день мы увидели
- ЕЕлена2 мая 2024Это была прекрасная экскурсия! Рашад проявил себя как очень внимательный, добрый и чуткий гид. Мы чувствовали себя комфортно и заинтересованно.
- ООльга14 апреля 2024Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный собеседник, рассказал об истории
- еелена11 апреля 2024По факту это не организованная дегустация, где ты в одном месте пробуешь разные вина и делаешь полный обзор для себя.
- ЕЕлена6 марта 2024Во-первых, спасибо за то, что Рашад всегда был на связи еще за долго до экскурсии, во -вторых приехал в назначенное
- ТТатьяна29 февраля 2024Большое спасибо за помощь и гостеприимство, дегустация прошла чудесно! Нурана активно и оперативно помогала по всем вопросам, благодарим!
- АА1 ноября 2023Мы с мужем очень благодарны Рашаду за прекрасную организацию экскурсии в Лагич! Если вы обратитесь к Рашаду, вы будете в
- ККсения10 ноября 2019Самым интересным в этой экскурсии был удивительный поселок Лагич, целый «город мастеров» с многовековой историей развития различных ремесел, сохранившийся почти
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