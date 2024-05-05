Винные экскурсии в Баку

Найдено 6 экскурсий в категории «Винные туры» в Баку на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
«О производителях вин и винодельческих регионах Азербайджана»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
Азербайджан: горы, вино и ремесло
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить завод органического вина, деревню кузнецов и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
«Винный завод «Мейсари» — первый в Азербайджане, начавший выпускать органическое вино»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 4 чел.
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
Этнографическая поездка в Лагич и дегустации в историческом селе Ивановка
«А после отправитесь на неограниченную дегустацию местных домашних вин, настоек и закусок — сыра, свиного шашлыка и шашлыка из ягнёнка»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 310 за всё до 6 чел.
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
Начало: Ул. Кичик Гала 8 1, Баку
«Экскурсия «Вино в бокале нужно пить, пока оно играет» включает в себя ознакомление и дегустацию местных алкогольных напитков»
Расписание: по заказу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$95 за человека
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
Начало: По месту вашего проживания
«Конечной точкой нашего маршрута станет посещение винодельни и дегустация самых изысканных вин завода «Савалан»»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за всё до 3 чел.
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
Начало: По договоренности
«Предлагаю отправиться на винный завод, расположенный в горах Большого Кавказа, в Шемахинском селе Мейсери»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
    Замечательная поездка в хорошей компании. Маршрут продуман до мелочей. Водитель-гид очень аккуратный, тактичный и опытный. Машина была просторная и чистая - хорошо подходит
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    для длинной поездки. Само посещение винзавода очень Достойно и стоит этих денег. Молодой сомелье Рован очень старался и был интересен, хоть и молод. Рекомендуем эту поездку. Организаторам благодарность и поклон. Гиду отдельная благодарность за принятие нашей шумной компании.

  • A
    Arseniy
    3 мая 2024
    Винный путь в Габалу: экскурсия и дегустация на винном заводе «Савалан»
    После этой экскурсии по-истине понимаешь, что Азербайджан – не только страна огней, но и страна вина. В Габале производят прекрасное вино. Экскурсия и дегустация вина на высшем уровне позволили нам познакомиться с сомелье Гафуром и Романом. Благодарим Азика за организацию.
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Азербайджан: горы, вино и ремесло
    Чудесная экскурсия! Рашад очень деликатный, добрый, чуткий, вдохновлённый гид! Нам было очень интересно и комфортно! За один день мы увидели
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    какая разная и уникальная природа Азербайджана,пейзажи меняются каждые 15 минут,ознакомились с историей страны, посетили мечеть 8 века, гуляли по горам и по мосту над обрывом, были гостями в радушном Лагиче, поели настоящие кутабы,лепешки,выпили чай с ежевичным вареньем на краю обрыва, посетили винодельню с хорошим рестораном. Маршрут экскурсии очень живописный и хорошо продуманный, организованный,много остановок и возможностей полюбоваться, сделать фотографии и купить гостинцы:) Позвольте себе узнать и почувствовать больше, чем только Баку:) Очень рекомендуем, особенно москвичам.

  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
    Это была прекрасная экскурсия! Рашад проявил себя как очень внимательный, добрый и чуткий гид. Мы чувствовали себя комфортно и заинтересованно.
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    За один день мы познакомились с разнообразной и уникальной природой Азербайджана — каждые 15 минут менялись пейзажи. Мы погрузились в историю страны, посетили мечеть 8 века, прогулялись по горам и перешли мост над обрывом. Были радушными гостями в Лагиче, попробовали настоящие кутабы и лепешки, а также выпили чаю с ежевичным вареньем на краю обрыва. Мы также посетили винодельню с хорошим рестораном. Маршрут экскурсии был живописным и продуманным, с множеством остановок и возможностей насладиться видами, сделать фотографии и купить сувениры. Рекомендуем эту экскурсию всем, особенно москвичам!

  • О
    Ольга
    14 апреля 2024
    Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
    Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный собеседник, рассказал об истории
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    виноделия, местных сортах, правильной подачи вина. Т к экскурсия проходит в индивидуальном формате и побеседовать можно не только о вине, но и о быте местных жителей, традициях, в общем провести время в приятной компании и погрузиться в культуру Азербайджана.

    Экскурсия проходит в двух уютных барах в центре Баку. Emin – профессиональный винный гид и приятный
  • е
    елена
    11 апреля 2024
    Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
    По факту это не организованная дегустация, где ты в одном месте пробуешь разные вина и делаешь полный обзор для себя.
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    Это поход по несколькими винным барам с последующей оплатой за вино тому бара по чеку сверху стоимости денустации. За идею ребятам 5. Гениально как делать деньги из ничего)))) Но были в том же баре на следующий день и бармен нам показал гораздо более богатые и ароматные вина. То есть знаний в вине хотелось бы больше. Как собеседники- не плохо. Как идея замечательно. Но над реализацией можно еще поработать над качеством и договариваться о более маленьком обьеме чем просто бокал на двоих, для того чтоб попробовать больше. С нашей насмотреностью и напробованностью в винах есть ощущение- «не понятно за что я плачу»

  • Е
    Елена
    6 марта 2024
    Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
    Во-первых, спасибо за то, что Рашад всегда был на связи еще за долго до экскурсии, во -вторых приехал в назначенное
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    время и место, в-третих, несмотря на специфическую нашу компанию был доброжелателен и терпелив к нам, рассказывал и отвечал на наши глупые вопросы и вел с нами дружественный диалог, сама экскурсия длительная, но это того стоит, деревушка очень понравилась, старые времена прям затягивают, познавательно было на винодельни, отлично провели день! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Вино в бокале нужно пить, пока оно играет. Винная дегустация
    Большое спасибо за помощь и гостеприимство, дегустация прошла чудесно! Нурана активно и оперативно помогала по всем вопросам, благодарим!
  • А
    А
    1 ноября 2023
    Фирменный отдых: горы, ремесло, вино
    Мы с мужем очень благодарны Рашаду за прекрасную организацию экскурсии в Лагич! Если вы обратитесь к Рашаду, вы будете в
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    надежных руках, больше не придется беспокоиться, ваш отдых пройдет отлично! Рашад, нам было очень приятно общаться с вами, и мы надеемся вернуться в Баку еще не раз, чтобы продолжить наше знакомство. Мы настоятельно рекомендуем этого замечательного гида всем своим друзьям, которые посещают Азербайджан.

  • К
    Ксения
    10 ноября 2019
    По следам «Великого шёлкового пути» в русское сердце Азербайджана
    Самым интересным в этой экскурсии был удивительный поселок Лагич, целый «город мастеров» с многовековой историей развития различных ремесел, сохранившийся почти
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    таким же, каким он был в пору своего расцвета в 19 веке. Но, кроме этого, мы получили большое удовольствие от самой поездки. Наш гид Орхан повез нас в Лагич по новой дороге, вдоль которой тянулись почти марсианские пейзажи, а обратно мы ехали среди лесистых гор, вдоль горной реки, через которую перекинут пешеходный подвесной мост- местная достопримечательность. Орхан – отличный водитель, ехать по серпантину было одно удовольствие, он человек общительный, внимательный и заботливый, его очень интересовало наше мнение об этом новом маршруте. Большое спасибо ему и Амиру, который организовывал эту поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Винные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Винные туры" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 95 до 310. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Винные туры», 32 ⭐ отзыва, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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