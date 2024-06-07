Приглашаем вас отправиться по одному из самых ярких маршрутов в стране. В путешествии будут сменяться города, регионы, климатические зоны и даже части света. Вы познакомитесь с богатой историей и духовным наследием края. Оцените красоту озера Нохур и водопада «Семь красавиц». Посетите горнолыжный курорт. А также отведаете блюда традиционной кухни в уютном ресторане.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы выедем из Баку и направимся на северо-запад. Вы оцените красоту горных пейзажей Южного Кавказа. Услышите историю региона от зарождения раннего христианства до эпохи распространения ислама в период завоевания династии Аббасидов. Представите караваны Шёлкового пути, который проходил через эти земли. Пересечёте границу Азии и Европы. И узнаете о богатом культурном наследии, сформировавшем нынешний облик этих районов.
- В Шемахе вы осмотрите старейшую мечеть на Кавказе после дербентской — Джума-мечеть 8 века.
- Проезжая по живописному перевалу Ахсу, полюбуетесь лесными массивами.
- В селе Исмаилли остановимся на обед в местном кафе. В меню: два кутаба (с зеленью и мясом), плов, ассорти кебабов (баранина, курица), салат (помидоры, огурцы), прохладительные напитки и чай.
- На горнолыжном курорте «Туфандаг» вы подниметесь по канатной дороге и с высоты окинете взглядом горные хребты.
- Также в программе одно из самых красивых озёр Азербайджана — Нохур и водопад «Семь красавиц», состоящий из семи каскадов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: трансфер из центра Баку и обратно, билеты на канатную дорогу, обед, услуги гида
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- В путешествие могут поехать люди любого возраста
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€57
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (в радиусе 5 км от ворот)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натаван — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 136 туристов
Наше агентство — одно из самых востребованных для всех дорогих нам путешественников, которые посещают гостеприимный и дружелюбный Азербайджан. Основанное ещё в 2016 году, оно все эти годы успешно занимается продажамиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
7 июня 2024
Ездили на экскурсию в конце мая. Нашим гидом была Сяма. Заехали во все указанные локации, посетили мечеть в Шамахе, заехали в город гранатов и очень вкусно там пообедали. Сяма отвечала на все наши вопросы. Единственное, хотелось бы побольше времени на озере Нохур (не хватило).
К
Ксения
10 мая 2024
Хуже организации и сопровождение экскурсии у меня еще не было, а я опытный путешествинник со стажем. Гид Сяма, просто ужасно и дерзско себя вела с участниками группы, вся информация по
Натаван
Ответ организатора:
Ксения, здравствуйте!
Большое спасибо за ваш отзыв. Нам жаль, что экскурсия вам не понравилась. Мы приняли во внимание все ваши замечания.
Большое спасибо за ваш отзыв. Нам жаль, что экскурсия вам не понравилась. Мы приняли во внимание все ваши замечания.
Светлана
24 апр 2024
Выражаем благодарность организаторам тура за интересную экскурсию, безопасность вождения, комфортабельный транспорт и вкусный обед."Всё включено" оказалось правдой и никаких дополнительных расходов не потребовалось. Группа была двуязычной, проблем с коммуникацией не
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