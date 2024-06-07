Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)

Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Приглашаем вас отправиться по одному из самых ярких маршрутов в стране. В путешествии будут сменяться города, регионы, климатические зоны и даже части света. Вы познакомитесь с богатой историей и духовным наследием края. Оцените красоту озера Нохур и водопада «Семь красавиц». Посетите горнолыжный курорт. А также отведаете блюда традиционной кухни в уютном ресторане.
3.67
3 отзыва
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы выедем из Баку и направимся на северо-запад. Вы оцените красоту горных пейзажей Южного Кавказа. Услышите историю региона от зарождения раннего христианства до эпохи распространения ислама в период завоевания династии Аббасидов. Представите караваны Шёлкового пути, который проходил через эти земли. Пересечёте границу Азии и Европы. И узнаете о богатом культурном наследии, сформировавшем нынешний облик этих районов.

  • В Шемахе вы осмотрите старейшую мечеть на Кавказе после дербентской — Джума-мечеть 8 века.
  • Проезжая по живописному перевалу Ахсу, полюбуетесь лесными массивами.
  • В селе Исмаилли остановимся на обед в местном кафе. В меню: два кутаба (с зеленью и мясом), плов, ассорти кебабов (баранина, курица), салат (помидоры, огурцы), прохладительные напитки и чай.
  • На горнолыжном курорте «Туфандаг» вы подниметесь по канатной дороге и с высоты окинете взглядом горные хребты.
  • Также в программе одно из самых красивых озёр Азербайджана — Нохур и водопад «Семь красавиц», состоящий из семи каскадов.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: трансфер из центра Баку и обратно, билеты на канатную дорогу, обед, услуги гида
  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • В путешествие могут поехать люди любого возраста
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€57
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (в радиусе 5 км от ворот)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
А
7 июня 2024
Ездили на экскурсию в конце мая. Нашим гидом была Сяма. Заехали во все указанные локации, посетили мечеть в Шамахе, заехали в город гранатов и очень вкусно там пообедали. Сяма отвечала на все наши вопросы. Единственное, хотелось бы побольше времени на озере Нохур (не хватило).
Ездили на экскурсию в конце мая. Нашим гидом была Сяма. Заехали во все указанные локации, посетилиЕздили на экскурсию в конце мая. Нашим гидом была Сяма. Заехали во все указанные локации, посетилиЕздили на экскурсию в конце мая. Нашим гидом была Сяма. Заехали во все указанные локации, посетилиЕздили на экскурсию в конце мая. Нашим гидом была Сяма. Заехали во все указанные локации, посетилиЕздили на экскурсию в конце мая. Нашим гидом была Сяма. Заехали во все указанные локации, посетили
К
10 мая 2024
Хуже организации и сопровождение экскурсии у меня еще не было, а я опытный путешествинник со стажем. Гид Сяма, просто ужасно и дерзско себя вела с участниками группы, вся информация по
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региону была представлена очень скомкано и обрывками. 12 часов потрачено впустую. Притом по сервису организатор написала, что вернёт половину суммы, в итоге выдали только одну треть. Ошиблись в стоимости. В Азербайджан я ещё обязательно вернусь прекрасная страна и люди.

Натаван
Натаван
Ответ организатора:
Ксения, здравствуйте!

Большое спасибо за ваш отзыв. Нам жаль, что экскурсия вам не понравилась. Мы приняли во внимание все ваши замечания.
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Средства, которые вы получили от Гида, примите их в качестве извинений.

Обращайтесь к нам ещё раз, мы обязательно постараемся сделать ваш опыт на экскурсии лучше!

Светлана
24 апр 2024
Выражаем благодарность организаторам тура за интересную экскурсию, безопасность вождения, комфортабельный транспорт и вкусный обед."Всё включено" оказалось правдой и никаких дополнительных расходов не потребовалось. Группа была двуязычной, проблем с коммуникацией не
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было. Гид русскоязычной группы Севиндик отлично справился со своей работой: рассказ, ответы на вопросы, тайминг экскурсии были интересны и понятны каждому. Переезд по республике большой. Надо быть готовым провести много времени в автобусе. Рекомендую всем. Прошу рассмотреть изменение начала экскурсии с 8 утра, а не с 9, чтобы вернуться раньше.

Выражаем благодарность организаторам тура за интересную экскурсию, безопасность вождения, комфортабельный транспорт и вкусный обед."Всё включено" оказалосьВыражаем благодарность организаторам тура за интересную экскурсию, безопасность вождения, комфортабельный транспорт и вкусный обед."Всё включено" оказалосьВыражаем благодарность организаторам тура за интересную экскурсию, безопасность вождения, комфортабельный транспорт и вкусный обед."Всё включено" оказалось

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