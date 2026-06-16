Идея нашей экскурсии — подарить гостям незабываемый гастрономический опыт, где они смогут почувствовать себя частью редкой и увлекательной традиции — «охоты» на трюфели. Этот тур — уникальное сочетание природы, гастрономии и эмоций.
Это возможность увидеть редкий процесс своими глазами и почувствовать вкус настоящего трюфеля прямо в месте его происхождения.
Это возможность увидеть редкий процесс своими глазами и почувствовать вкус настоящего трюфеля прямо в месте его происхождения.
Описание экскурсии
Путешествие в мир ароматов, природы и вкусов • Вы познакомитесь с секретами поиска трюфелей вместе с опытным трюфельщиком и обученными собаками породы лаготто романьоло и коккер спаниель.
- Отправитесь в частный лес на «охоту», научитесь находить и различать грибы.
- Узнаете, как растут и созревают эти «чёрные алмазы кухни».
- Научитесь правильно выбирать трюфели, которые встречаются на ярмарках и рынках.
- Примете участие в настоящем поиске — ощутите азарт, когда собака находит первый гриб.
- Попробуете свежие трюфели и блюда, приготовленные с ними.
По окончанию трюфельной охоты вы станете членом клуба трюфельных охотников. Награждение проходит в ресторане нашего клуба, где вам предоставляется аперитив: яичница с трюфелями и кофе с трюфелем. Важная информация:.
По окончанию трюфельной охоты вы станете членом клуба трюфельных охотников. Награждение проходит в ресторане нашего клуба, где вам предоставляется аперитив: яичница с трюфелями и кофе с трюфелем. Важная информация:.
Рекомендуется «дачная» форма одежды в день охоты – дождевики и спортивные куртки. Резиновые сапоги можно арендовать у фермера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация (яичница с трюфелем и кофе с трюфелем)
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Рекомендуется «дачная» форма одежды в день охоты - дождевики и спортивные куртки. Резиновые сапоги можно арендовать у фермера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
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