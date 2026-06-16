Путешествие в мир ароматов, природы и вкусов • Вы познакомитесь с секретами поиска трюфелей вместе с опытным трюфельщиком и обученными собаками породы лаготто романьоло и коккер спаниель.

Отправитесь в частный лес на «охоту», научитесь находить и различать грибы.

Узнаете, как растут и созревают эти «чёрные алмазы кухни».

Научитесь правильно выбирать трюфели, которые встречаются на ярмарках и рынках.

Примете участие в настоящем поиске — ощутите азарт, когда собака находит первый гриб.

Попробуете свежие трюфели и блюда, приготовленные с ними.

По окончанию трюфельной охоты вы станете членом клуба трюфельных охотников. Награждение проходит в ресторане нашего клуба, где вам предоставляется аперитив: яичница с трюфелями и кофе с трюфелем. Важная информация:.

По окончанию трюфельной охоты вы станете членом клуба трюфельных охотников. Награждение проходит в ресторане нашего клуба, где вам предоставляется аперитив: яичница с трюфелями и кофе с трюфелем. Важная информация:.

Рекомендуется «дачная» форма одежды в день охоты – дождевики и спортивные куртки. Резиновые сапоги можно арендовать у фермера.