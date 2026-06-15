28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на Баку, сочетая в себе историю нефтяного бума и богатство местной кулинарии.Участники пройдут по ключевым достопримечательностям, таким как Центральный парк, Малая Венеция и Пламенные башни,

исследуя, как нефть повлияла на развитие города. Затем они окунутся в мир азербайджанской кухни, посетив местный базар, где узнают о характерных специях и продуктах, а также насладятся обедом в национальном стиле и традиционной чайной церемонией. Это не просто экскурсия, это путешествие через вкусы и ароматы, которое оставит незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Рождение нового Баку

В биографии древнего города есть глава под названием «эпоха нефтяного бума» — этой теме будет посвящена часть экскурсии. Я расскажу об истоках использования нефти, о первых буровых установках и о том, как черное золото повлияло и влияет на развитие Баку. Фоном для рассказа станут места и достопримечательности, которые можно назвать энергетическими точками Баку.

Мы погуляем по современному Центральному парку , открытому весной 2019 года, полюбуемся мечетью Тезепир и Пламенными башнями с выгодного ракурса.

, открытому весной 2019 года, полюбуемся мечетью Тезепир и Пламенными башнями с выгодного ракурса. На набережной посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и Малой Венеции , одного из самых атмосферных уголков Баку.

посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и , одного из самых атмосферных уголков Баку. На фуникулере поднимемся к Пламенным башням — символу Баку. Гуляя по Нагорному парку, вы окинете взглядом весь город, узнаете об истории страны от средневековых ханств до современности. Кроме того, перед второй частью экскурсии я покажу вам азербайджанский хамам «тязябяй».

Азербайджан на тарелке и в бокале

🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре. Я расскажу о характерных специях и научу вас выбирать их, помогу купить идеальные бакинские помидоры и сезонные фрукты. Вдоволь нагулявшись, отправимся на обед в ресторан в национальном стиле, где у вас на глазах приготовят выбранные блюда. Бастурма с чабрецом, люля кебаб, саджичи, шахплов — вкус этих и других блюд дополнит местное вино.

☕ На десерт посетим старейший чайный дом Баку, где вам предстоит поучаствовать в традиционной церемонии. Вы научитесь заваривать чай и продегустируете разные варенья и сладости, любуясь видом на вечерний город огней Баку.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды

Фуникулёр не работает по понедельникам

Дополнительные расходы:

Проезд на фуникулёре (≈ 40 руб.); обед и чайная церемония.