28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пульс Баку и секреты местной кухни

Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на Баку, сочетая в себе историю нефтяного бума и богатство местной кулинарии.

Участники пройдут по ключевым достопримечательностям, таким как Центральный парк, Малая Венеция и Пламенные башни,
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исследуя, как нефть повлияла на развитие города.

Затем они окунутся в мир азербайджанской кухни, посетив местный базар, где узнают о характерных специях и продуктах, а также насладятся обедом в национальном стиле и традиционной чайной церемонией.

Это не просто экскурсия, это путешествие через вкусы и ароматы, которое оставит незабываемые впечатления

4.8
72 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная история нефтяного бума
  • 🏙️ Панорамные виды на Баку
  • 🍽️ Азербайджанская кухня в национальном стиле
  • 🍅 Покупка свежих местных продуктов
  • ☕ Участие в чайной церемонии
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни

Что можно увидеть

  • Центральный парк
  • Мечеть Тезепир
  • Пламенные башни
  • Набережная
  • Малая Венеция
  • Нагорный парк
  • Азербайджанский хамам тязябяй

Описание экскурсии

Рождение нового Баку

В биографии древнего города есть глава под названием «эпоха нефтяного бума» — этой теме будет посвящена часть экскурсии. Я расскажу об истоках использования нефти, о первых буровых установках и о том, как черное золото повлияло и влияет на развитие Баку. Фоном для рассказа станут места и достопримечательности, которые можно назвать энергетическими точками Баку.

  • Мы погуляем по современному Центральному парку, открытому весной 2019 года, полюбуемся мечетью Тезепир и Пламенными башнями с выгодного ракурса.
  • На набережной посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и Малой Венеции, одного из самых атмосферных уголков Баку.
  • На фуникулере поднимемся к Пламенным башням — символу Баку. Гуляя по Нагорному парку, вы окинете взглядом весь город, узнаете об истории страны от средневековых ханств до современности. Кроме того, перед второй частью экскурсии я покажу вам азербайджанский хамам «тязябяй».

Азербайджан на тарелке и в бокале

🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре. Я расскажу о характерных специях и научу вас выбирать их, помогу купить идеальные бакинские помидоры и сезонные фрукты. Вдоволь нагулявшись, отправимся на обед в ресторан в национальном стиле, где у вас на глазах приготовят выбранные блюда. Бастурма с чабрецом, люля кебаб, саджичи, шахплов — вкус этих и других блюд дополнит местное вино.

☕ На десерт посетим старейший чайный дом Баку, где вам предстоит поучаствовать в традиционной церемонии. Вы научитесь заваривать чай и продегустируете разные варенья и сладости, любуясь видом на вечерний город огней Баку.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Фуникулёр не работает по понедельникам

Дополнительные расходы:
Проезд на фуникулёре (≈ 40 руб.); обед и чайная церемония.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8368 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
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М
Очень приятные впечатления оставил Сергей со своей экскурсией «Пульс Баку и секреты местной кухни». Прошлись по набережной, прокатились на фуникулере, даже на лодочке в Венеции. Очень интересный собеседник. Который ещё
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и занимается общественной жизнью, возглавляет общество русских соотечественников в Баку. Интересно было наблюдать и мы об этом с ним посмеялись, русского, но говорящего с азербайджанским акцентом. Сергей, рассказал много интересного нам, в конце нашей встречи порекомендовал и помог забронировать ресторан на вечер.

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В
Прекрасная прогулка с познавательной и полезной информацией об историческом центре города. Замечательный русскоговорящий экскурсовод, небольшая группа, отличные колоритные фотографии! Рекомендую!
Прекрасная прогулка с познавательной и полезной информацией об историческом центре города. Замечательный русскоговорящий экскурсовод, небольшая группа,
Прекрасная прогулка с познавательной и полезной информацией об историческом центре города. Замечательный русскоговорящий экскурсовод, небольшая группа,
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Н
Эльнур отличный гид. Рекомендую.
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Оксана
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством юмора гидом Эльнуррм. Он посвятил нам все 4 дня, показал всё что можно охватить
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за это время, самое интересное и запоминающее. Рекомендую! Мы обычно предпочитаем одного гида и чтоб он нас водил по интересным местам и удивлял. В это. Раз мы не ошиблись. Спасибо Эльнур! Продолжай удивлять своих потешественников! Мы всегда рады вернутся и « пройтись по нефти» от а до Я. 🙌Ждём интересного контента!❤️

Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством+2
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством
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A
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий вид с верхней площадки фуникулера на город. Гид помогал по ходу с фото, обменом денег, съездили вместе на рынок, в конце отвел нас в ресторан и посоветовал выбор блюд. В целом формат расслабленной и дружеской прогулки по Баку.
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий
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Анна
Экскурсия с Джамалом прошла в непринуждённой и лёгкой атмосфере. Редкий гид согласится на ходу перестроить программу экскурсии по пожеланию туристов, как это сделал Джамал. Мы посмотрели очень интересные и красивые места - Приморский бульвар, Нагорный парк, Белый город и многое другое.
Все очень понравилось, рекомендуем Джамала и его команду!
Экскурсия с Джамалом прошла в непринуждённой и лёгкой атмосфере. Редкий гид согласится на ходу перестроить программу
Экскурсия с Джамалом прошла в непринуждённой и лёгкой атмосфере. Редкий гид согласится на ходу перестроить программу
Экскурсия с Джамалом прошла в непринуждённой и лёгкой атмосфере. Редкий гид согласится на ходу перестроить программу
Экскурсия с Джамалом прошла в непринуждённой и лёгкой атмосфере. Редкий гид согласится на ходу перестроить программу
Экскурсия с Джамалом прошла в непринуждённой и лёгкой атмосфере. Редкий гид согласится на ходу перестроить программу
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Входит в следующие категории Баку

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