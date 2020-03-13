28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана

Эльнур
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Эльнур – ваш гид
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню.

Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу.

Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию.

А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
От 45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Физули
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У этой экскурсии28 отзывов
4.46
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни

Что вас ожидает

Рождение нового Баку
В биографии древнего города есть глава под названием «эпоха нефтяного бума» — этой теме будет посвящена часть экскурсии. Я расскажу об истоках использования нефти, о первых буровых установках и о том, как черное золото повлияло и влияет на развитие Баку. Фоном для рассказа станут места и достопримечательности, которые можно назвать энергетическими точками Баку.

  • Мы погуляем по современному Центральному парку, открытому весной 2019 года, полюбуемся мечетью Тезепир и Пламенными башнями с выгодного ракурса.
  • Следом вас ждет прогулка на катере по Каспийскому морю. Город ветров предстанет как на ладони: вы увидите панораму Бакинского бульвара, концертный зал Кристалл-холл, остров Наргин, спальные районы столицы.
  • На набережной посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и Малой Венеции, одного из самых атмосферных уголков Баку.
  • На фуникулере поднимемся к Пламенным башням — символу Баку. Гуляя по Нагорному парку, вы окинете взглядом весь город, узнаете об истории страны от средневековых ханств до современности. Кроме того, перед второй частью экскурсии я покажу вам азербайджанский хамам «тязябяй».

Азербайджан на тарелке и в бокале
🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре. Я расскажу о характерных специях и научу вас выбирать их, помогу купить идеальные бакинские помидоры и сезонные фрукты. Вдоволь нагулявшись, отправимся на обед в ресторан в национальном стиле, где у вас на глазах приготовят выбранные блюда. Бастурма с чабрецом, люля кебаб, саджичи, шахплов — вкус этих и других блюд дополнит местное вино.

☕ На десерт посетим старейший чайный дом Баку, где вам предстоит поучаствовать в традиционной церемонии. Вы научитесь заваривать чай и продегустируете разные варенья и сладости, любуясь видом на вечерний город огней Баку.

Организационные детали

Дополнительные расходы: прогулка на катере (≈ 200 руб.); проезд на фуникулере (≈ 40 руб.); обед и чайная церемония.

Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни
Пульс Баку и секреты местной кухни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Физули.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Эльнур
Эльнур
Коротко о себе: мне 28 лет, выпускник Института Туризма по специальности «Этнограф». Связал жизнь с туризмом, как поступил в ВУЗ. Как профессиональный гид очень часто встречаю гостей из иностранных стран, и следующим счастливчиком, открывшим для себя колоритный Баку, можете оказаться именно ВЫ)
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия прошла как и ожидала очень интересно. Помог Эльнур на базаре скидки получить. Нашла свое любимое блюдо, пити называется, которое давно мечтала попробовать. Спасибо за все Эльнур! Летом вернемся с семьей.
11 марта 2020
Это не экскурсия,даже прогулкой назвать нельзя.Информации минимум,слова-паразиты через слово.Обещанная церемония чаепития: в обычном кафе за мой счёт попил чайку так называемый гид..Даже противно всю эту историю вспоминать,отвратительнее экскурсии в моей практике не было,впервые на трипстере такое!Ни на один вопрос я не получила ответа.Хотелось услышать интересный рассказ о прекрасном городе,а получила автобиографию гида..Закончилось всё тем,что попросила вызвать такси,так он и здесь не упустил возможность,попросил его подвезти,высадить по пути,в результате таксист возмущался ,что ему пришлось делать лишний круг.Ужас!!!!
11 марта 2020
Все очень понравилось
7 марта 2020
Шикарно! Восхитительно! Выше всяких похвал! Все прилагательные в превосходной форме в адрес Эльнура! Умничка! Спасибо огромное!!!!
20 февраля 2020
Отличная экскурсия, Эльнур очень эрудированный гид, на любой ваш вопрос найдёт ответ, так как пользовался данным сервисом впервые, долго сомневался как правильно провести отдых, однако о своём решении ни разу не пожалел, Эльнур скрасил отдых на профессиональном уровне
8 января 2020
Заказали экскурсию, как индивидуальную, на 5 человек. Эльнур забрал нас у отеля в центре, проявил к нам внимание и был очень лоялен к нашим желаниям и предложениям по темпу движения, что позволило действительно насладиться самыми яркими впечатлениями от города Баку, города, в котором мечтали побывать. Хочу отметить прекрасную русскую речь экскурсовода, высокий профессионализм и знание Баку, любовь к городу, его истории, Азербайджану. С удовольствием познакомились с историческими достопримечательностями и местной кухней! Хотим вернуться! И обязательно порекомендует друзьям - оно того стоит!!
8 января 2020
Интересная, познавательная экскурсия прошла с учётом моих интересов). Спасибо.
27 декабря 2019
Отличная душевная экскурсия. Экскурсовод подбирает индивидуальный подход к каждому. Кроме обширной и доступной информации о городе и его истории, я получила восхитительные фотографии, а так же подарочек в конце экскурсии! Выбрав Эльнура, вы не пожалеете.
13 декабря 2019
Это просто идеальная экскурсия для первого, но достаточно подробного знакомства с историей и архитектурой города, с его великолепными парками и замечательной местной кухней. Всё было очень качественно и сбалансированно. Эльнур вёл себя как самый заботливый хозяин и мы ощутили на себе знаменитое восточное гостеприимство. Обязательно вернёмся в Баку! Огромное спасибо!
26 ноября 2019
Все прошло на веселых нотках. Благодарю своего гида и всем советую выбирать именно Эльнура экскурсию.
Ещё 18 отзывов

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