28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рождение нового Баку
В биографии древнего города есть глава под названием «эпоха нефтяного бума» — этой теме будет посвящена часть экскурсии. Я расскажу об истоках использования нефти, о первых буровых установках и о том, как черное золото повлияло и влияет на развитие Баку. Фоном для рассказа станут места и достопримечательности, которые можно назвать энергетическими точками Баку.
Азербайджан на тарелке и в бокале
🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре. Я расскажу о характерных специях и научу вас выбирать их, помогу купить идеальные бакинские помидоры и сезонные фрукты. Вдоволь нагулявшись, отправимся на обед в ресторан в национальном стиле, где у вас на глазах приготовят выбранные блюда. Бастурма с чабрецом, люля кебаб, саджичи, шахплов — вкус этих и других блюд дополнит местное вино.
☕ На десерт посетим старейший чайный дом Баку, где вам предстоит поучаствовать в традиционной церемонии. Вы научитесь заваривать чай и продегустируете разные варенья и сладости, любуясь видом на вечерний город огней Баку.
Дополнительные расходы: прогулка на катере (≈ 200 руб.); проезд на фуникулере (≈ 40 руб.); обед и чайная церемония.