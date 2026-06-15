28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В биографии древнего города есть глава под названием «эпоха нефтяного бума» — этой теме будет посвящена часть экскурсии. Я расскажу об истоках использования нефти, о первых буровых установках и о том, как черное золото повлияло и влияет на развитие Баку. Фоном для рассказа станут места и достопримечательности, которые можно назвать энергетическими точками Баку.
Мы погуляем по современному Центральному парку, открытому весной 2019 года, полюбуемся мечетью Тезепир и Пламенными башнями с выгодного ракурса.
На набережной посмотрим на торговый центр в виде цветка, пройдем мимо колеса обозрения и Малой Венеции, одного из самых атмосферных уголков Баку.
На фуникулере поднимемся к Пламенным башням — символу Баку. Гуляя по Нагорному парку, вы окинете взглядом весь город, узнаете об истории страны от средневековых ханств до современности. Кроме того, перед второй частью экскурсии я покажу вам азербайджанский хамам «тязябяй».
Азербайджан на тарелке и в бокале
🍅 Познавать нашу страну через ее богатую гастрономию вы начнете на базаре. Я расскажу о характерных специях и научу вас выбирать их, помогу купить идеальные бакинские помидоры и сезонные фрукты. Вдоволь нагулявшись, отправимся на обед в ресторан в национальном стиле, где у вас на глазах приготовят выбранные блюда. Бастурма с чабрецом, люля кебаб, саджичи, шахплов — вкус этих и других блюд дополнит местное вино.
☕ На десерт посетим старейший чайный дом Баку, где вам предстоит поучаствовать в традиционной церемонии. Вы научитесь заваривать чай и продегустируете разные варенья и сладости, любуясь видом на вечерний город огней Баку.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
Фуникулёр не работает по понедельникам
Дополнительные расходы: Проезд на фуникулёре (≈ 40 руб.); обед и чайная церемония.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Сабира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 8368 туристов
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мерген
Очень приятные впечатления оставил Сергей со своей экскурсией «Пульс Баку и секреты местной кухни». Прошлись по набережной, прокатились на фуникулере, даже на лодочке в Венеции. Очень интересный собеседник. Который ещё читать дальшеуменьшить
и занимается общественной жизнью, возглавляет общество русских соотечественников в Баку. Интересно было наблюдать и мы об этом с ним посмеялись, русского, но говорящего с азербайджанским акцентом. Сергей, рассказал много интересного нам, в конце нашей встречи порекомендовал и помог забронировать ресторан на вечер.
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В
Виктория
Прекрасная прогулка с познавательной и полезной информацией об историческом центре города. Замечательный русскоговорящий экскурсовод, небольшая группа, отличные колоритные фотографии! Рекомендую!
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Н
Нина
Эльнур отличный гид. Рекомендую.
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Оксана
Всем доброго дня! Провели прекрасные 4 дня в сентябре в компании позитивного и с хорошим чувством юмора гидом Эльнуррм. Он посвятил нам все 4 дня, показал всё что можно охватить читать дальшеуменьшить
за это время, самое интересное и запоминающее. Рекомендую! Мы обычно предпочитаем одного гида и чтоб он нас водил по интересным местам и удивлял. В это. Раз мы не ошиблись. Спасибо Эльнур! Продолжай удивлять своих потешественников! Мы всегда рады вернутся и « пройтись по нефти» от а до Я. 🙌Ждём интересного контента!❤️
+2
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A
Anna
Экскурсия была интересной, Эльнур подстроил маршрут под наши запросы. Был внимателен, ответил на все вопросы. Потрясающий вид с верхней площадки фуникулера на город. Гид помогал по ходу с фото, обменом денег, съездили вместе на рынок, в конце отвел нас в ресторан и посоветовал выбор блюд. В целом формат расслабленной и дружеской прогулки по Баку.
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Анна
Экскурсия с Джамалом прошла в непринуждённой и лёгкой атмосфере. Редкий гид согласится на ходу перестроить программу экскурсии по пожеланию туристов, как это сделал Джамал. Мы посмотрели очень интересные и красивые места - Приморский бульвар, Нагорный парк, Белый город и многое другое. Все очень понравилось, рекомендуем Джамала и его команду!
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