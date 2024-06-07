1 чел.
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скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
€54 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
€84 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от €112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от €250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €223 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
€110 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €119 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 июня 2024Потрясающая экскурсия, позволяющая понять историю не только Баку, но и самой страны, ее культуру и быт. Алиса прекрасный рассказчик, с
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
- ААлина5 июня 2024Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
- AAnna4 июня 2024Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
- ННаталья3 июня 2024Чудесное знакомство со Старым городом! Сабир прекрасный рассказчик, тактичный, интересный и увлекающий. Очень рекомендую!
- ММария3 июня 2024Сабир очень веселый и позитивный гид, который простую прогулку по старому городу сделал прекрасной! Единственное - мы явно пропустили часть экскурсии,
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
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