Сад Филармонии – экскурсии в Баку

Найдено 27 экскурсий в категории «Сад Филармонии» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Старый город в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
54 за всё до 4 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
По каменным улочкам Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
77 за всё до 6 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 30 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Баку. История Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
368 отзывов
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 4 чел.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Баку - первое впечатление
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от 150 за всё до 6 чел.
Душа Старого города Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от 112 за всё до 10 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Шашлык-машлык-тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
от 120 за всё до 10 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Земля и небо Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Земля и небо Баку
Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни
Начало: Напротив Кукольного Театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 223 за всё до 10 чел.
Город контрастов в свете огней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
70 за всё до 6 чел.
Бакинские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Бакинские истории любви
Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца
Начало: В районе метро Ичери Шехер
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 90 за всё до 10 чел.
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
110 отзывов
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Начало: У вашего отеля
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
110 за всё до 3 чел.
Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
81 отзыв
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 119 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 июня 2024
    По каменным улочкам Старого города
    Потрясающая экскурсия, позволяющая понять историю не только Баку, но и самой страны, ее культуру и быт. Алиса прекрасный рассказчик, с
    читать дальше

    которым абсолютно не устаешь от большого обьема информации. Очень хорошо составлена сама экскурсия, что позволило с большим комфортом выдержать 2,5 часа передвижения по Старому городу при температуре выше 30 градусов. После экскурсии была выслана очень дельная информация для дальнейшего пребывания в городе. Огромное спасибо Алисе за все.

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
    читать дальше

    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Старый город в деталях
    Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
    читать дальше

    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
    читать дальше

    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Старый город в деталях
    Чудесное знакомство со Старым городом! Сабир прекрасный рассказчик, тактичный, интересный и увлекающий. Очень рекомендую!
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Старый город в деталях
    Сабир очень веселый и позитивный гид, который простую прогулку по старому городу сделал прекрасной! Единственное - мы явно пропустили часть экскурсии,
    читать дальше

    где Городская стена и дворцы нефтяных магнатов В завершающей части прогулки вы покинете Старый город и исследуете внешнюю часть городской стены. Погуляете по Губернаторскому саду, найдете потайной ход древней крепости и рассмотрите здание филармонии, Дворец счастья, резиденцию Ротшильдов и дом Садыховых.

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Сад Филармонии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Вечерняя прогулка «Огни Баку»
  2. Старый город в деталях
  3. Магия старого Баку
  4. Узнать Баку за 3 часа
  5. По каменным улочкам Старого города
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Сад Филармонии" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 18 до 250 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1918 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 27 экскурсий на 2024 год по теме «Сад Филармонии», 1918 ⭐ отзывов, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам