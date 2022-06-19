Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Первое знакомство с Баку - палочка-выручалочка для гостей города

Баку - не просто столица. Центр политической и общественной жизни

Баку — не просто столица. Центр политической и общественной жизни.

Это уникальный красивейший город Азербайджана, в котором история тесно переплетается с современностью, а высокие многоэтажки и изящные здания в стиле хай-тек соседствуют с древними крепостями и мечетями.

Хотите поближе познакомиться с городом, почувствовать его нрав, ощутить ароматы специй и дальних странствий? Тогда вперед, на обзорную экскурсию!
Первое знакомство с Баку - палочка-выручалочка для гостей города
Первое знакомство с Баку - палочка-выручалочка для гостей города
Первое знакомство с Баку - палочка-выручалочка для гостей города
Первое знакомство с Баку - палочка-выручалочка для гостей города
Первое знакомство с Баку - палочка-выручалочка для гостей города
Первое знакомство с Баку - палочка-выручалочка для гостей города

Что вас ожидает:

Азербайджанская «Венеция»

Вы увидите не только главные достопримечательности, но и непопулярные у туристов места, где любят отдыхать коренные бакинцы. Полюбуетесь на морские пейзажи, пройдетесь по Приморскому бульвару (с непривычки он кажется бесконечным!) и даже покатаетесь на гондоле. Не зря Баку еще называют «азербайджанской Венецией»!
Готовьтесь удивляться и наслаждаться великолепными видами. Баку — это город контрастов, необычных сочетаний, ярких красок и изысканных форм. Фантазии архитекторов всех времен можно только позавидовать. Старый Город и новейшие здания образуют удивительно гармоничный облик, прекрасно дополняя друг друга.
Прогуливаясь под старыми стенами дворцов и минуя современные масштабные сооружения, вы совершите краткий экскурс в историю города – из далекого прошлого средневековых властителей и караван-сараев в новейшее время нефтяных магнатов и хай-тека. Узнаете, кто спонсировал постройку тех или иных зданий, и какие гении архитектуры трудились над их созданием, услышите старинные легенды и последние новости города.
Романтичный Старый город: караван-сараи, дворцы и мечети
Экскурсия начнется прямо в центре Старого города Ичери Шехер. Вы увидите старинные караван-сараи, потрогаете шершавые камни крепостных стен, услышите легенду о Девичьей башни и подниметесь на нее, чтобы осмотреть с высоты птичьего полета многолюдную столицу солнечного Азербайджана, а еще — сделать замечательные фотографии на фоне пронзительно голубого южного неба.
Лабиринты улиц старого Баку так и манят своей загадочностью. Именно здесь когда-то снимали эпизод из фильма «Бриллиантовая рука», местные жители до сих пор зовут ее «улица черт побери». Вы пройдете мимо дворца Ширванских Ханов, услышите захватывающие рассказы о том, как возник город, как строились его главные достопримечательности и какие события стали поворотными точками в городской истории.
Современный Баку: нефтяные магнаты, Дворец Счастья и прогулка на гондоле
Из романтичного прошлого река времени постепенно вынесет вас к динамичному настоящему города. Вы узнаете, как город обрел свой современный облик, сколько денег вложили в него нефтяные магнаты (один именитый миллионер построил здесь около сотни домов!) и что случилось с хозяевами знаменитого Дворца Счастья.
Под сенью деревьев Молоканского сада вас ждет увлекательный рассказ о русских переселенцах, которые прибыли в Баку уже почти двести лет назад, а в Губернаторском саду вы увидите место, где когда-то стоял дом бакинского губернатора.
Прогулка завершится в сердце городской жизни — на Приморском бульваре. Знаете ли вы, что его общая длина превышает 16 километров? Самые выносливые могут пройти его от начала до конца, но лучше оставить это занятие на потом и обратить свой взор на гондолы, которые стоят в ожидании у самого берега. Улыбчивый гондольер (настоящий бакинец!) с удовольствием усадит вас и, может быть, споет что-то из национального репертуара.

Важная информация:

  • Экскурсия пешеходная, поэтому рекомендуется выбрать удобную обувь и одежду по сезону. Возьмите деньги на покупку сувениров и не забудьте фотоаппарат — вы увидите много красивых мест, зданий и пейзажей, которые захочется запечатлеть.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Все платные парковки
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
AZ1001, г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная
  • Поэтому рекомендуется выбрать удобную обувь и одежду по сезону. Возьмите деньги на покупку сувениров и не забудьте фотоаппарат — вы увидите много красивых мест
  • Зданий и пейзажей
  • Которые захочется запечатлеть
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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