Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

Что вас ожидает:

Азербайджанская «Венеция»

Вы увидите не только главные достопримечательности, но и непопулярные у туристов места, где любят отдыхать коренные бакинцы. Полюбуетесь на морские пейзажи, пройдетесь по Приморскому бульвару (с непривычки он кажется бесконечным!) и даже покатаетесь на гондоле. Не зря Баку еще называют «азербайджанской Венецией»!

Готовьтесь удивляться и наслаждаться великолепными видами. Баку — это город контрастов, необычных сочетаний, ярких красок и изысканных форм. Фантазии архитекторов всех времен можно только позавидовать. Старый Город и новейшие здания образуют удивительно гармоничный облик, прекрасно дополняя друг друга.

Прогуливаясь под старыми стенами дворцов и минуя современные масштабные сооружения, вы совершите краткий экскурс в историю города – из далекого прошлого средневековых властителей и караван-сараев в новейшее время нефтяных магнатов и хай-тека. Узнаете, кто спонсировал постройку тех или иных зданий, и какие гении архитектуры трудились над их созданием, услышите старинные легенды и последние новости города.

Романтичный Старый город: караван-сараи, дворцы и мечети

Экскурсия начнется прямо в центре Старого города Ичери Шехер. Вы увидите старинные караван-сараи, потрогаете шершавые камни крепостных стен, услышите легенду о Девичьей башни и подниметесь на нее, чтобы осмотреть с высоты птичьего полета многолюдную столицу солнечного Азербайджана, а еще — сделать замечательные фотографии на фоне пронзительно голубого южного неба.

Лабиринты улиц старого Баку так и манят своей загадочностью. Именно здесь когда-то снимали эпизод из фильма «Бриллиантовая рука», местные жители до сих пор зовут ее «улица черт побери». Вы пройдете мимо дворца Ширванских Ханов, услышите захватывающие рассказы о том, как возник город, как строились его главные достопримечательности и какие события стали поворотными точками в городской истории.

Современный Баку: нефтяные магнаты, Дворец Счастья и прогулка на гондоле

Из романтичного прошлого река времени постепенно вынесет вас к динамичному настоящему города. Вы узнаете, как город обрел свой современный облик, сколько денег вложили в него нефтяные магнаты (один именитый миллионер построил здесь около сотни домов!) и что случилось с хозяевами знаменитого Дворца Счастья.

Под сенью деревьев Молоканского сада вас ждет увлекательный рассказ о русских переселенцах, которые прибыли в Баку уже почти двести лет назад, а в Губернаторском саду вы увидите место, где когда-то стоял дом бакинского губернатора.

Прогулка завершится в сердце городской жизни — на Приморском бульваре. Знаете ли вы, что его общая длина превышает 16 километров? Самые выносливые могут пройти его от начала до конца, но лучше оставить это занятие на потом и обратить свой взор на гондолы, которые стоят в ожидании у самого берега. Улыбчивый гондольер (настоящий бакинец!) с удовольствием усадит вас и, может быть, споет что-то из национального репертуара.

Важная информация: