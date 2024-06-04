Бакинский фуникулёр – экскурсии в Баку

Найдено 16 экскурсий в категории «Бакинский фуникулёр» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Тур по ночному Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2218 за человека
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Пульс Баку и секреты местной кухни
🚶 Пешая
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
60 отзывов
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6526 за человека
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Баку + посещение телебашни
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
140 за всё до 6 чел.
Фотосвидание с Баку
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 130 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от 130 за всё до 10 чел.
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 110 за всё до 2 чел.
Современный Баку и Старый город
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
86 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
  • I
    Igor
    30 мая 2024
    Тур по ночному Баку
    Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
  • М
    Михаил
    28 мая 2024
    Узнать Баку за 3 часа
    Нам очень понравилась экскурсия с Тофом! Спокойная, ровная! Не перегружена информацией! Во время экскурсии, по пути, заходили куда мы хотели. В середине экскурсии пообедали в отличном недорогом ресторане. Тоф забрал нас в отеле и потом отвез нас обратно! Всем рекомендуем!
  • V
    Varvara
    25 мая 2024
    Узнать Баку за 3 часа
    Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом. Во время экскурсии увидели самые известные места в Старом городе, посетили смотровую площадку и
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    узнали много об истории и традициях, а также о современной жизни Баку. Отдельное спасибо Тофику за рекомендацию ресторана, чтобы попробовать шах-плов))

  • А
    Арина
    25 мая 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Замечательная экскурсия, четко и грамотно продуман маршрут. Микаил очень харизматичен, чувствуется, что любит свою профессию (историю), город, страну. Микаил, спасибо за знакомство с Вами и Баку! P.s. Мы довольно равнодушны к сладкому, но баночка варенья с чаем была съедена в один присест)))
  • О
    Олег
    24 мая 2024
    Пульс Баку и секреты местной кухни
    Супер👍

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бакинский фуникулёр»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Вечерняя прогулка «Огни Баку»
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  5. Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
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  3. Девичья башня
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  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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