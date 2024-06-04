1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины
Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами
Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
22€18 за человека
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
90€77 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
скидка
60%
Мини-группа
2.5 часа
Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни
Начало: В парке Сабира
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
65€26 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Магия микса архитектуры и традиций: Первые шаги в историческом центре Баку
Начало: Ваш отель или арарттаментты
Расписание: Каждый день с 9.00-19.00
Завтра в 17:00
10 июня в 18:00
от 90$72 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Баку: обзорная экскурсия и Кафедральный собор Святых Жён-Мироносиц
Открыть сокровищницу городских легенд и самые почитаемые места
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Знакомство с Баку и телебашня
Знакомство с Баку: история и современность в одном туре. Посетите телебашню для непревзойденных видов
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€140 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосвидание с Баку
Узнать о городе от местного гида и получить профессиональные снимки от фотографа
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Комфортно добраться до отеля и познакомиться с городом на прогулке с гидом
Начало: в аэропорту им. Гейдара Алиева
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Баку и страна огней: обзорная экскурсия по Старому городу + храм Атешгях
Погулять по кварталу Ичери-шехер, зайти в шиитскую мечеть, изучить храм огня и горящую гору
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €110 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Современный Баку и Старый город
Познакомиться с историческим наследием и достижениями современного Азербайджана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€86 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 июня 2024Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
- ААлександр4 июня 2024Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
- MMaliya2 июня 2024Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
- ДДмитрий2 июня 2024Отлично! У Эльнура хорошее чувство юмора 👍 Помог сделать отличные фото 😊
- ИИрина2 июня 2024Гулять по вечернему Баку было романтично. Маршрут идеально построен. И, вроде, много прошли пешком, но совсем не устали. Пианино в парке с пением местных случилось как вишенка на торте)))
- IIgor30 мая 2024Экскурсия была отличная. Очень подробная и интерактивная. Успели проехаться на фуникулере. Сделали множество фотография. Эмин рассказал много интересного про современный Баку.
- ММихаил28 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Тофом! Спокойная, ровная! Не перегружена информацией! Во время экскурсии, по пути, заходили куда мы хотели. В середине экскурсии пообедали в отличном недорогом ресторане. Тоф забрал нас в отеле и потом отвез нас обратно! Всем рекомендуем!
- VVarvara25 мая 2024Отличный вариант, чтобы познакомиться с городом. Во время экскурсии увидели самые известные места в Старом городе, посетили смотровую площадку и
- ААрина25 мая 2024Замечательная экскурсия, четко и грамотно продуман маршрут. Микаил очень харизматичен, чувствуется, что любит свою профессию (историю), город, страну. Микаил, спасибо за знакомство с Вами и Баку! P.s. Мы довольно равнодушны к сладкому, но баночка варенья с чаем была съедена в один присест)))
- ООлег24 мая 2024Супер👍
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Бакинский фуникулёр»
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