Почувствуйте атмосферу вечернего Баку — с мягким ветром, огнями и полным обзором.
В кабриолете, где ничто не мешает смотреть на город, вы проедете мимо башен, бульваров и силуэтов в теплой подсветке — по самым живописным локациям столицы.
Описание экскурсии
С открытым верхом проедем мимо ярких локаций, среди которых:
- Культурный центр Алиева — произведение архитектурного искусства с неожиданными творческими решениями
- Белый город, который когда-то был чёрным. Он прошёл путь от начинаний братьев Нобель до современного микрорайона, который после заката солнца наряжается в красивое освещение
- Нагорный парк. Баку — это не только город ветров. Это амфитеатр, окружающий бухту. Это холмы, откуда открываются невообразимые виды. Конечно, увидим Пламенные башни — в вечернее время они демонстрируют уникальное световое шоу.
Организационные детали
- Пожалуйста, смотрите прогноз погоды, ведь вся прелесть поездки — открытая крыша автомобиля
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1842 туристов
Всем привет! Меня зовут Юсиф! Я занимаюсь туризмом более 9 лет. За это время я собрал команду единомышленников, таких же влюблённых в свою страну и работу.
