Мои заказы

По Баку - тёплым вечером на кабриолете

Увидеть город, который после заката утопает в огнях и блеске
Почувствуйте атмосферу вечернего Баку — с мягким ветром, огнями и полным обзором.

В кабриолете, где ничто не мешает смотреть на город, вы проедете мимо башен, бульваров и силуэтов в теплой подсветке — по самым живописным локациям столицы.
По Баку - тёплым вечером на кабриолете© Юсиф
По Баку - тёплым вечером на кабриолете© Юсиф
По Баку - тёплым вечером на кабриолете© Юсиф

Описание экскурсии

С открытым верхом проедем мимо ярких локаций, среди которых:

  • Культурный центр Алиева — произведение архитектурного искусства с неожиданными творческими решениями
  • Белый город, который когда-то был чёрным. Он прошёл путь от начинаний братьев Нобель до современного микрорайона, который после заката солнца наряжается в красивое освещение
  • Нагорный парк. Баку — это не только город ветров. Это амфитеатр, окружающий бухту. Это холмы, откуда открываются невообразимые виды. Конечно, увидим Пламенные башни — в вечернее время они демонстрируют уникальное световое шоу.

Организационные детали

  • Пожалуйста, смотрите прогноз погоды, ведь вся прелесть поездки — открытая крыша автомобиля
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1842 туристов
Всем привет! Меня зовут Юсиф! Я занимаюсь туризмом более 9 лет. За это время я собрал команду единомышленников, таких же влюблённых в свою страну и работу. Экскурсия и туры с
читать дальше

нами будут незабываемыми и впечатляющими. По дороге мы показываем места, о которых знают только местные жители. Мы можем помочь в составлении нестандартных маршрутов, а также в резервации отелей и апартаментов по выгодным ценам. Если вы хотите провести экскурсию со знающими своё дело профессионалами на комфортабельных авто c безопасной ездой, можете обращаться ко мне!:)

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Небанально по Баку в вечерних огнях
На машине
1.5 часа
-
65%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Небанально по Баку в вечерних огнях
Лампа Алладина, летающие ковры и советские фильмы - всё это в Баку! Узнайте больше о городе через интерактив и юмор
Начало: Гостиница
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€27€77 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Пешая
2 часа
-
68%
291 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€18€57 за человека
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
На машине
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Баку: от старинных улиц до современных чудес
Погрузитесь в атмосферу вечернего Баку, где история и современность переплетаются в уникальном танце света и тени
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €120 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку