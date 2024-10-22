Тоф проводит ещё 6 экскурсий

Лучше всего посетить Баку с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а вечерние прогулки оставят незабываемые впечатления. В апреле, мае и октябре также можно насладиться Баку, хотя температура может быть чуть ниже. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду.

Вечер в Баку: влюбиться в столицу - это не просто экскурсия, это путешествие в сердце Азербайджана, где каждый шаг по старинным улочкам оживляет истории прошлого, а небо усыпано звездами. Насладитесь красотой ночного города, открыв для себя секреты и легенды, узнайте о культуре и традициях. От романтического Ичери-шехер до современной архитектуры - Баку предстанет перед вами во всем своем великолепии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

А ночью звёзды бледнеют

От твоих огней.

И нет мне неба роднее,

Нет земли родней!

Что вас ожидает

Романтика ночной столицы

Петляющие узкие улочки Старого города навевают романтическое настроение. Прогуливаясь по вечернему Ичери-шехер, вы погрузитесь в прошлое и прикоснетесь к старинным тайнам. В Губернаторском парке мы поговорим о культовом романе «Али и Нино», а На Николаевской улице вспомним нефтяных королей прошлого. Я покажу Бакинскую набережную и наш уголок восточной Венеции, Белый город и футуристичный центр Г. Алиева. Вы увидите Мухтаровский замок — символ любви простолюдина и дворянки, площадь флага с самым высоким в мире флагштоком, и пылающие Башни Огней. А в завершение мы полюбуемся ночной панорамой города с лучшей смотровой площадки.

Местный колорит

Почему Баку зовут городом ветров и попугаев? Я открою историю каждого памятника и поделюсь удивительными преданиями и легендами. Вы познакомитесь с нашей культурой и традициями, отметите гармоничное сочетание самого нового с древнейшим. Услышите рассказы о выдающихся ученых и литераторах, правителях и промышленниках. Конечно, я не оставлю без внимания и кулинарную тему, ведь еда — любимый вид спорта бакинцев. Вы узнаете о любимых блюдах местных и нескольких замечательных ресторанах, о которых не рассказывают туристам.

Организационные детали