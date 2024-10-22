Тоф проводит ещё 6 экскурсий

Лучше всего посетить Баку с июня по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город особенно красив, а вечерние прогулки оставят незабываемые впечатления. В апреле, мае и октябре также можно насладиться Баку, хотя температура может быть чуть ниже. В остальное время года прогулки возможны, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Губернаторский парк
Бакинская набережная
Центр Г. Алиева
Мухтаровский замок
Площадь флага
Башни Огней
Описание экскурсии
А ночью звёзды бледнеют От твоих огней. И нет мне неба роднее, Нет земли родней!
Что вас ожидает
Романтика ночной столицы
Петляющие узкие улочки Старого города навевают романтическое настроение. Прогуливаясь по вечернему Ичери-шехер, вы погрузитесь в прошлое и прикоснетесь к старинным тайнам. В Губернаторском парке мы поговорим о культовом романе «Али и Нино», а На Николаевской улице вспомним нефтяных королей прошлого. Я покажу Бакинскую набережную и наш уголок восточной Венеции, Белый город и футуристичный центр Г. Алиева. Вы увидите Мухтаровский замок — символ любви простолюдина и дворянки, площадь флага с самым высоким в мире флагштоком, и пылающие Башни Огней. А в завершение мы полюбуемся ночной панорамой города с лучшей смотровой площадки.
Местный колорит
Почему Баку зовут городом ветров и попугаев? Я открою историю каждого памятника и поделюсь удивительными преданиями и легендами. Вы познакомитесь с нашей культурой и традициями, отметите гармоничное сочетание самого нового с древнейшим. Услышите рассказы о выдающихся ученых и литераторах, правителях и промышленниках. Конечно, я не оставлю без внимания и кулинарную тему, ведь еда — любимый вид спорта бакинцев. Вы узнаете о любимых блюдах местных и нескольких замечательных ресторанах, о которых не рассказывают туристам.
Организационные детали
Я заберу вас в любом удобном месте и доставлю обратно после экскурсии
Прогулка по набережной возможна в комфортную погоду
В зависимости от ваших предпочтений экскурсия предлагается в 2-х вариациях: — проезд (40 км.) по главным улицам и площадям современного Баку с остановками у самых ярких локаций — пешая прогулка-визитка по Старому Городу, площади фонтанов и набережной
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тоф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3018 туристов
Баку — моя малая Родина, вдохновение и продолжение. Я гид, исследователь столицы, городского фольклора и повседневной жизни города. По образованию инженер, по призванию — рассказчик и фотограф. Путешествуя по миру, читать дальшеуменьшить
я понял, как сделать экскурсию живой, интересной и без академичности.
Показываю и дворцы, и дворы, и витрину, и изнанку Баку, чтобы вы почувствовали его настоящий ритм. В моих маршрутах соединяются история, архитектура, социология, урбанистика и этнография. Провожу экскурсии для VIP-гостей и корпоративные программы для больших групп.
Приоритет для меня — атмосфера: достоверные истории, сбалансированные маршруты, комфортный транспорт, мини-фотосессия и никаких скучных лекций. Создайте свои впечатления — и получите результат, который выдержит испытание временем. А главное, вы обязательно влюбитесь в Баку.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Несмотря на то, что у нас несколько раз менялись планы, Тоф подстроился под нас. Для меня это показатель высокой клиентоориентированности и заботы о госте (сюда же можно отнести наличие комплиментарной читать дальшеуменьшить
водички в машине на случай если турист захочет пить). Тоф эрудированный, хороший рассказчик, любит свой город и страну. Во время экскурсии не торопится и не торопит, выбирает комфортные маршруты, с радостью фотографирует туристов. Нам все понравилось. Рекомендуем!
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Елена
Великолепный вечер в Баку организовал нам Тоф. Мы встречались в аэропорту, сначала поехали (машина очень хорошая была) на ужин в ресторан Sahil, на набережной, кухня - великолепная, и потом была читать дальшеуменьшить
экскурсия по Старому городу. Тоф очень интересно и с любовью рассказывал нам о истории Баку, о Баку сейчас, о людях, которые в нем живут. И мы влюбились в столицу Азербайджана!!! Спасибо!
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Г
Галина
Мы были на вечерней экскурсии после дневной,казалось бы:ездили по тем же местам. Но город совсем другой,со своей обалденной красотой и наш гид Тоф с юмором,с интереснейшим рассказом провез по всему городу. Было увлекательно, интересно. Тофик,спасибо большое.
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Алексей
Отличный способ впервые познакомиться с городом и составить впечатление, заодно наметить места для самостоятельных прогулок. Тоф отличный рассказчик, эрудированный и спокойный, аккуратный водитель и внимательный экскурсовод.
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А
Александр
Большое спасибо Тофику за чудесную экскурсию по вечернему Баку. Обстоятельный рассказ об истории города сочетался с ненавязчивым юмором. Мы провели незабываемые два часа в компании великолепного гида. Александр и Наталия.
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Ольга
Сказать, что экскурсия понравилась это значит ни чего не сказать. Просто восторг! Прекрасный русский язык, глубокое знание истории города и вообще страны. Огромное спасибо за экскурсию.
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