Тоф проводит ещё 6 экскурсий

А ночью звёзды бледнеют

От твоих огней.

И нет мне неба роднее,

Нет земли родней!

Что вас ожидает

Романтика ночной столицы

Петляющие узкие улочки Старого Города навевают романтическое настроение. Прогуливаясь по вечернему Ичери-шехер, вы погрузитесь в прошлое и прикоснетесь к старинным тайнам. В Губернаторском парке 🌳 мы поговорим о культовом романе «Али и Нино», а На Николаевской улице вспомним нефтяных королей прошлого. Я покажу Бакинскую набережную и наш уголок восточной Венеции, Белый город 🏙️ и футуристичный центр Г. Алиева. Вы увидите Мухтаровский замок 🏰 — символ любви простолюдина и дворянки, площадь флага с самым высоким в мире флагштоком, и пылающие Башни Огней. А в завершение мы полюбуемся ночной панорамой города с лучшей смотровой площадки.

Местный колорит

Почему Баку зовут городом ветров и попугаев? Я открою историю 📖 каждого памятника и поделюсь удивительными преданиями и легендами. Вы познакомитесь с нашей культурой и традициями, отметите гармоничное сочетание самого нового с древнейшим. Услышите рассказы о выдающихся ученых и литераторах, правителях и промышленниках. Конечно, я не оставлю без внимания и кулинарную тему, ведь еда — любимый вид спорта бакинцев. Вы узнаете о любимых блюдах местных и нескольких замечательных ресторанах, о которых не рассказывают туристам.

Организационные детали