Тоф проводит ещё 6 экскурсий

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Вечер в Баку: влюбиться в столицу

Увидеть достопримечательности в романтическом свете вечерних огней и приоткрыть тайны города

Тоф
Тоф – Гид из Баку
Ночной Баку, горящий тысячами огней, как же ты красив! Авто-пешеходная экскурсия ⛳ познакомит вас с главными памятниками, подчеркнет контрасты города и обнажит его секреты.

Мы прогуляемся по старинным улочкам и вспомним удивительные истории 📖 любви, насладимся звездным небом и помечтаем о будущем.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €30 за экскурсию

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Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу

А ночью звёзды бледнеют
От твоих огней.
И нет мне неба роднее,
Нет земли родней!

Что вас ожидает

Романтика ночной столицы
Петляющие узкие улочки Старого Города навевают романтическое настроение. Прогуливаясь по вечернему Ичери-шехер, вы погрузитесь в прошлое и прикоснетесь к старинным тайнам. В Губернаторском парке 🌳 мы поговорим о культовом романе «Али и Нино», а На Николаевской улице вспомним нефтяных королей прошлого. Я покажу Бакинскую набережную и наш уголок восточной Венеции, Белый город 🏙️ и футуристичный центр Г. Алиева. Вы увидите Мухтаровский замок 🏰 — символ любви простолюдина и дворянки, площадь флага с самым высоким в мире флагштоком, и пылающие Башни Огней. А в завершение мы полюбуемся ночной панорамой города с лучшей смотровой площадки.

Местный колорит
Почему Баку зовут городом ветров и попугаев? Я открою историю 📖 каждого памятника и поделюсь удивительными преданиями и легендами. Вы познакомитесь с нашей культурой и традициями, отметите гармоничное сочетание самого нового с древнейшим. Услышите рассказы о выдающихся ученых и литераторах, правителях и промышленниках. Конечно, я не оставлю без внимания и кулинарную тему, ведь еда — любимый вид спорта бакинцев. Вы узнаете о любимых блюдах местных и нескольких замечательных ресторанах, о которых не рассказывают туристам.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 с панорамной крышей
  • Прогулка по набережной возможна в комфортную погоду
  • Я заберу вас в любом удобном месте и отвезу обратно после экскурсии
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу
Вечер в Баку: влюбиться в столицу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Тоф
Тоф
Я опытный гид, харизматичный коренной бакинец, влюбленный в своё дело профессионал, координатор ассоциации гидов АР, перфекционист, гурман и музыкант, ведущий активный образ жизни. Провожу авторские экскурсии по Баку, Азербайджану и Грузии. Девиз — «Никаких скучных маршрутов!» Мои программы отличаются нетривиальным подходом, легкостью восприятия, надёжностью и гибкостью и нацелены в первую очередь на интересы гостей, потому что для меня каждый гость — личность. На Трипстере я зарегистрирован недавно, поэтому отзывов пока немного, но, уверен, это временное явление ) Обращайтесь, друзья, и вы абсолютно точно влюбитесь в Баку!
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Тоф проводит ещё 6 экскурсий

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