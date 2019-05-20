Архитектурные контрасты Баку
За 2500 лет существования Баку тысячи зодчих оставили след в его облике. Вы познакомитесь с их творениями от башни-ровесницы Парфенона до ультрасовременных стеклянных зданий. Ширванская школа архитектуры с ее средневековыми караван-сараями, мечетями и резьбой по камню; французское и итальянское барокко; бакинская эклектика 19 века, конструктивизм 20-х, сталинский ампир — вы увидите неповторимую смесь стилей и идей. Вот ключевые точки нашего маршрута:
Краски художников Азербайджана и современное искусство
Мы поговорим и о других сферах искусства. Вы побываете в мастерских художников Али Шамси и Мир Теймура, в музее современного искусства с работами художников Азербайджана 20-21 века и нескольких галереях. Увидите картины Саттара Бахулзаде, Расима Бабаева, Али Вердиева, Таира Салахова. Я расскажу о жизни художников, об истории создания работ и их смыслах.
Хроники Баку и стихи о городе
Гостеприимный Баку поделится легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на город влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть. А еще пройдете по следам поэтов Серебряного века и услышите их строки, посвященные нашему городу, — в разное время в Баку жили Сергей Есенин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Велимир Хлебников.
🍲 В середине экскурсии мы отдохнем за обедом в кафе-ресторане в аутентичном подвальчике.