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Баку старый и новый - архитектура и искусство

Откройте тайны Баку за 8 часов: от древних караван-сараев до футуристического центра Гейдара Алиева. Погрузитесь в мир искусства и истории
Восемь часов в Баку - это путешествие сквозь века.

Уникальная экскурсия предлагает погрузиться в мир архитектурных контрастов: от древних караван-сараев и Дворца Ширваншахов до футуристического Центра Гейдара Алиева. Гости также посетят музеи и галереи, где познакомятся с современным искусством Азербайджана.

Погружение в историю и культуру города дополнится рассказами о поэтах Серебряного века, оставивших след в Баку
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные архитектурные контрасты
  • 🎨 Знакомство с современным искусством
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 📜 Легенды и истории Баку
  • 🖼 Встреча с местными художниками
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Баку старый и новый - архитектура и искусство

Что можно увидеть

  • Центр Гейдара Алиева
  • Приморский бульвар
  • Старый город Баку
  • Дворец Ширваншахов
  • Дом Гаджинского

Описание экскурсии

Архитектурные контрасты Баку

За 2500 лет существования Баку тысячи зодчих оставили след в его облике. Вы познакомитесь с их творениями от башни-ровесницы Парфенона до ультрасовременных стеклянных зданий. Ширванская школа архитектуры с ее средневековыми караван-сараями, мечетями и резьбой по камню; французское и итальянское барокко; бакинская эклектика 19 века, конструктивизм 20-х, сталинский ампир — вы увидите неповторимую смесь стилей и идей. Вот ключевые точки нашего маршрута:

  • Центр Гейдара Алиева — проект Захи Хадид: вы узнаете о роли этого культурного центра и полюбуетесь потрясающими архитектурными линиями.
  • Приморский бульвар: мы пройдем по его новой части, где в 2014 году старые корпуса ремонтных мастерских преобразовали в общественные и культурные пространства, посмотрим на музей ковра и площадь флага.
  • Старый город Баку, где вы пешком обойдете каменные улочки. Посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства; откроете легенды Девичьей башни и найдете места из фильма «Бриллиантовая рука».
  • Постройки эпохи нефтяного бума: на примере изящного дома Гаджинского, элегантной бакинской филармонии, тагиевского пассажа, домов Мухтаровых, Караевых, Ассадуллаевых и братьев Садыховых вы узнаете, когда и как в Баку появились здания-дворцы.

Краски художников Азербайджана и современное искусство

Мы поговорим и о других сферах искусства. Вы побываете в мастерских художников Али Шамси и Мир Теймура, в музее современного искусства с работами художников Азербайджана 20-21 века и нескольких галереях. Увидите картины Саттара Бахулзаде, Расима Бабаева, Али Вердиева, Таира Салахова. Я расскажу о жизни художников, об истории создания работ и их смыслах.

Хроники Баку и стихи о городе

Гостеприимный Баку поделится легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на город влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть. А еще пройдете по следам поэтов Серебряного века и услышите их строки, посвященные нашему городу, — в разное время в Баку жили Сергей Есенин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Велимир Хлебников.

🍲 В середине экскурсии мы отдохнем за обедом в кафе-ресторане в аутентичном подвальчике.

Организационные детали

  • Все входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амир
Амир — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1500 туристов
Я в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80 уникальных экскурсий, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
З
Искренне хотелось поблагодарить гиду, Анар, за уникальную 4-х часовую экскурсию в прекрасном городе Баку. Не хочется называть это событие скучным словом "экскурсия", это был очень интересный и доверительный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в этом потрясающем городе. Спасибо Вам большое и до новых встреч!
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