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Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии

Amir
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Amir – представитель гидов
За 8 часов вы раскроете один из талантов Баку — умение гармонично сочетать контрасты.

Вы увидите караван-сараи и дворец Ширваншахов, дома эпохи нефтяного бума и футуристический центр Гейдара Алиева.

Познакомитесь с современным искусством Азербайджана в музее, мастерских и галереях.

И в итоге сложите мозаику архитектурных образов и оригинальных идей Баку.
От 81 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство

Что вас ожидает

Архитектурные контрасты Баку
За 2500 лет существования Баку тысячи зодчих оставили след в его облике. Вы познакомитесь с их творениями от башни-ровесницы Парфенона до ультрасовременных стеклянных зданий. Ширванская школа архитектуры с ее средневековыми караван-сараями, мечетями и резьбой по камню; французское и итальянское барокко; бакинская эклектика 19 века, конструктивизм 20-х, сталинский ампир — вы увидите неповторимую смесь стилей и идей. Вот ключевые точки нашего маршрута:

  • Центр Гейдара Алиева — проект Захи Хадид: вы узнаете о роли этого культурного центра и полюбуетесь потрясающими архитектурными линиями.
  • Приморский бульвар: мы пройдем по его новой части, где в 2014 году старые корпуса ремонтных мастерских преобразовали в общественные и культурные пространства, посмотрим на музей ковра и площадь флага.
  • Старый город Баку, где вы пешком обойдете каменные улочки. Посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства; откроете легенды Девичьей башни и найдете места из фильма «Бриллиантовая рука».
  • Постройки эпохи нефтяного бума: на примере изящного дома Гаджинского, элегантной бакинской филармонии, тагиевского пассажа, домов Мухтаровых, Караевых, Ассадуллаевых и братьев Садыховых вы узнаете, когда и как в Баку появились здания-дворцы.

Краски художников Азербайджана и современное искусство
Мы поговорим и о других сферах искусства. Вы побываете в мастерских художников Али Шамси и Мир Теймура, в музее современного искусства с работами художников Азербайджана 20-21 века и нескольких галереях. Увидите картины Саттара Бахулзаде, Расима Бабаева, Али Вердиева, Таира Салахова. Я расскажу о жизни художников, об истории создания работ и их смыслах.

Хроники Баку и стихи о городе
Гостеприимный Баку поделится легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на город влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть. А еще пройдете по следам поэтов Серебряного века и услышите их строки, посвященные нашему городу, — в разное время в Баку жили Сергей Есенин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Велимир Хлебников.

🍲 В середине экскурсии мы отдохнем за обедом в кафе-ресторане в аутентичном подвальчике.

Организационные детали

  • Все входные билеты и транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Обед по желанию и оплачивается отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство
Баку старый и новый — архитектура и искусство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Amir
Amir
Мне 40 лет, в туризме с 2005. Есть своя компания, которая занимается размещением гостей и проведением экскурсий по Азербайджану. У нас более 400 контрактов с отелями пo Азербайджану, есть более 80-ти уникальных туров, которые мы разрабатываем и прокатываем сами. Мы знаем каждый метр дороги и каждую точку экскурсии. Мы проводим исторические, археологические, природные, морские, хайкинг и прочие виды туров.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 мая 2019
Искренне хотелось поблагодарить гиду, Анар, за уникальную 4-х часовую экскурсию в прекрасном городе Баку. Не хочется называть это событие скучным словом "экскурсия", это был очень интересный и доверительный рассказ о времени и людях, живших когда-то и живущих сегодня в этом потрясающем городе. Спасибо Вам большое и до новых встреч!

Amir проводит ещё 6 экскурсий

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