Восемь часов в Баку - это путешествие сквозь века. Уникальная экскурсия предлагает погрузиться в мир архитектурных контрастов: от древних караван-сараев и Дворца Ширваншахов до футуристического Центра Гейдара Алиева. Гости также посетят музеи и галереи, где познакомятся с современным искусством Азербайджана. Погружение в историю и культуру города дополнится рассказами о поэтах Серебряного века, оставивших след в Баку

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектурные контрасты Баку

За 2500 лет существования Баку тысячи зодчих оставили след в его облике. Вы познакомитесь с их творениями от башни-ровесницы Парфенона до ультрасовременных стеклянных зданий. Ширванская школа архитектуры с ее средневековыми караван-сараями, мечетями и резьбой по камню; французское и итальянское барокко; бакинская эклектика 19 века, конструктивизм 20-х, сталинский ампир — вы увидите неповторимую смесь стилей и идей. Вот ключевые точки нашего маршрута:

Центр Гейдара Алиева — проект Захи Хадид: вы узнаете о роли этого культурного центра и полюбуетесь потрясающими архитектурными линиями.

— проект Захи Хадид: вы узнаете о роли этого культурного центра и полюбуетесь потрясающими архитектурными линиями. Приморский бульвар : мы пройдем по его новой части, где в 2014 году старые корпуса ремонтных мастерских преобразовали в общественные и культурные пространства, посмотрим на музей ковра и площадь флага.

: мы пройдем по его новой части, где в 2014 году старые корпуса ремонтных мастерских преобразовали в общественные и культурные пространства, посмотрим на музей ковра и площадь флага. Старый город Баку , где вы пешком обойдете каменные улочки. Посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства; откроете легенды Девичьей башни и найдете места из фильма «Бриллиантовая рука».

, где вы пешком обойдете каменные улочки. Посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства; откроете легенды Девичьей башни и найдете места из фильма «Бриллиантовая рука». Постройки эпохи нефтяного бума: на примере изящного дома Гаджинского, элегантной бакинской филармонии, тагиевского пассажа, домов Мухтаровых, Караевых, Ассадуллаевых и братьев Садыховых вы узнаете, когда и как в Баку появились здания-дворцы.

Краски художников Азербайджана и современное искусство

Мы поговорим и о других сферах искусства. Вы побываете в мастерских художников Али Шамси и Мир Теймура, в музее современного искусства с работами художников Азербайджана 20-21 века и нескольких галереях. Увидите картины Саттара Бахулзаде, Расима Бабаева, Али Вердиева, Таира Салахова. Я расскажу о жизни художников, об истории создания работ и их смыслах.

Хроники Баку и стихи о городе

Гостеприимный Баку поделится легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на город влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть. А еще пройдете по следам поэтов Серебряного века и услышите их строки, посвященные нашему городу, — в разное время в Баку жили Сергей Есенин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Велимир Хлебников.

🍲 В середине экскурсии мы отдохнем за обедом в кафе-ресторане в аутентичном подвальчике.

Организационные детали