Приглашаю вас на увлекательную прогулку по Баку, где каждый уголок, каждая улица и каждый памятник рассказывают об истории города, придавая ему чарующую мелодию.
Я проведу вас по самым значимым и романтичным локациям Баку и объясню взаимосвязи культурных и исторических явлений. Даже если вы уже бывали здесь, знакомые места на нашей прогулке откроются с новой стороны.
Я проведу вас по самым значимым и романтичным локациям Баку и объясню взаимосвязи культурных и исторических явлений. Даже если вы уже бывали здесь, знакомые места на нашей прогулке откроются с новой стороны.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Баиловский мыс — район, который повидал многое. Здание бывшей фабрики-кухни здесь соседствует с Музеем каменной летописи, а Дом офицеров флотилии хранит военные ритмы прошлого.
Место, где находилась Баиловская тюрьма. Расскажу о её истории, а также о том, за что здесь отбывал заключение И. В. Сталин.
Памятник Бахраму Гуру и дом деятелей науки. Я расскажу древние азербайджанские легенды и сюжеты из жизни великих ученых нашей страны. И раскрою связь мифологии с современностью.
Нагорный парк. Отсюда вы рассмотрите Пламенные башни, камень Пирвянзеря, Аллею мучеников, Турецкую мечеть и узнаете подробнее о каждом из этих любопытных объектов. Мы прокатимся на фуникулёре и полюбуемся видами города с разных ракурсов.
Аллея почётного захоронения, где покоятся Решид Бейбутов, Муслим Магомаев и Гейдар Алиев — вы услышите романтические и героические сюжеты, связанные с выдающимися личностями Азербайджана.
Старый город (Ичеришехер). Мы увидим древние бани и караван-сараи, дворец Ширваншахов и Девичью башню. Зайдём в мастерскую художника Али Шамси, который поделится вдохновением. Гуляя по атмосферным улочкам, вспомним советские фильмы, которые здесь снимались: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43».
«Молоканский сад», сквер «Миллион за улыбку» и Приморский бульвар. Я покажу пассажи, памятники, фонтаны, музеи и театры. Объясню, как связаны круги на бакинской набережной с кругами древнего мексиканского храма в Чичен-Ице.
Дом правительства и Центр Гейдара Алиева. Вы осмотрите эти грандиозные архитектурные символы современного Баку, которые стали художественным воплощением целых эпох в истории Азербайджана, демонстрацией его амбиций и устремлений.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто ценит неспешные вдумчивые прогулки с глубоким погружением в историю и подробным исследованием деталей.
У вас также будет время на размышления и наслаждение пейзажами
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 14 лет
Организационные детали
- Экскурсия не предполагает посещения музеев и осмотра зданий изнутри.
- Если ваш отель неподалёку от центра Баку, трансфер к месту начала экскурсии и обратно проходит на комфортабельном авто Ssang.
Yong Korando (для 4 человек) и на дополнительном автомобиле, если путешественников больше. Если ваш отель далеко от центра Баку, мы встретимся с вами у бакинского фуникулёра
Экскурсия возможна с детьми от 6 лет В ходе программы можем сделать перерыв Дополнительно оплачивается билет на фуникулёр — около €1 за человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города или у фуникулёра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микаил — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 483 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Микаил и я коренной бакинец, для которого экскурсии — это не просто работа, а возможность делиться любовью к своему городу и стране. Я убеждён, что лучшиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
26 ноя 2024
Добрый день! Когда я планировала экскурсию по Баку, сначала обратилась на один популярный сайт. Но там оказалось много гидов, которые не проводят свои экскурсии лично, а создали целые команды. Неясно,
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