Что вас ожидает

Баиловский мыс — район, который повидал многое. Здание бывшей фабрики-кухни здесь соседствует с Музеем каменной летописи, а Дом офицеров флотилии хранит военные ритмы прошлого.

Место, где находилась Баиловская тюрьма. Расскажу о её истории, а также о том, за что здесь отбывал заключение И. В. Сталин.

Памятник Бахраму Гуру и дом деятелей науки. Я расскажу древние азербайджанские легенды и сюжеты из жизни великих ученых нашей страны. И раскрою связь мифологии с современностью.

Нагорный парк. Отсюда вы рассмотрите Пламенные башни, камень Пирвянзеря, Аллею мучеников, Турецкую мечеть и узнаете подробнее о каждом из этих любопытных объектов. Мы прокатимся на фуникулёре и полюбуемся видами города с разных ракурсов.

Аллея почётного захоронения, где покоятся Решид Бейбутов, Муслим Магомаев и Гейдар Алиев — вы услышите романтические и героические сюжеты, связанные с выдающимися личностями Азербайджана.

Старый город (Ичеришехер). Мы увидим древние бани и караван-сараи, дворец Ширваншахов и Девичью башню. Зайдём в мастерскую художника Али Шамси, который поделится вдохновением. Гуляя по атмосферным улочкам, вспомним советские фильмы, которые здесь снимались: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43».

«Молоканский сад», сквер «Миллион за улыбку» и Приморский бульвар. Я покажу пассажи, памятники, фонтаны, музеи и театры. Объясню, как связаны круги на бакинской набережной с кругами древнего мексиканского храма в Чичен-Ице.

Дом правительства и Центр Гейдара Алиева. Вы осмотрите эти грандиозные архитектурные символы современного Баку, которые стали художественным воплощением целых эпох в истории Азербайджана, демонстрацией его амбиций и устремлений.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто ценит неспешные вдумчивые прогулки с глубоким погружением в историю и подробным исследованием деталей.