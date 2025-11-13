Экскурсия «Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу» предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру столицы Азербайджана.
Посетители увидят знаковые места, такие как Девичья башня и комплекс Ширваншахов,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Узнать тайны Старого города
- 🏰 Посетить исторические памятники
- 🎨 Оценить искусство ковроткачества
- 🌿 Отдохнуть в Губернаторском саду
- 🔥 Полюбоваться Пламенными башнями
- 🚤 Прокатиться по каналам Маленькой Венеции
Что можно увидеть
- Старый город (Ичери-шехер)
- Девичья башня
- Комплекс Ширваншахов
- Музей ковра
- Маленькая Венеция
- Нагорный парк
- Пламенные башни
- Аллея шахидов
Описание экскурсии
- Старый город (Ичери-шехер) — сердце Баку, здесь каждый камень дышит историей. Рассмотрим Девичью башню, комплекс Ширваншахов, галерею Али Шамси, Музей миниатюрной книги, старинные бани и караван-сараи, где когда-то отдыхали путешественники Великого шёлкового пути
- Губернаторский сад — живописный уголок тишины среди городской суеты
- Маленькая Венеция — атмосферное место с каналами и лодочками
- Музей ковра — архитектурный шедевр, который раскрывает искусство азербайджанского ковроткачества
- Фуникулёр. Мы поднимемся на вершину города, чтобы насладиться видами
- Нагорный парк и смотровая площадка — лучшее место, чтобы полюбоваться Каспием и знаменитыми небоскрёбами «Пламенные башни»
- Аллея шахидов. Посетим место памяти и уважения
А также вы увидите дворцы миллионеров времён нефтяного бума, филармонию Муслима Магомаева, Кошкин дом и многое другое!
Вы услышите:
- Почему Девичья башня хранит тайну несчастной любви
- Какие древние духи обитают в Старом городе
- Благодаря чему город из небольшого поселения вырос в крупнейший порт
- Как купцы пересекали Баку и какие товары здесь обменивали
- Как нефть изменила всё
- О тайнах, которые скрывают роскошные особняки 19 века
- Почему Азербайджан называют страной огней и где горит вечное пламя
- Что обязательно нужно сделать, чтобы вернуться в Баку
Вы узнаете, где спрятались старинные бани с подземными ходами, какие суеверия связаны с некоторыми зданиями и почему Баку — это второй Париж.
Организационные детали
- Программа включает только внешний осмотр достопримечательностей
- Возможна организация трансфера — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Старый город «Парные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1296 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
13 ноя 2025
Я и правда влюбилась в Баку! Сергей - потрясающий рассказчик и отличный фотограф, было невероятно интересно, много задавала вопросов касаемо страны и города, и на все получила ответы. Спасибо! Обязательно вернусь снова и посоветовала уже всем друзьям!
Анна
8 ноя 2025
Хорошая интересная экскурсия, лучше так, чем ее отсутствие, узнали много нового, но не понравилось то, что заявку отправляю на одного гида, которого выбрала по отзывам, на востапп пишет и договаривается другой, по факту экскурсию проводит третий. Ощущение обмана не покидает.
Ариф
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Честно говоря, не понимаю, о чём именно идёт речь. В описании чётко указано, что экскурсию проводит гид из нашей команды.
Л
Любовь
6 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии по старому городу Баку, которую провел для нас Сергей. Гид профессионал своего дела. Сумел увлечь красотой и колоритом города, показал все самые интересные места. Также посоветовал где можно вкусно поесть и куда еще сходить самостоятельно. Спасибо Сергею за отлично проведенное время.
И
Илья
4 ноя 2025
Гид Сергей, замечательный знающий человек, профессиональный гид, знаток своего дела. Прекрасно провёл экскурсию, попутно отвечая на все вопросы. Получилось даже больше трех часов, и к тому же посоветовал действительно отличный ресторан, снаружи ничем не примечательный, но шикарный по кухне.
Е
Елена
2 ноя 2025
Были в Баку проездом. Забронировали экскурсию через ребят, с трансфером из аэропорта и обратно. Гид у нас был Маис. Все четко, в аэропорту встретили. Отвезли на экскурсию. Маис помог оставить вещи на время экскурсии. Провел хорошим маршрутом, учитывая что у нас было ограничение по времени. Все понравилось! Обязательно вернемся еще уже на большее время. Спасибо
И
Ирина
23 авг 2025
Экскурсию проводил Сергей на прекрасном русском языке. Маршрут был детально разработан, а информация подана интересно и не скучно. Узнали много нового о самых интересных достопримечательностях Баку погуляли по узким улочкам
Б
Борис
20 авг 2025
Отличная экскурсия: посмотрели весь старый город, заходили в дома, где были хаммамы и караван-сараи, потом на фуникулере поднялись к Пламенным башням и в парк на горе. Никуда не торопились, не устали и много увидели. Гид Эльмир очень понравился! Рассказывает интересно, ненавязчиво, было комфортно общаться, 3 часа быстро пролетели
s
savinskaya
9 авг 2025
Большое спасибо Сергею за эту экскурсию.
Он максимально подробно и содержательно рассказал о старом городе.
Очень увлекательно рассказывает, было очень комфортно общаться, хочу это особенно подчеркнуть, Сергей очень чувствует настроение всех участников и находит подход.
Не смотря на палящее солнце время пролетело как один миг.
Чувствуется, что любит свою работу и город, и заряжает своей любовью к Баку.
Наталья
5 авг 2025
Нашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. Посмотреть старый город на много комфортнее с гидом, т. к. самостоятельно можно не найти какие-то интересные места и даже не знать о них. Сергей дал нам полезные советы по тому, как провести оставшиеся дни в Баку. Мы определённо влюбились в этот город ❤️
Д
Дарья
12 июл 2025
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям в Баку нам понравилась. Информативно, насыщенно и интересно. Сергей хорошо подобрал время для визита на обзорную площадку, откуда открылся прекрасный вид на вечерний город. Отдельная благодарность за рекомендации по локациям, которые мы потом посетили в Баку.
И
Иван
30 июн 2025
Гид Шахин, провёл нам отличную экскурсии по старому Баку. Шахин очень хорошо знает историю Баку, отличный рассказчик и фанат своего дела. Мы с семьёй получили море удовольствия. Спасибо огромное!!!
Л
Людмила
29 июн 2025
Спасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. Очень повезло нам с экскурсоводом! Всем рекомендуем этот маршрут! После него влюбляешься в Баку навсегда!!!
Ю
Юлия
29 июн 2025
Заказывала экскурсию для своих родителей - и это был настоящий подарок! Вместо запланированных 3-х часов прогулка растянулась на целых 4 - время пролетело незаметно. Гид Ариф - просто находка: очень душевный, эрудированный, с юмором, рассказал массу интересного и с любовью о своём городе. Родители в полном восторге, миссия выполнена - в Баку влюбились:)
Ольга
23 июн 2025
Экскурсию проводил гид Мурад; это было 10/10, нам с подругой очень понравилось!
Мурад подробно рассказал об истории Баку и о современной жизни бакинцев и охотно отвечал на возникающие вопросы, — у
В
Виктория
17 июн 2025
Невероятно интересная экскурсия по вечернему Баку! Большая благодарность Мураду, за интереснейшую прогулку, за возможность увидеть и прочувствовать город со всех сторон. Три часа пролетели незаметно, с полным включением и погружением
