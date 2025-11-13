Мои заказы

Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу

Погрузитесь в атмосферу Баку, исследуя его сердце - Старый город, где каждый камень рассказывает историю. Увидите Девичью башню и многое другое
Экскурсия «Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу» предлагает уникальную возможность окунуться в историю и культуру столицы Азербайджана.

Посетители увидят знаковые места, такие как Девичья башня и комплекс Ширваншахов,
прогуляются по Губернаторскому саду и Маленькой Венеции. В ходе экскурсии раскрываются тайны древних легенд и мифов, а также современные достижения города. Это путешествие позволит каждому почувствовать магию Баку и его богатое наследие

5
20 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Узнать тайны Старого города
  • 🏰 Посетить исторические памятники
  • 🎨 Оценить искусство ковроткачества
  • 🌿 Отдохнуть в Губернаторском саду
  • 🔥 Полюбоваться Пламенными башнями
  • 🚤 Прокатиться по каналам Маленькой Венеции
Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу© Ариф
Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу© Ариф
Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу© Ариф

Что можно увидеть

  • Старый город (Ичери-шехер)
  • Девичья башня
  • Комплекс Ширваншахов
  • Музей ковра
  • Маленькая Венеция
  • Нагорный парк
  • Пламенные башни
  • Аллея шахидов

Описание экскурсии

  • Старый город (Ичери-шехер) — сердце Баку, здесь каждый камень дышит историей. Рассмотрим Девичью башню, комплекс Ширваншахов, галерею Али Шамси, Музей миниатюрной книги, старинные бани и караван-сараи, где когда-то отдыхали путешественники Великого шёлкового пути
  • Губернаторский сад — живописный уголок тишины среди городской суеты
  • Маленькая Венеция — атмосферное место с каналами и лодочками
  • Музей ковра — архитектурный шедевр, который раскрывает искусство азербайджанского ковроткачества
  • Фуникулёр. Мы поднимемся на вершину города, чтобы насладиться видами
  • Нагорный парк и смотровая площадка — лучшее место, чтобы полюбоваться Каспием и знаменитыми небоскрёбами «Пламенные башни»
  • Аллея шахидов. Посетим место памяти и уважения

А также вы увидите дворцы миллионеров времён нефтяного бума, филармонию Муслима Магомаева, Кошкин дом и многое другое!

Вы услышите:

  • Почему Девичья башня хранит тайну несчастной любви
  • Какие древние духи обитают в Старом городе
  • Благодаря чему город из небольшого поселения вырос в крупнейший порт
  • Как купцы пересекали Баку и какие товары здесь обменивали
  • Как нефть изменила всё
  • О тайнах, которые скрывают роскошные особняки 19 века
  • Почему Азербайджан называют страной огней и где горит вечное пламя
  • Что обязательно нужно сделать, чтобы вернуться в Баку

Вы узнаете, где спрятались старинные бани с подземными ходами, какие суеверия связаны с некоторыми зданиями и почему Баку — это второй Париж.

Организационные детали

  • Программа включает только внешний осмотр достопримечательностей
  • Возможна организация трансфера — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Старый город «Парные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 1296 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ариф, работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Анна)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Анна)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Анна)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Анна)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Илья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Илья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Илья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Елена)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Елена)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Елена)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Наталья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Наталья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Наталья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Наталья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Наталья)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)Влюбиться в Баку: прогулка по Старому и Новому городу (Людмила)
А
Анна
13 ноя 2025
Я и правда влюбилась в Баку! Сергей - потрясающий рассказчик и отличный фотограф, было невероятно интересно, много задавала вопросов касаемо страны и города, и на все получила ответы. Спасибо! Обязательно вернусь снова и посоветовала уже всем друзьям!
Я и правда влюбилась в Баку! Сергей - потрясающий рассказчик и отличный фотограф, было невероятно интересно,Я и правда влюбилась в Баку! Сергей - потрясающий рассказчик и отличный фотограф, было невероятно интересно,Я и правда влюбилась в Баку! Сергей - потрясающий рассказчик и отличный фотограф, было невероятно интересно,Я и правда влюбилась в Баку! Сергей - потрясающий рассказчик и отличный фотограф, было невероятно интересно,
Анна
Анна
8 ноя 2025
Хорошая интересная экскурсия, лучше так, чем ее отсутствие, узнали много нового, но не понравилось то, что заявку отправляю на одного гида, которого выбрала по отзывам, на востапп пишет и договаривается другой, по факту экскурсию проводит третий. Ощущение обмана не покидает.
Ариф
Ариф
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Честно говоря, не понимаю, о чём именно идёт речь. В описании чётко указано, что экскурсию проводит гид из нашей команды.
Если туристы заранее пишут и просят конкретного гида — мы всегда закрепляем именно его и отправляем на программу. В вашем случае такого запроса не было.

Сценарий «пишет один, приходит другой, проводит третий» у нас невозможен. Вся переписка, скриншоты и фото с экскурсии у нас на руках — по фактам всё прошло в одном порядке и без каких-либо подмен.

Л
Любовь
6 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии по старому городу Баку, которую провел для нас Сергей. Гид профессионал своего дела. Сумел увлечь красотой и колоритом города, показал все самые интересные места. Также посоветовал где можно вкусно поесть и куда еще сходить самостоятельно. Спасибо Сергею за отлично проведенное время.
И
Илья
4 ноя 2025
Гид Сергей, замечательный знающий человек, профессиональный гид, знаток своего дела. Прекрасно провёл экскурсию, попутно отвечая на все вопросы. Получилось даже больше трех часов, и к тому же посоветовал действительно отличный ресторан, снаружи ничем не примечательный, но шикарный по кухне.
Гид Сергей, замечательный знающий человек, профессиональный гид, знаток своего дела. Прекрасно провёл экскурсию, попутно отвечая наГид Сергей, замечательный знающий человек, профессиональный гид, знаток своего дела. Прекрасно провёл экскурсию, попутно отвечая наГид Сергей, замечательный знающий человек, профессиональный гид, знаток своего дела. Прекрасно провёл экскурсию, попутно отвечая на
Е
Елена
2 ноя 2025
Были в Баку проездом. Забронировали экскурсию через ребят, с трансфером из аэропорта и обратно. Гид у нас был Маис. Все четко, в аэропорту встретили. Отвезли на экскурсию. Маис помог оставить вещи на время экскурсии. Провел хорошим маршрутом, учитывая что у нас было ограничение по времени. Все понравилось! Обязательно вернемся еще уже на большее время. Спасибо
Были в Баку проездом. Забронировали экскурсию через ребят, с трансфером из аэропорта и обратно. Гид уБыли в Баку проездом. Забронировали экскурсию через ребят, с трансфером из аэропорта и обратно. Гид уБыли в Баку проездом. Забронировали экскурсию через ребят, с трансфером из аэропорта и обратно. Гид у
И
Ирина
23 авг 2025
Экскурсию проводил Сергей на прекрасном русском языке. Маршрут был детально разработан, а информация подана интересно и не скучно. Узнали много нового о самых интересных достопримечательностях Баку погуляли по узким улочкам
старого города, увидели мастерские бакинских художников и керамистов, прокатились на фуникулёре, погуляли в красивом парке.
Мы были с ребенком 6 лет, которому 3 часа прогулки не наскучили. Рекомендую однозначно экскурсию для первого знакомства с городом!

Б
Борис
20 авг 2025
Отличная экскурсия: посмотрели весь старый город, заходили в дома, где были хаммамы и караван-сараи, потом на фуникулере поднялись к Пламенным башням и в парк на горе. Никуда не торопились, не устали и много увидели. Гид Эльмир очень понравился! Рассказывает интересно, ненавязчиво, было комфортно общаться, 3 часа быстро пролетели
s
savinskaya
9 авг 2025
Большое спасибо Сергею за эту экскурсию.
Он максимально подробно и содержательно рассказал о старом городе.
Очень увлекательно рассказывает, было очень комфортно общаться, хочу это особенно подчеркнуть, Сергей очень чувствует настроение всех участников и находит подход.
Не смотря на палящее солнце время пролетело как один миг.
Чувствуется, что любит свою работу и город, и заряжает своей любовью к Баку.
Наталья
Наталья
5 авг 2025
Нашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. Посмотреть старый город на много комфортнее с гидом, т. к. самостоятельно можно не найти какие-то интересные места и даже не знать о них. Сергей дал нам полезные советы по тому, как провести оставшиеся дни в Баку. Мы определённо влюбились в этот город ❤️
Нашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. ПосмотретьНашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. ПосмотретьНашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. ПосмотретьНашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. ПосмотретьНашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. Посмотреть
Д
Дарья
12 июл 2025
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям в Баку нам понравилась. Информативно, насыщенно и интересно. Сергей хорошо подобрал время для визита на обзорную площадку, откуда открылся прекрасный вид на вечерний город. Отдельная благодарность за рекомендации по локациям, которые мы потом посетили в Баку.
И
Иван
30 июн 2025
Гид Шахин, провёл нам отличную экскурсии по старому Баку. Шахин очень хорошо знает историю Баку, отличный рассказчик и фанат своего дела. Мы с семьёй получили море удовольствия. Спасибо огромное!!!
Л
Людмила
29 июн 2025
Спасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. Очень повезло нам с экскурсоводом! Всем рекомендуем этот маршрут! После него влюбляешься в Баку навсегда!!!
Спасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. ОченьСпасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. Очень
Ю
Юлия
29 июн 2025
Заказывала экскурсию для своих родителей - и это был настоящий подарок! Вместо запланированных 3-х часов прогулка растянулась на целых 4 - время пролетело незаметно. Гид Ариф - просто находка: очень душевный, эрудированный, с юмором, рассказал массу интересного и с любовью о своём городе. Родители в полном восторге, миссия выполнена - в Баку влюбились:)
Ольга
Ольга
23 июн 2025
Экскурсию проводил гид Мурад; это было 10/10, нам с подругой очень понравилось!
Мурад подробно рассказал об истории Баку и о современной жизни бакинцев и охотно отвечал на возникающие вопросы, — у
нас сложилось впечатление, что Мурад знает о Баку вообще всё) По нашей просьбе Мурад также порекомендовал рестораны местной кухни (было очень вкусно 😊) и направления для коротких поездок из Баку (к сожалению, не успели съездить в Гобустан, но это повод вернуться 😊).
В общем, экскурсию смело рекомендуем и с удовольствием встретимся с гидом на других маршрутах! Спасибо!

В
Виктория
17 июн 2025
Невероятно интересная экскурсия по вечернему Баку! Большая благодарность Мураду, за интереснейшую прогулку, за возможность увидеть и прочувствовать город со всех сторон. Три часа пролетели незаметно, с полным включением и погружением
в атмосферу города. Мурад душевный, доброжелательный, очень интересный рассказчик и приятный человек, с большой любовью к своему городу, которой ты тут же проникаешься сама. Много интересных фактов, событий, обычаев, тайные уголочки и прекрасные виды. Я очень рекомендую в каждом городе взять хотя бы одну экскурсию с гидом проживающим в этой стране, потому что лучше них вам никто не расскажет и не покажет.

