А Анна Я и правда влюбилась в Баку! Сергей - потрясающий рассказчик и отличный фотограф, было невероятно интересно, много задавала вопросов касаемо страны и города, и на все получила ответы. Спасибо! Обязательно вернусь снова и посоветовала уже всем друзьям!

Анна Хорошая интересная экскурсия, лучше так, чем ее отсутствие, узнали много нового, но не понравилось то, что заявку отправляю на одного гида, которого выбрала по отзывам, на востапп пишет и договаривается другой, по факту экскурсию проводит третий. Ощущение обмана не покидает. Ариф Ответ организатора:



Честно говоря, не понимаю, о чём именно идёт речь. В описании чётко указано, что экскурсию проводит гид из нашей команды. читать дальше Если туристы заранее пишут и просят конкретного гида — мы всегда закрепляем именно его и отправляем на программу. В вашем случае такого запроса не было.



Сценарий «пишет один, приходит другой, проводит третий» у нас невозможен. Вся переписка, скриншоты и фото с экскурсии у нас на руках — по фактам всё прошло в одном порядке и без каких-либо подмен. Здравствуйте!Честно говоря, не понимаю, о чём именно идёт речь. В описании чётко указано, что экскурсию проводит гид из нашей команды.

Л Любовь Сегодня были на экскурсии по старому городу Баку, которую провел для нас Сергей. Гид профессионал своего дела. Сумел увлечь красотой и колоритом города, показал все самые интересные места. Также посоветовал где можно вкусно поесть и куда еще сходить самостоятельно. Спасибо Сергею за отлично проведенное время.

И Илья Гид Сергей, замечательный знающий человек, профессиональный гид, знаток своего дела. Прекрасно провёл экскурсию, попутно отвечая на все вопросы. Получилось даже больше трех часов, и к тому же посоветовал действительно отличный ресторан, снаружи ничем не примечательный, но шикарный по кухне.

Е Елена Были в Баку проездом. Забронировали экскурсию через ребят, с трансфером из аэропорта и обратно. Гид у нас был Маис. Все четко, в аэропорту встретили. Отвезли на экскурсию. Маис помог оставить вещи на время экскурсии. Провел хорошим маршрутом, учитывая что у нас было ограничение по времени. Все понравилось! Обязательно вернемся еще уже на большее время. Спасибо

И Ирина читать дальше старого города, увидели мастерские бакинских художников и керамистов, прокатились на фуникулёре, погуляли в красивом парке.

Мы были с ребенком 6 лет, которому 3 часа прогулки не наскучили. Рекомендую однозначно экскурсию для первого знакомства с городом! Экскурсию проводил Сергей на прекрасном русском языке. Маршрут был детально разработан, а информация подана интересно и не скучно. Узнали много нового о самых интересных достопримечательностях Баку погуляли по узким улочкам

Б Борис Отличная экскурсия: посмотрели весь старый город, заходили в дома, где были хаммамы и караван-сараи, потом на фуникулере поднялись к Пламенным башням и в парк на горе. Никуда не торопились, не устали и много увидели. Гид Эльмир очень понравился! Рассказывает интересно, ненавязчиво, было комфортно общаться, 3 часа быстро пролетели

s savinskaya Большое спасибо Сергею за эту экскурсию.

Он максимально подробно и содержательно рассказал о старом городе.

Очень увлекательно рассказывает, было очень комфортно общаться, хочу это особенно подчеркнуть, Сергей очень чувствует настроение всех участников и находит подход.

Не смотря на палящее солнце время пролетело как один миг.

Чувствуется, что любит свою работу и город, и заряжает своей любовью к Баку.

Наталья Нашим экскурсоводом был Сергей, он прекрасно знает Баку, провел нас по интересным улочкам и местам. Посмотреть старый город на много комфортнее с гидом, т. к. самостоятельно можно не найти какие-то интересные места и даже не знать о них. Сергей дал нам полезные советы по тому, как провести оставшиеся дни в Баку. Мы определённо влюбились в этот город ❤️

Д Дарья Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям в Баку нам понравилась. Информативно, насыщенно и интересно. Сергей хорошо подобрал время для визита на обзорную площадку, откуда открылся прекрасный вид на вечерний город. Отдельная благодарность за рекомендации по локациям, которые мы потом посетили в Баку.

И Иван Гид Шахин, провёл нам отличную экскурсии по старому Баку. Шахин очень хорошо знает историю Баку, отличный рассказчик и фанат своего дела. Мы с семьёй получили море удовольствия. Спасибо огромное!!!

Л Людмила Спасибо за экскурсию! Это было очень интересно, динамично, при этом в живом разговоре и общении. Очень повезло нам с экскурсоводом! Всем рекомендуем этот маршрут! После него влюбляешься в Баку навсегда!!!

Ю Юлия Заказывала экскурсию для своих родителей - и это был настоящий подарок! Вместо запланированных 3-х часов прогулка растянулась на целых 4 - время пролетело незаметно. Гид Ариф - просто находка: очень душевный, эрудированный, с юмором, рассказал массу интересного и с любовью о своём городе. Родители в полном восторге, миссия выполнена - в Баку влюбились:)

Ольга

Мурад подробно рассказал об истории Баку и о современной жизни бакинцев и охотно отвечал на возникающие вопросы, — у читать дальше нас сложилось впечатление, что Мурад знает о Баку вообще всё) По нашей просьбе Мурад также порекомендовал рестораны местной кухни (было очень вкусно 😊) и направления для коротких поездок из Баку (к сожалению, не успели съездить в Гобустан, но это повод вернуться 😊).

В общем, экскурсию смело рекомендуем и с удовольствием встретимся с гидом на других маршрутах! Спасибо! Экскурсию проводил гид Мурад; это было 10/10, нам с подругой очень понравилось!Мурад подробно рассказал об истории Баку и о современной жизни бакинцев и охотно отвечал на возникающие вопросы, — у