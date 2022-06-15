Шеки - по богатым тропам Великого шелкового пути

Шеки, как, собственно, и любой город в Азербайджане, окутан потрясающими природными достопримечательностями

Шеки, как, собственно, и любой город в Азербайджане, окутан потрясающими природными достопримечательностями.

С юга он окружен удивительными цепочками зеленых холмов, а с севера — острыми заснеженными пиками Кавказа. Но он не был бы так интересен, если б не имел своей уникальной изюминки. Город знатных мастеров, умелых ремесленников и искусных торговцев. Не зря же он был важным транзитным пунктом Великого шелкового пути.
Шеки - по богатым тропам Великого шелкового пути
Шеки - по богатым тропам Великого шелкового пути
Шеки - по богатым тропам Великого шелкового пути
Шеки - по богатым тропам Великого шелкового пути
Шеки - по богатым тропам Великого шелкового пути
Шеки - по богатым тропам Великого шелкового пути

Что вас ожидает 🤩

  • Дворец шекинских ханов
  • Караван сараи
  • Шекинская пахлава
  • Шелковые келагаи
  • Деревня Киш. Православная церковь
  • Живописная природа, узкие улочки и лавочки Шеки

Что вас ожидает:

  • Эта экскурсия станет прекрасным времяпрепровождением для тех, кто любит хорошую вкусную еду, первосортные шелка, потрясающие витражные изделия, и кто хочет увидеть настоящий колоритный Азербайджан до появления современных, модерновых построек. Если Вы хотите окунуться в атмосферу настоящего самобытного азербайджанского города, то Вам однозначно стоит приехать именно в Шеки.

Дворец шекинских ханов и Караван-сараи

Дворец шекинских ханов на первый взгляд вроде и сложно назвать дворцом — маленькое двухэтажное здание с небольшой общей площадью не выше 300 м². Однако, его великая история и нереально красивое, богатое убранство на все 100% оправдывают его название. Ведь не зря Дворец шекинских ханов относится к числу лучших образцов кавказской дворцовой архитектуры, которые датируются 18 столетием. Утонченные шебеке, многообразие цветовой гаммы, уникальные фактуры и красочные блики магических витражей делают здание поистине королевским. Мы узнаем, какие известные авторы оставили свой след в прекрасных росписях этой резиденции, кто из знаменитых личностей был покорен красотой изящной отделки, и какая особенность делает дворец неповторимым.
Сложно представить Шеки (как, собственно, и весь Азербайджан) без восточных постоялых дворов, в которых в свое время останавливались состоятельные купцы. В этих каменных номерах проходили большие и мелкие торговые сделки, вершились человеческие судьбы, совершались великие дела. Мы прогуляемся по Верхнему и Нижнему караван-сараю, увидим, где отдыхали уставшие с длинной дороги путники и чем торговали знатные купцы.

Шекинская пахлава и шелковые келагаи

Шекинская пахлава — потрясающий десерт, который можно попробовать только в Шеки. А еще, это прекрасный сувенир, который не портится в дороге достаточно долгое время благодаря секретному сиропу. Да и рецепт этого лакомства тоже секретный. Он передается из поколения в поколение только в династиях шекинских халвачей. Мы посетим одну из мастерских по приготовлению этой сладости, продегустируем несколько ее видов и поймем, почему же невозможно приготовить шекинскую пахлаву в домашних условиях, несмотря на обилие ее рецептов в интернете.
Всякому путнику, который приезжает в Шеки, трудно уехать из города не прикупив парочку знаменитых шелковых платочков — келагаи. Мы заглянем в магазинчик при шелковом комбинате, чтобы выбрать самый красивый и красочный платок. Каждый экземпляр производится в едином экземпляре, что очень порадует любую модницу. К тому же, во время шоппинга, мы узнаем, как именно добывается сырье для самой нежной и прочной ткани.

Деревня Киш. Православная церковь

Совсем рядом с городом Шеки раскинулась живописнейшая деревенька Киш, хранящая в своей округе одну из важнейших исторических достопримечательностей — древний христианский храм V столетия. Кавказ — это кладезь нераскрытых тайн в истории христианства. Поэтому во время нашего путешествия мы столкнемся с еще одной исторической загадкой и попытаемся ее разгадать.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, чтобы сделать красивые фото национальных блюд, интерьеров и достопримечательностей, деньги для оплаты заказов и покупки сувениров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат
  • Чтобы сделать красивые фото национальных блюд
  • Интерьеров и достопримечательностей
  • Деньги для оплаты заказов и покупки сувениров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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