Что вас ожидает:

Эта экскурсия станет прекрасным времяпрепровождением для тех, кто любит хорошую вкусную еду, первосортные шелка, потрясающие витражные изделия, и кто хочет увидеть настоящий колоритный Азербайджан до появления современных, модерновых построек. Если Вы хотите окунуться в атмосферу настоящего самобытного азербайджанского города, то Вам однозначно стоит приехать именно в Шеки.

Дворец шекинских ханов и Караван-сараи

Дворец шекинских ханов на первый взгляд вроде и сложно назвать дворцом — маленькое двухэтажное здание с небольшой общей площадью не выше 300 м². Однако, его великая история и нереально красивое, богатое убранство на все 100% оправдывают его название. Ведь не зря Дворец шекинских ханов относится к числу лучших образцов кавказской дворцовой архитектуры, которые датируются 18 столетием. Утонченные шебеке, многообразие цветовой гаммы, уникальные фактуры и красочные блики магических витражей делают здание поистине королевским. Мы узнаем, какие известные авторы оставили свой след в прекрасных росписях этой резиденции, кто из знаменитых личностей был покорен красотой изящной отделки, и какая особенность делает дворец неповторимым.

Сложно представить Шеки (как, собственно, и весь Азербайджан) без восточных постоялых дворов, в которых в свое время останавливались состоятельные купцы. В этих каменных номерах проходили большие и мелкие торговые сделки, вершились человеческие судьбы, совершались великие дела. Мы прогуляемся по Верхнему и Нижнему караван-сараю, увидим, где отдыхали уставшие с длинной дороги путники и чем торговали знатные купцы.

Шекинская пахлава и шелковые келагаи

Шекинская пахлава — потрясающий десерт, который можно попробовать только в Шеки. А еще, это прекрасный сувенир, который не портится в дороге достаточно долгое время благодаря секретному сиропу. Да и рецепт этого лакомства тоже секретный. Он передается из поколения в поколение только в династиях шекинских халвачей. Мы посетим одну из мастерских по приготовлению этой сладости, продегустируем несколько ее видов и поймем, почему же невозможно приготовить шекинскую пахлаву в домашних условиях, несмотря на обилие ее рецептов в интернете.

Всякому путнику, который приезжает в Шеки, трудно уехать из города не прикупив парочку знаменитых шелковых платочков — келагаи. Мы заглянем в магазинчик при шелковом комбинате, чтобы выбрать самый красивый и красочный платок. Каждый экземпляр производится в едином экземпляре, что очень порадует любую модницу. К тому же, во время шоппинга, мы узнаем, как именно добывается сырье для самой нежной и прочной ткани.

Деревня Киш. Православная церковь

Совсем рядом с городом Шеки раскинулась живописнейшая деревенька Киш, хранящая в своей округе одну из важнейших исторических достопримечательностей — древний христианский храм V столетия. Кавказ — это кладезь нераскрытых тайн в истории христианства. Поэтому во время нашего путешествия мы столкнемся с еще одной исторической загадкой и попытаемся ее разгадать.

Важная информация: