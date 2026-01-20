Индивидуальная
до 15 чел.
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Приготовьте традиционные азербайджанские блюда с профессиональным шеф-поваром. Узнайте секреты национальной кухни и насладитесь вкусным ужином
Начало: ваш отель
«🥘 Мастер-класс с искусным шеф-поваромВы заранее выберете два понравившихся блюда азербайджанской кухни из предлагаемого списка, чтобы мы подготовили необходимые продукты, специи и другие ингредиенты»
Завтра в 14:00
22 янв в 14:00
от €250 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«Вкусный обед и история азербайджанской кухни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €240 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Мастер-класс по азербайджанской кухне в семье бакинцев (с посещением рынка)
Присоединяйтесь к уникальному кулинарному опыту в Баку, где под руководством опытного повара вы освоите секреты азербайджанской кухни
Начало: У вашего отеля или апартаментов
«О мастер-классе После покупок отправляемся в мой частный дом, где и начинаем мастер-класс азербайджанской кухни»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 15 чел.
-
60%
Индивидуальная
до 7 чел.
Азбука азербайджанской кухни
Приглашаем в однодневное гастрономическое путешествие по Баку! Вас ждёт Яшыл базар, кулинарные секреты и уютный ужин в загородном доме
«Ярпаг хенгель — то есть ленивые хинкали, и другие блюда»
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
от €199
€497 за всё до 7 чел.
-
55%
Групповая
до 15 чел.
Из Баку - в сердце Азербайджана: Шамаха, медные мастерские Лагича, винодельни и альпаки
Исследовать древние поселения, послушать язык предков и попробовать аутентичную кухню
Начало: По месту вашего проживания в Баку
«в ресторане «Абгора» — попробовать местную кухню в уютной атмосфере»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
€112
€247 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Кулинарная магия: мастер-класс от знатоков азербайджанской кухни
Начало: Станция метро Ичери Шехер
«Кулинарная магия — мастер класс под руководством шеф-повара Пришло время попробовать свои силы в освоении местной кухни»
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$255 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Баку
По-азербайджански вкусно, ароматно, сытно
Начало: У метро «Академия наук»
«В душевном доме вы приготовите два королевских блюда местной кухни — шах-плов и левенги»
22 янв в 10:00
23 янв в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ремёсла Баку: мастер-классы и атмосфера древнего Апшерона
Попробовать себя в роли ткача, гончара, пекаря и кузнеца и создать собственные сувениры
Начало: У фуникулёра
«Раскатаете тесто, испечёте лаваш на садже и услышите историю древнего рецепта, который в Азербайджане хранят как семейную реликвию»
22 янв в 10:00
23 янв в 09:00
от €155 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Азербайджанская кухня от А до Я
Рынок + кулинарный мастер-класс + застолье
Начало: У станции метро «Академия наук»
«Погрузитесь в мир настоящей азербайджанской кухни»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от €155 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Баку в январе 2026
Сейчас в Баку в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 112 до 255 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 85 ⭐ отзывов, цены от €112. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март