Баку прекрасен и крайне многообразен! Это не только старый восточный город, богатый историческими памятниками, но и современный культурный, торговый и административный центр Азербайджана.
Аудиоэкскурсия начнётся на Площади Фонтанов, в живописном зеленым сквере — у фонтана с колоннадой. Отсюда вы отправитесь на прогулку по главным центральным улицам Баку: древнейшей городской улице Истиглалият и бульвару Нефтяников, живописной набережной.
Во время экскурсии вы познакомитесь с архитектурой музеев и театров, в основном, дореволюционной, советской и постсоветской эпох. Вы полюбуетесь трёхметровыми скульптурами выдающихся поэтов и мыслителей, которые украшают здание Музея литературы.
Вы также оцените великолепие дворца Исмаилия, выполненного по мотивам венецианской архитектуры, а затем сможете отдохнуть в тенистом саду, который окружает Филармонию имени Муслима Магомаева.
На прогулке вы также сможете исследовать и более древние памятники архитектуры, в том числе и таинственную Девичью Башню из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Закончится экскурсия на Приморском бульваре, где можно будет полюбоваться красивой набережной и посетить любое понравившееся кафе.
Как проходит аудиоэкскурсия:
- После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).