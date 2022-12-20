Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом

Старый Баку

Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом
Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом
Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом
Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом
Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом
Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом
Старый Баку: аудиопрогулка для первой встречи с городом

Что вас ожидает 🤩

  • Музейный Центр
  • Сад Филармонии
  • Площадь фонтанов
  • Дворец Исмаиллия
  • Музей им. Низами Гянджеви
  • Сквер Сабира
  • Филармония имени Муслима Магомаева
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Баку прекрасен и крайне многообразен! Это не только старый восточный город, богатый историческими памятниками, но и современный культурный, торговый и административный центр Азербайджана.
Аудиоэкскурсия начнётся на Площади Фонтанов, в живописном зеленым сквере — у фонтана с колоннадой. Отсюда вы отправитесь на прогулку по главным центральным улицам Баку: древнейшей городской улице Истиглалият и бульвару Нефтяников, живописной набережной.
Во время экскурсии вы познакомитесь с архитектурой музеев и театров, в основном, дореволюционной, советской и постсоветской эпох. Вы полюбуетесь трёхметровыми скульптурами выдающихся поэтов и мыслителей, которые украшают здание Музея литературы.
Вы также оцените великолепие дворца Исмаилия, выполненного по мотивам венецианской архитектуры, а затем сможете отдохнуть в тенистом саду, который окружает Филармонию имени Муслима Магомаева.
На прогулке вы также сможете исследовать и более древние памятники архитектуры, в том числе и таинственную Девичью Башню из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Закончится экскурсия на Приморском бульваре, где можно будет полюбоваться красивой набережной и посетить любое понравившееся кафе.

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Рекомендации мест с роскошным видом на город, где стоит провести вечер
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nigar Rafibeyli, 20 (Площадь Фонтанов)
Завершение: Neftçilər Prospekti, 92, Səbail
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🔭Обзорные🎧Аудиогиды

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