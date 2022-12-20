Баку прекрасен и крайне многообразен! Это не только старый восточный город, богатый историческими памятниками, но и современный культурный, торговый и административный центр Азербайджана.

Аудиоэкскурсия начнётся на Площади Фонтанов, в живописном зеленым сквере — у фонтана с колоннадой. Отсюда вы отправитесь на прогулку по главным центральным улицам Баку: древнейшей городской улице Истиглалият и бульвару Нефтяников, живописной набережной.

Во время экскурсии вы познакомитесь с архитектурой музеев и театров, в основном, дореволюционной, советской и постсоветской эпох. Вы полюбуетесь трёхметровыми скульптурами выдающихся поэтов и мыслителей, которые украшают здание Музея литературы.

Вы также оцените великолепие дворца Исмаилия, выполненного по мотивам венецианской архитектуры, а затем сможете отдохнуть в тенистом саду, который окружает Филармонию имени Муслима Магомаева.

На прогулке вы также сможете исследовать и более древние памятники архитектуры, в том числе и таинственную Девичью Башню из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Закончится экскурсия на Приморском бульваре, где можно будет полюбоваться красивой набережной и посетить любое понравившееся кафе.

Как проходит аудиоэкскурсия: