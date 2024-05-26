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очень приятным. Спасибо, Офил! Вернувшись через несколько дней в старый город, мы ходили по его улочкам как по не раз исхоженным благодаря посещенной экскурсии. Благодарны Офилу за советы по пребыванию в Баку. Офил приложил не мало стараний для организации другой срывавшейся экскурсии. Теперь у нас есть "свой" бакинец.