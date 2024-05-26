Мечеть Мухаммеда – экскурсии в Баку

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Мухаммеда» в Баку на русском языке, цены от $65, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
117 отзывов
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100$95 за всё до 4 чел.
Магия Старого Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Магия Старого Города
Начало: Площадь Фонтанов, у музея литературы
Расписание: по договоренности с клиентом
Завтра в 14:00
12 июня в 09:00
$70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
    Со своей группой бронировали эскурсию по старому городу Баку с гидом Романом. Экскурсия очень понравилась, мы ходили в удобном для
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    нас темпе, задавали вопросы и на все получили интересные ответы. Экскурсия очень интересная, обязательно рекомендую всем, кто первый раз в Баку. Сразу увидеть все сокровища старого города, где потом можно самостоятельно прогуляться по уже знакомым улочкам. Колоритный город, интересные рассказы Романа - нам все очень понравилось. Будем рекомендовать экскурсию.

  • О
    Олег
    23 мая 2024
    Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
    Спасибо большое гиду Анару и Зауру, очень познавательная история про город Баку и его достопримечательности. Миллион красивых мест, всем кто впервые в Баку обязательно советуем!!!
  • Б
    Бородин
    1 мая 2024
    «Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
    Рафаэль - замечательный гид! Он с легкостью и юмором рассказал нам очень много информации об истории и сегодняшнем дне Баку и Азербайджана. Время с ним пролетело быстро и незаметно. Хочется порекомендоват его и другим туристаи
  • Н
    Наталья
    25 января 2024
    Первый день в Баку или архитектурный ансамбль Старого города
    Лала — прекрасный экскурсовод, замечательный рассказчик и просто удивительный человек. Очень рада знакомству с ней лично и с городом, благодаря
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    Лале. Интересные факты, необычные места и просто задушевный разговор. Самый гостеприимный прием! Расставались с Лалой уже просто друзьями) Очень рекомендую! Кроме самой экскурсии, Лала обязательно поможет советом и порекомендует вкуснейшие места города 😉 Еще раз большое спасибо, дорогая Лала! Благодаря вам я влюбилась в Баку 🫶

  • Ю
    Юля
    19 ноября 2023
    «Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
    Экскурсия хорошо спланирована.
  • Ш
    Шамиль
    15 мая 2023
    Магия Старого Города
    Спасибо Офилу за экскурсию по старому городу. С первых минут знакомства установилось непринужденное общение. Чаепитие, организованное гидом, оказалось неожиданным и
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    очень приятным. Спасибо, Офил! Вернувшись через несколько дней в старый город, мы ходили по его улочкам как по не раз исхоженным благодаря посещенной экскурсии. Благодарны Офилу за советы по пребыванию в Баку. Офил приложил не мало стараний для организации другой срывавшейся экскурсии. Теперь у нас есть "свой" бакинец.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечеть Мухаммеда»

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  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Нагорный парк
  5. Дворец Ширваншахов
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Мечеть Мухаммеда" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 95 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Мечеть Мухаммеда», 122 ⭐ отзыва, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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