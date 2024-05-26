1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
«Салам Баку» знакомства с Баку. (обзорная экскурсия по городу Баку)
Начало: По указанию клиента
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 100$95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия Старого Города
Начало: Площадь Фонтанов, у музея литературы
Расписание: по договоренности с клиентом
Завтра в 14:00
12 июня в 09:00
$70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 мая 2024Со своей группой бронировали эскурсию по старому городу Баку с гидом Романом. Экскурсия очень понравилась, мы ходили в удобном для
- ООлег23 мая 2024Спасибо большое гиду Анару и Зауру, очень познавательная история про город Баку и его достопримечательности. Миллион красивых мест, всем кто впервые в Баку обязательно советуем!!!
- ББородин1 мая 2024Рафаэль - замечательный гид! Он с легкостью и юмором рассказал нам очень много информации об истории и сегодняшнем дне Баку и Азербайджана. Время с ним пролетело быстро и незаметно. Хочется порекомендоват его и другим туристаи
- ННаталья25 января 2024Первый день в Баку или архитектурный ансамбль Старого городаЛала — прекрасный экскурсовод, замечательный рассказчик и просто удивительный человек. Очень рада знакомству с ней лично и с городом, благодаря
- ЮЮля19 ноября 2023Экскурсия хорошо спланирована.
- ШШамиль15 мая 2023Спасибо Офилу за экскурсию по старому городу. С первых минут знакомства установилось непринужденное общение. Чаепитие, организованное гидом, оказалось неожиданным и
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечеть Мухаммеда»
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